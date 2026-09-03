Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /বিনোদন
  • /১০ বছর পর ‘বিগ বস’-এর কণ্ঠে বদল! আড়ালে কে? নতুন গলার পরিচয় ঘিরে রহস্য

১০ বছর পর ‘বিগ বস’-এর কণ্ঠে বদল! আড়ালে কে? নতুন গলার পরিচয় ঘিরে রহস্য

Bigg Boss Bangla Voice: দীর্ঘ ১০ বছর পর ফিরেছে ‘বিগ বস বাংলা’। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঞ্চালনায় নতুন সিজন শুরু হতেই প্রতিযোগীদের পাশাপাশি নজর কেড়েছে আরও একটি বিষয়—বিগ বসের গলা। প্রথম দুই সিজনের কণ্ঠ ছিলেন সোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এবার তাঁর জায়গায় শোনা যাচ্ছে এক ভারী, পরিচিত কণ্ঠ। আর সেই কণ্ঠ নিয়েই জোর জল্পনা...

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 03, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 09:19 AM IST
১০ বছর পর ‘বিগ বস’-এর কণ্ঠে বদল! আড়ালে কে? নতুন গলার পরিচয় ঘিরে রহস্য
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ভোররাতে ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে ঢুকে তাণ্ডব দুষ্কৃতীদের, ভিডিয়ো পোস্ট করে দাবি অভ
2
3
4
5