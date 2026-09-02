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'তুমি বাথরুম ব্যবহার করবেই না, ঘরের মধ্যে খাটের পাশেই...'! মুখরা টিমমেটকে শায়েস্তা করতে ক্যাপ্টেনের চরম নিদান

'তুমি বাথরুম ব্যবহার করবেই না, ঘরের মধ্য়ে খাটের পাশেই...'! মুখরা টিমমেটকে শায়েস্তা করতে ক্যাপ্টেনের চরম নিদান। বিতর্কের ঝড় বইছে...

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 02, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 01:36 PM IST
'তুমি বাথরুম ব্যবহার করবেই না, ঘরের মধ্যে খাটের পাশেই...'! মুখরা টিমমেটকে শায়েস্তা করতে ক্যাপ্টেনের চরম নিদান
Image Credit: ভরত-তনুশ্রীর ধুন্ধুমার

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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