'বডি ল্যাঙ্গুয়েজে বদলে যায়!', দুর্নিবার-সৃজলার ঘনিষ্ঠতা নিয়ে বিগ বসে জল্পনা, কী বললেন ঝিলাম?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ‘বিগ বস বাংলা’র ঘরে খেলা যত এগোচ্ছে, ততই বাড়ছে প্রতিযোগীদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা। এবার চর্চার কেন্দ্রে গায়ক দুর্নিবার সাহা ও অভিনেত্রী সৃজলা গুহ। দু’জনকে প্রায়ই একসঙ্গে সময় কাটাতে এবং কথা বলতে দেখা যাচ্ছে। সেই থেকেই তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। এর আগে সৃজলা নিজেই জানিয়েছিলেন, দুর্নিবার তাঁর সবচেয়ে ভাল এবং বিশ্বাসযোগ্য বন্ধুদের একজন। এদিকে দুর্নিবারও এই জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম, সৃজলার সঙ্গে তাঁর কোনও প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে না।
‘প্রেমের অ্যাঙ্গেল’ নিয়ে জল্পনা
শোয়ের একাধিক প্রতিযোগীর মনে হয়েছে, দুর্নিবার ও সৃজলার বন্ধুত্ব শুধুই বন্ধুত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ কি না। দু’জনকে নিয়মিত কথা বলতে দেখা যাওয়ায় তাঁদের বন্ধুত্ব নিয়ে দর্শকদের মধ্যেও আলোচনা তৈরি হয়েছে। তবে তাঁদের সম্পর্কের বিষয়ে তাঁরা নিজেরা কোনও প্রেমের ঘোষণা করেননি। এমনকি তাঁদের মধ্যে একটি ‘রোমান্টিক অ্যাঙ্গেল’ তৈরি হচ্ছে বলেও আলোচনা হয়েছে। এই বিষয়টি দুর্নিবারের কানেও পৌঁছয়। নিরঞ্জন মণ্ডল তাঁকে জানান, বাড়ির অনেকেই তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে এমন আলোচনা করছেন। তবে বরং তিনি মনে করেন, বাড়ির অন্যরা তাঁদের বন্ধুত্বকে অন্যভাবে দেখছেন।
ঝিলামের সতর্কবার্তা
এই পরিস্থিতিতে ঝিলামের মন্তব্যও নজর কেড়েছে। তাঁদের কথাবার্তা এবং বডি ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে ঘরে আলোচনা হয়েছে। সোমবার দুর্নিবারকে নিজের মতো করে সতর্ক করে ঝিলাম। সোজাসুজি বলে, "তুই যেভাবে সৃজলার সঙ্গে কথা বলিস, সেটা কিন্তু সবাই ভুল ব্যাখ্যা করছে। তুই বাকিদের সঙ্গে যেভাবে কথা বলিস বা আমাদের যেভাবে খেয়াল রাখিস, সৃজলার ক্ষেত্রে তো তা করিস না। ও এলেই তোর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ পুরো পাল্টে যাচ্ছে! তুই যেভাবে সুর করে জিজ্ঞেস করছিস ও ওষুধ খেয়েছে কি না, কিংবা সবজি কাটতে গিয়ে নানা খুনসুটি করছিস—এগুলো বন্ধুরা করে না। তুই একটু বাউন্ডারি মেনটেন কর। এভাবে চললে মানুষের কাছে ভুল বার্তা যেতে পারে।" এরপর দুর্নিবারকে স্বীকার করতে শোনা যায়, "না না, ঠিকই বলেছিস, এটা তো একটু ভাবা উচিত আমার।"
তবে ঝিলামের পিছনে কুটকচালিকে খুব একটা ভালো ভাবে নিচ্ছে না দর্শকরা। এর আগে ঝিলামকে নিয়েও ‘দাদার দরবারে’ মন্তব্য করেছিলেন সঞ্চালক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। রাজবীরকে কেন বেশি ফুটেজ দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে ঝিলামের প্রশ্নের পর সৌরভ তাঁকে নিজের গেম প্ল্যানের দিকে নজর দিতে বলেছিলেন। সব মিলিয়ে, দুর্নিবার-সৃজলার বন্ধুত্ব নিয়ে ‘বিগ বস বাংলা’র ঘরে আলোচনা অব্যাহত। তাঁরা নিজেরা সম্পর্কটিকে বন্ধুত্ব হিসেবেই দেখছেন কি না, নাকি ভবিষ্যতে এই সমীকরণে অন্য কোনও পরিবর্তন আসে, সেটাই এখন দেখার।
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