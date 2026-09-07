/প্রথম দিনেই ‘ফ্লার্ট’! বিগ বসের ঘরে ঢুকেই ‘লাভার বয়’ রাজবীর, দুই সুন্দরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিগ বস বাংলার ঘরে প্রথম ওয়াইল্ড কার্ড হিসেবে ঢুকেই আলোচনায় রাজবীর দে। রবিবার নাচে-গানে ধামাকাদার এন্ট্রি হয় তাঁর। আর ঘরে পা রাখার পর থেকেই একের পর এক মহিলা প্রতিযোগীর সঙ্গে কথাবার্তা, মজা এবং ফ্লার্ট করতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। ফলে রাজবীরের আগমন যে বিগ বসের ঘরের সমীকরণে নতুন মোড় আনতে পারে, তা প্রথম দিনেই স্পষ্ট। রাজবীরের এন্ট্রির আগে প্রথম ওয়াইল্ড কার্ড হিসেবে একাধিক নাম নিয়ে জল্পনা চলছিল। শন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যান্ডি সাহা, জিতু কমল-সহ বেশ কয়েকজনের নাম উঠে এসেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাইকে চমকে দিয়ে বিগ বসের ঘরে ঢুকলেন মডেল-অভিনেতা রাজবীর দে। শো শুরুর মাত্র আট দিনের মাথায় তাঁর ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি হল।
ঘরে ঢুকেই আলেকজান্দ্রার সঙ্গে জমল গল্প
বিগ বসের ঘরে প্রবেশের পর থেকেই বেশ ফুরফুরে মেজাজে দেখা যায় রাজবীরকে। নাচতে নাচতে ঘরে ঢোকার পর অন্যান্য প্রতিযোগীদের সঙ্গে আলাপ জমাতে শুরু করেন তিনি। এর মধ্যেই বিদেশিনী প্রতিযোগী আলেকজান্দ্রা টেলরের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে দেখা যায় তাঁকে। রাজবীর আলেকজান্দ্রার চোখের প্রশংসাও করেন। এই কথাবার্তাকেই অনেকে রাজবীরের প্রথম দিনের ‘ফ্লার্টিং’ হিসেবে দেখছেন। আলেকজান্দ্রাও এই মরসুমের অন্যতম আলোচিত প্রতিযোগী। বিদেশে জন্ম হলেও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আগ্রহের জন্য ইতিমধ্যেই দর্শকদের নজর কেড়েছেন তিনি। ফলে রাজবীরের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা ঘিরেও স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহ তৈরি হয়েছে।
এবার সৃজলার সঙ্গেও নতুন রসায়ন?
আলেকজান্দ্রার সঙ্গে কথাবার্তার পর এবার সৃজলা গুহার সঙ্গেও রাজবীরকে বেশ ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে। নতুন প্রোমোয় রান্নাঘরে সৃজলার সঙ্গে গল্পে মেতে থাকতে দেখা যায় তাঁকে। সেই থেকেই নতুন করে শুরু হয়েছে চর্চা—তবে কি রাজবীরের সঙ্গে সৃজলারও বন্ধুত্ব বা বিশেষ রসায়ন তৈরি হতে চলেছে? এখনও অবশ্য এই কথাবার্তাকে শুধুমাত্র বন্ধুত্ব বা সাধারণ আলাপের বাইরে নিয়ে যাওয়ার মতো কোনও নিশ্চিত তথ্য নেই। তবে বিগ বসের মতো রিয়্যালিটি শোয়ে প্রথম দিন থেকেই এই ধরনের সমীকরণ দর্শকদের কৌতূহল বাড়িয়ে দেয়।
কে এই রাজবীর দে?
রাজবীর দে-র জন্ম ও বেড়ে ওঠা শিলিগুড়িতে। বর্তমানে অবশ্য কাজের সূত্রে মুম্বইয়ে থাকেন তিনি। মডেলিং দিয়ে কেরিয়ার শুরু করার পর ধীরে ধীরে অভিনয়েও পা রাখেন। ২০১৭ সালে ‘Peter England Mr India’ প্রতিযোগিতায় খেতাব জিতে প্রথম বড় পরিচিতি পান রাজবীর। এরপর ২০২৩ সালে ‘MTV Roadies: Karm Ya Kaand’-এ অংশ নেন। সেখানে তিনি প্রিন্স নারুলা-র দলের সদস্য ছিলেন। Roadies-এর মঞ্চ থেকেই তরুণ দর্শকদের মধ্যে পরিচিতি বাড়ে তাঁর। শুধু রিয়্যালিটি শো নয়, অভিনয়ের ক্ষেত্রেও কাজ করেছেন রাজবীর। কসৌটি জিন্দেগি কি, উড়ান ২ এবং ‘কোল্ড লস্যি অর চিকেন মশালা’-র মতো প্রজেক্টে তাঁকে দেখা গিয়েছে।
বিগ বসে কী প্রভাব ফেলবেন রাজবীর?
রাজবীরের প্রবেশের সময়টা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম সপ্তাহেই অনিন্দ্য সেনগুপ্তের বিদায়ের পর বিগ বসের ঘরে নতুন সদস্য হিসেবে তাঁর আগমন। ফলে ইতিমধ্যে তৈরি হওয়া গ্রুপ, বন্ধুত্ব এবং সম্পর্কের সমীকরণে তাঁর প্রবেশ নতুন পরিবর্তন আনতে পারে। তার উপর প্রথম দিন থেকেই আলেকজান্দ্রা ও সৃজলার সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। তিনি কি সত্যিই ‘লাভার বয়’ ইমেজ তৈরি করবেন, নাকি এগুলি শুধুই বিগ বসের ঘরে নতুন বন্ধুত্বের শুরু—তা এখনই বলা কঠিন। তবে একটা বিষয় স্পষ্ট—রাজবীরের ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রিতে বিগ বস বাংলার ঘরের গল্পে নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। আগামী দিনে তাঁর সঙ্গে কার বন্ধুত্ব তৈরি হয়, কার সঙ্গে বিরোধ বাধে এবং গেমে তিনি কতটা প্রভাব ফেলতে পারেন, এখন সেটাই দেখার।
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