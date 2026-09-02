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জয়িতা ডাগআউটে যেতেই ভেঙে পড়লেন নিরঞ্জন! ঝিলমকে জড়িয়ে কান্না, কীসের ভয় ‘লাফটারসেন’-এর?

বিগ বস বাংলার ঘরে এবার আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন নিরঞ্জন মণ্ডল। জয়িতা ডাগআউটে যাওয়ার পর মন খারাপ হয়ে যায় তাঁর। একসময় ঝিলম গুপ্তের সামনে নিজের মনের কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন নিরঞ্জন। বিগ বসের খেলায় কাছের মানুষদেরই একদিন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখতে হতে পারে—এই ভাবনাই তাঁকে কষ্ট দিচ্ছে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 02, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 11:47 AM IST
জয়িতা ডাগআউটে যেতেই ভেঙে পড়লেন নিরঞ্জন! ঝিলমকে জড়িয়ে কান্না, কীসের ভয় ‘লাফটারসেন’-এর?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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