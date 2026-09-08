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মনামীর খাট দখল করে রাজবীরের ঠ্যাঁটামি ‘আমি সরব না!’ দাবি, ‘কান ধরে সরি বলো সবাই’...

Bigg Boss Bangla: বিগ বস বাংলায় ওয়াইল্ড কার্ড হয়ে রাজবীরের প্রবেশের পর থেকেই বদলাতে শুরু করেছে ঘরের পরিবেশ। এবার শোওয়ার জায়গা নিয়ে শুরু হল তুমুল বচসা। মনামীর সিঙ্গল বেডে শুয়ে পড়েন রাজবীর। আপত্তি জানাতেই পাল্টা নিজের অবস্থানে অনড় থাকেন তিনি। এরপর তাঁর একটি মন্তব্যেই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কী এমন বললেন রাজবীর, যাতে একসঙ্গে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন ঘরের একাধিক সদস্য?

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 08, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 11:04 AM IST
মনামীর খাট দখল করে রাজবীরের ঠ্যাঁটামি ‘আমি সরব না!’ দাবি, ‘কান ধরে সরি বলো সবাই’...
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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‘কান ধরে সরি বলো সবাই’, মনামীর খাট দখল করে রাজবীরের ঠ্যাঁটামি ‘আমি সরব না!’
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