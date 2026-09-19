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একসঙ্গে দু’জনের বিদায়! বিগ বস বাংলায় শনিবার ‘ডবল এলিমিনেশন’, কারা বিপদে?

Bigg Boss Bangla Double Elimination: বিগ বস বাংলার দুর্গে শনিবার হতে চলেছে জোড়া এলিমিনেশন। অর্থাৎ একসঙ্গে দু’জন প্রতিযোগীকে শো থেকে বিদায় নিতে হবে। তবে ঠিক কারা বাদ পড়বেন, তা এখনও নিশ্চিত নয়। এর পাশাপাশি তৃতীয় ওয়াইল্ড কার্ড হিসেবে অভিনেতা সৌরভ দাস ওরফে ‘মন্টু পাইলট’-এর প্রবেশের জল্পনাও তৈরি হয়েছে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 19, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 05:53 PM IST
একসঙ্গে দু’জনের বিদায়! বিগ বস বাংলায় শনিবার ‘ডবল এলিমিনেশন’, কারা বিপদে?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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