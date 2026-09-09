/দীপেন্দু বিশ্বাস কাউকে ভয় পায় না’! রাজবীরের ‘ভেড়ার দল’ বলতেই মেজাজ হারালেন ফুটবলার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিগ বস বাংলার ঘরে দিন যত গড়াচ্ছে, ততই বদলে যাচ্ছে সম্পর্কের সমীকরণ। একদিকে নতুন ওয়াইল্ড কার্ড রাজবীর দে নিজের মতো করে জায়গা তৈরি করার চেষ্টা করছেন, অন্যদিকে তাঁর একের পর এক মন্তব্যে বিরক্ত হচ্ছেন ঘরের সদস্যদের একাংশ। এবার সেই উত্তেজনার আঁচ গিয়ে পড়ল দীপেন্দু বিশ্বাসের উপরেও। এতদিন পর্যন্ত বিগ বসের ঘরে যথেষ্ট শান্ত স্বভাবের প্রতিযোগী হিসেবেই দেখা গিয়েছে প্রাক্তন ফুটবলারকে। কারও সঙ্গে বড়সড় ঝামেলায় জড়াতে দেখা যায়নি তাঁকে। কিন্তু এবার রাজবীরের একটি মন্তব্যে আর চুপ থাকতে পারলেন না তিনি।
টাস্কের মাঝেই রাজবীরের কটাক্ষ
ঘটনার সূত্রপাত একটি টাস্ককে ঘিরে। টাস্ক চলাকালীন রাজবীর ঘরের প্রতিযোগীদের উদ্দেশে ‘ভেড়ার দল’ বলে কটাক্ষ করেন। রাজবীরের এই মন্তব্য ভালোভাবে নেননি অন্য প্রতিযোগীরাও। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবাদ শুরু হয়। তবে সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে দীপেন্দুর প্রতিক্রিয়া। এতদিন যাঁকে প্রায় সব পরিস্থিতিতেই ঠান্ডা মাথায় থাকতে দেখা গিয়েছে, সেই দীপেন্দুই এবার রাজবীরকে পাল্টা জবাব দেন।
‘ভেড়ার পাল বলবি না’
রাজবীরের দিকে সরাসরি তাকিয়ে দীপেন্দু বলেন, ‘একদম ভেড়ার পাল বলবি না। আমি কাউকে ভয় পাই না।’ এরপরই তাঁর মুখে শোনা যায়, ‘দীপেন্দু বিশ্বাস কাউকে ভয় পায় না।’ দীপেন্দুর এমন রূপ বিগ বসের ঘরে আগে খুব একটা দেখা যায়নি। ফলে তাঁর এই প্রতিক্রিয়াই এখন আলোচনার অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রায় ১০ দিন ধরে শান্তভাবে থাকার পর হঠাৎ করে কেন দীপেন্দুকে এতটা উত্তেজিত হতে দেখা গেল, তা নিয়েও দর্শকদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে।
কেন এতটা বিরক্ত হলেন দীপেন্দু?
বিষয়টি শুধু একটি শব্দের ব্যবহার নয়। রাজবীরের মন্তব্যে কার্যত গোটা দলকেই অপমান করা হয়েছে বলে মনে করেন প্রতিযোগীরা। তাই একাধিক সদস্য তাঁর কথার প্রতিবাদ করেন। দীপেন্দুর ক্ষেত্রেও বিষয়টি ব্যক্তিগত অপমানের জায়গায় না গিয়ে দলের প্রতি অসম্মানের জায়গায় পৌঁছয় বলেই মনে করা হচ্ছে। তাই অন্য সময়ের মতো বিষয়টি এড়িয়ে না গিয়ে এবার সরাসরি জবাব দেন তিনি। অন্যদিকে রাজবীরও ইতিমধ্যেই বিগ বসের ঘরে নিজের আলাদা একটা অবস্থান তৈরি করেছেন। ওয়াইল্ড কার্ড হিসেবে ঢোকার পর থেকেই তাঁর সঙ্গে একাধিক প্রতিযোগীর মতবিরোধ দেখা যাচ্ছে।
এবার কি বদলাবে দীপেন্দুর গেম?
দীপেন্দুর ক্ষেত্রে এই ঘটনা আরও তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বিগ বসে এতদিন তাঁর ভাবমূর্তি ছিল অনেকটাই শান্ত, দায়িত্বশীল এবং ঝামেলা এড়িয়ে চলা প্রতিযোগী হিসেবে। এবার রাজবীরের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘাতের পর তাঁর গেমে নতুন কোনও পরিবর্তন আসে কি না, সেটাই দেখার। অন্যদিকে রাজবীরও যে সহজে পিছিয়ে যাওয়ার পাত্র নন, তা এখনও পর্যন্ত তাঁর আচরণে স্পষ্ট। ফলে রাজবীর বনাম দীপেন্দু-র এই নতুন সংঘাত আগামী পর্বে আরও বড় আকার নেয় কি না, এখন সেদিকেই নজর দর্শকদের।
তবে এই মুহূর্তে জয়িতা চট্টোপাধ্যায় ছাড়া ঘরের প্রায় সকলেই রাজবীরের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। পরিস্থিতি বুঝে রাজবীর জয়িতার সঙ্গে বন্ধুত্ব তৈরি করেছেন বলেও প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। এমনকী, জয়িতাকে এই সপ্তাহে ক্যাপ্টেন করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি। তবে ক্যাপ্টেন নির্বাচনের জন্য যে টাস্ক চলছে, তার ফলের উপরই শেষ সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে।
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