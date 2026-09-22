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'বডি ল্যাঙ্গুয়েজে বদলে যায়!', দুর্নিবার-সৃজলার ঘনিষ্ঠতা নিয়ে বিগ বসে জল্পনা, কী বললেন ঝিলাম?

Durnibar Saha and Srijla Guha: দুর্নিবারের প্রেমে পড়েছেন সৃজলা! 'বিগ বস'-এর ঘরে ঝিলম ও নিরঞ্জনের আলোচনা শুনে তো চক্ষু চড়কগাছ দর্শকের। তাঁদের মুখে এমন কথা শুনে অবাক হন দুর্নিবাররেরও। তিনি জানান তাঁর মনে সৃজলার জন্য এমন অনুভূতি নেই। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 22, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 05:14 PM IST
'বডি ল্যাঙ্গুয়েজে বদলে যায়!', দুর্নিবার-সৃজলার ঘনিষ্ঠতা নিয়ে বিগ বসে জল্পনা, কী বললেন ঝিলাম?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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