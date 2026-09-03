/‘সায়ক আমাকে ফিজিক্যালি অ্যাবিউজ করেছে’, বিগ বসের ঘরে বিস্ফোরক অভিযোগ জয়িতার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিগ বস বাংলার ঘরে শুরু থেকেই নানা ঘটনা নিয়ে তৈরি হচ্ছে উত্তেজনা। এবার সেই তালিকায় নতুন সংযোজন জয়িতা চট্টোপাধ্যায় ও সায়ক চক্রবর্তীর দ্বন্দ্ব। সায়কের বিরুদ্ধে সরাসরি শারীরিক হেনস্তার অভিযোগ তুলেছেন জয়িতা। তাঁর অভিযোগ ঘিরে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে।
বিগ বস বাংলার সাম্প্রতিক প্রোমোয় দেখা যায়, জয়িতা সায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন। তাঁর দাবি, সায়ক তাঁকে ‘ফিজিক্যালি অ্যাবিউজ’ করেছেন। একইসঙ্গে জয়িতাকে বলতে শোনা যায়, একজন মেয়েকে আঘাত করা যায় না। ফলে দু’জনের মধ্যে ঠিক কী ঘটেছিল, তা নিয়ে দর্শকদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়েছে।
অন্যদিকে, জয়িতার অভিযোগের পাল্টা জবাবও দিতে দেখা যায় সায়ককে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, কোথায় তিনি অ্যাবিউজ করেছেন? এমনকী তাঁর নিজেরও আঘাত লেগেছে বলে দাবি করেন সায়ক। ফলে ঘটনাটি একতরফা ছিল, নাকি দু’জনের মধ্যে ধস্তাধস্তির সময় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।
প্রোমোয় দু’জনের মধ্যে কোনও একটি বিষয় নিয়ে টানাটানি বা হাতাহাতির মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে দেখা যায়। সেখান থেকেই ঝামেলা আরও বাড়ে বলে প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। তবে পুরো ঘটনা কীভাবে শুরু হয়েছিল এবং ঠিক কী হয়েছিল, তার সম্পূর্ণ ছবি পর্বটি সম্প্রচারিত হওয়ার পরই আরও স্পষ্ট হবে। এদিকে, বিগ বস বাংলার ঘরে জয়িতাকে ঘিরে এর আগেও একাধিকবার আলোচনা হয়েছে। শোয়ের শুরু থেকেই বিভিন্ন প্রতিযোগীর সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ নজরে এসেছে। সাম্প্রতিক প্রতিবেদনেও তাঁর সঙ্গে অন্য প্রতিযোগীদের টানাপোড়েনের কথা উঠে এসেছে।
অন্যদিকে, সায়ক চক্রবর্তীকেও এবারের বিগ বস বাংলার অন্যতম আলোচিত প্রতিযোগী হিসেবে দেখা যাচ্ছে। শোয়ের প্রথম দিকেই প্রতিযোগীদের মধ্যে ব্যক্তিগত মতবিরোধ এবং নানা ধরনের সংঘাত সামনে আসতে শুরু করেছে। তবে জয়িতার তোলা শারীরিক হেনস্তার অভিযোগের সত্যতা আলাদাভাবে নিশ্চিত হয়নি। আপাতত এটি জয়িতার অভিযোগ এবং সায়কের পাল্টা বক্তব্যকে ঘিরে তৈরি হওয়া একটি বিতর্ক। আগামী পর্বে এই ঘটনার বিস্তারিত কীভাবে সামনে আসে এবং বিগ বসের তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হয় কি না, এখন সেদিকেই নজর দর্শকদের।
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