/মনামীর খাট দখল করে রাজবীরের ঠ্যাঁটামি ‘আমি সরব না!’ দাবি, ‘কান ধরে সরি বলো সবাই’...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিগ বস বাংলার ঘরে নতুন সদস্য আসতেই যেন বদলে গেল পরিবেশ। প্রথম ওয়াইল্ড কার্ড প্রতিযোগী হিসেবে রাজবীর দে প্রবেশ করার পর থেকেই তাঁকে ঘিরে তৈরি হচ্ছে একের পর এক আলোচনা। কখনও ক্যাপ্টেন হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ, কখনও সহ-প্রতিযোগীদের সঙ্গে মশকরা—এবার সরাসরি ঘরের বেড নিয়েই জড়িয়ে পড়লেন বিতর্কে। ঘটনার শুরু শোওয়ার জায়গা নিয়ে। ঘরে সদস্য সংখ্যা বাড়লেও খাটের সংখ্যা তো আর বাড়েনি। ফলে নতুন সদস্য রাজবীরকে কোথায় জায়গা দেওয়া হবে, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। সেই সময় নিজের সিঙ্গল বেড ছাড়তে রাজি হননি জয়িতা। পরিস্থিতির মাঝেই মনামীর সিঙ্গল বেডে গিয়ে শুয়ে পড়েন রাজবীর।
‘আমার খাট থেকে ওঠো’
রাজবীরের এভাবে মনামীর খাটে শুয়ে পড়া মোটেই ভালোভাবে নেননি মনামী ঘোষ। তিনি তাঁকে নিজের জায়গা ছেড়ে দিতে বলেন। কিন্তু রাজবীরও নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। রাজবীরের বক্তব্য ছিল, মনামী নিজেই তাঁকে তাঁর সিঙ্গল বেডে শোওয়ার কথা বলেছিলেন। তাঁর যুক্তি, সিঙ্গল বেডে পা ছড়িয়ে শুতে তাঁর সুবিধা হয়। তাই কেন তাঁকে সেই জায়গা ছাড়তে হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। বলেন, “এটা তোমার খাট? নাম লেখা আছে নাকি? আমি এখান থেকে সরব না। সিঙ্গল বেডে পা ছড়িয়ে শোওয়া আমার সুবিধা, আমি কেন ছাড়ব?” মনামী অবশ্য পরে নিজের সিদ্ধান্ত বদলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তিনি রাজবীরকে তাঁর জায়গা দিতে চান না। ফলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই সাধারণ বেড-অ্যাডজাস্টমেন্টের আলোচনা পরিণত হয় উত্তপ্ত তর্কে।
রাজবীরের কথায় আরও চড়ল উত্তেজনা
শুধু মনামী নন, রাজবীরের আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করতে শুরু করেন ঘরের অন্য সদস্যরাও। সোহিনী অভিযোগ করেন, রাজবীর নাকি শুরু থেকেই সিঙ্গল বেড পাওয়ার চেষ্টা করছিলেন এবং সেই জায়গা পাওয়ার পর বিষয়টিকে হালকাভাবে নিচ্ছেন। এরপর পরিস্থিতি আরও নাটকীয় হয়ে ওঠে। রাজবীর বাকিদের উদ্দেশে বলেন, ‘কান ধরে সরি বলো সবাই।’ তাঁর এই মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে ঘরে। সৃজলা গুহ তাঁকে পাল্টা বলেন, এই ধরনের ব্যবহার করলে জীবনে বন্ধু পাওয়া কঠিন হবে। কিন্তু রাজবীরের উত্তর ছিল আরও স্পষ্ট—তাঁর কোনও বন্ধুর প্রয়োজন নেই।
‘মেয়েদের সম্মান করতে জানো না?’
রাজবীরের সঙ্গে বাকিদের তর্ক যখন বাড়ছে, তখন নন্দিনীও তাঁর আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। বিশেষ করে মেয়েদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারের প্রসঙ্গ তুলে রাজবীরকে পাল্টা প্রশ্ন করেন তিনি। নন্দিনী রাজবীরের পৌরুষ নিয়ে প্রশ্ন তুলে গর্জে ওঠেন— "মেয়েদের সম্মান করতে জানো না? সম্মান করতে কি পৌরুষে আঘাত লাগে?" কে যেন বলে ওঠে, "ঠ্যাঁটা ছেলে!" ফলে যে ঘটনা শুরু হয়েছিল শুধুমাত্র একটি বেড নিয়ে, সেটিই ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত আচরণ ও সম্মানের প্রশ্নে পৌঁছে যায়। ঘরের একাধিক সদস্য রাজবীরের বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠেন। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে, গোটা ঘরেই তৈরি হয় তীব্র উত্তেজনা।
প্রথম থেকেই নজরে রাজবীর
বিগ বস বাংলায় প্রবেশের পর থেকেই অবশ্য রাজবীর নজর কেড়েছেন। ঘরে ঢুকেই তিনি বেশ কয়েকজন প্রতিযোগীর সঙ্গে কথা বলেন এবং নিজের ক্যাপ্টেন হওয়ার ইচ্ছার কথাও জানান। এর পাশাপাশি আলেকজান্দ্রা ও সৃজলার সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা এবং ফ্লার্টিং নিয়েও ইতিমধ্যে আলোচনা হয়েছে। শিলিগুড়ির রাজবীর মডেল-অভিনেতা হিসেবে কাজ করেছেন। এর আগে ‘MTV Roadies’-এও তাঁকে দেখা গিয়েছে। ফলে বাংলা রিয়্যালিটি শোয়ে তাঁর প্রবেশ যে শুধুই নতুন একজন প্রতিযোগীর আগমন নয়, তা প্রথম থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। এবার বেড নিয়ে প্রথম বড় ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লেন তিনি। এই ঘটনার পর বিগ বসের ঘরে রাজবীরের সঙ্গে বাকিদের সম্পর্ক কোন দিকে যায়, সেটাই এখন দেখার। কারণ শুরুতেই যদি একটি খাট নিয়ে এতটা উত্তেজনা তৈরি হয়, তাহলে সামনে টাস্ক, ক্যাপ্টেন্সি এবং নমিনেশনের সময় পরিস্থিতি আরও জটিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে।
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