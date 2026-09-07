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প্রথম দিনেই ‘ফ্লার্ট’! বিগ বসের ঘরে ঢুকেই ‘লাভার বয়’ রাজবীর, দুই সুন্দরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা?

Bigg Boss Bangla: বিগ বস বাংলার ঘরে প্রথম ওয়াইল্ড কার্ড হিসেবে পা রেখেই নজর কাড়লেন রাজবীর দে। নাচে-গানে তাঁর ধামাকাদার এন্ট্রির পর আলেকজান্দ্রা টেলরের সঙ্গে জমল কথাবার্তা। নতুন প্রোমোয় আবার সৃজলা গুহার সঙ্গেও বেশ ঘনিষ্ঠ আড্ডায় দেখা গেল তাঁকে। তাহলে কি প্রথম সপ্তাহেই নতুন সম্পর্কের সমীকরণ তৈরি হতে চলেছে বিগ বসের ঘরে?

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 07, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 03:42 PM IST
প্রথম দিনেই ‘ফ্লার্ট’! বিগ বসের ঘরে ঢুকেই ‘লাভার বয়’ রাজবীর, দুই সুন্দরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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