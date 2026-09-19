/একসঙ্গে দু’জনের বিদায়! বিগ বস বাংলায় শনিবার ‘ডবল এলিমিনেশন’, কারা বিপদে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শনিবারের রাতে বিগ বস বাংলায় একসঙ্গে জোড়া চমক! দর্শকরা যেমন দেখতে পাবেন দুই প্রতিযোগীর বিদায়, তেমনই শোয়ে নতুন সদস্যের প্রবেশ নিয়েও তৈরি হয়েছে জল্পনা। অর্থাৎ সপ্তাহান্তের ‘দাদার দরবার’-এ এবার বিনোদনের মাত্রা আরও বাড়তে চলেছে। একসঙ্গে দু’জন প্রতিযোগী বিগ বস বাংলার দুর্গ থেকে বেরিয়ে যাবেন। রাত সাড়ে ৯টার শোতেই এই ডবল এলিমিনেশন হওয়ার কথা। তবে কোন দুই প্রতিযোগীর খেলা শেষ হবে, সে বিষয়ে এখনও নিশ্চিত কোনও তথ্য সামনে আসেনি।
আকাশে কালো মেঘ জমেছে একাধিক প্রতিযোগীর মাথায়। এর আগে শো শুরু হওয়ার এক সপ্তাহও কাটেনি, তার মধ্যেই অভিনেতা অনিন্দ্য সেনগুপ্ত প্রথম এলিমিনেশনে বাদ পড়েছিলেন। এরপর ১৩ সেপ্টেম্বরের ‘দাদার দরবারে’ চার প্রতিযোগী—দুর্নিবার সাহা, আলেকজান্দ্রা টেলর, সৃজলা গুহ এবং জয়িতা চট্টোপাধ্যায়—নমিনেশনে ছিলেন। দর্শকদের ভোটে শেষ পর্যন্ত বিদায় নেন জয়িতা। এবার ফের বড় ধাক্কা আসতে চলেছে। কিন্তু এবার সিদ্ধান্ত শুধু একজনকে নিয়ে নয়—একসঙ্গে দু’জনকে দুর্গের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। কারা সেই দুই প্রতিযোগী, সেটাই এখন দর্শকদের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।
শুধু এলিমিনেশন নয়, আসছে নতুন মুখও
ডবল এলিমিনেশনের পাশাপাশি শোয়ে নতুন সদস্যের প্রবেশের জল্পনাও তুঙ্গে। তৃতীয় ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি হিসেবে অভিনেতা সৌরভ দাস, যিনি ‘মন্টু পাইলট’ নামেও পরিচিত, বিগ বস বাংলার দুর্গে প্রবেশ করতে পারেন বলে সূত্রের খবর। সৌরভ নিজে অবশ্য বিষয়টি নিয়ে এখনও প্রকাশ্যে কিছু বলেননি। সৌরভ দাস শুধু অভিনেতাই নন, ‘অভিমান’ ছবির মাধ্যমে প্রযোজনাতেও পা রেখেছেন। গত বছর যিশুর সঙ্গে যৌথভাবে ‘হোয়াই সো সিরিয়াস’ নামে প্রযোজনা সংস্থা তৈরি করেছেন। তাঁর আসন্ন কাজের তালিকায় রয়েছে ZEE5-এর সিরিজ ‘আলুর দোষ’। বর্তমানে তিনি রাজ চক্রবর্তীর নন-ফিকশন শোয়ের শুটিংয়েও ব্যস্ত।
রাজবীর-জীতুকে ঘিরে বাড়ছে উত্তেজনা
এদিকে বিগ বস বাংলার অন্দরের সমীকরণও দ্রুত বদলাচ্ছে। প্রথম ওয়াইল্ড কার্ড হিসেবে রাজবীর দে প্রবেশের পর থেকেই শোয়ে নানা নতুন সমীকরণ তৈরি হয়েছে। এরপর দ্বিতীয় ওয়াইল্ড কার্ড হিসেবে অভিনেতা জীতু কমল-এর প্রবেশেও বাড়ে উত্তেজনা। রাজবীর, জীতু এবং অন্য প্রতিযোগীদের ঘিরে ইতিমধ্যেই একাধিক বিতর্ক ও টানাপোড়েন দেখা যাচ্ছে। সৃজলা গুহ, নন্দিনী দত্তদের সঙ্গে রাজবীরের সম্পর্কের সমীকরণ নিয়েও চলছে আলোচনা। সম্প্রতি নন্দিনী ও রাজবীরের মধ্যে তর্ক-বিতর্কের ঘটনাও সামনে এসেছে। ফলে নতুন ওয়াইল্ড কার্ড সৌরভ দাস সত্যিই দুর্গে ঢুকলে পুরনো সমীকরণ আরও কতটা বদলায়, সেটাও দেখার বিষয়।
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