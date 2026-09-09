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'দীপেন্দু বিশ্বাস কাউকে ভয় পায় না’! রাজবীরের ‘ভেড়ার দল’ বলতেই মেজাজ হারালেন ফুটবলার...

বিগ বস বাংলার ঘরে এতদিন শান্তভাবেই ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস। কিন্তু রাজবীর দে-র একটি মন্তব্যে বদলে গেল সেই ছবি। টাস্ক চলাকালীন প্রতিযোগীদের ‘ভেড়ার দল’ বলে কটাক্ষ করেন রাজবীর। প্রতিবাদে সরব হন সকলে, আর এবার মেজাজ হারালেন দীপেন্দুও। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 09, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 12:42 PM IST
'দীপেন্দু বিশ্বাস কাউকে ভয় পায় না’! রাজবীরের ‘ভেড়ার দল’ বলতেই মেজাজ হারালেন ফুটবলার...
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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