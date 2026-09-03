Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /বিনোদন
  • /‘সায়ক আমাকে ফিজিক্যালি অ্যাবিউজ করেছে’, বিগ বসের ঘরে বিস্ফোরক অভিযোগ জয়িতার

‘সায়ক আমাকে ফিজিক্যালি অ্যাবিউজ করেছে’, বিগ বসের ঘরে বিস্ফোরক অভিযোগ জয়িতার

Sayak Chakraborty: সায়কের বিরুদ্ধে তাঁকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করার অভিযোগ তুলেছেন জয়িতা। অন্যদিকে, সায়কও পাল্টা প্রশ্ন তুলেছেন, ঠিক কীভাবে তিনি ‘অ্যাবিউজ’ করেছেন। ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে বিগ বসের ঘরে।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 03, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 12:25 PM IST
‘সায়ক আমাকে ফিজিক্যালি অ্যাবিউজ করেছে’, বিগ বসের ঘরে বিস্ফোরক অভিযোগ জয়িতার
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
দু'দিন আগেই বাড়ি ফেরেন স্বামী, ওদিকে আমবাগানে দেওর-বউদি... ভয়ংকর পরিণতি
2
3
4
5