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বিগ বসে অকাল বসন্ত! বাথরুমে নন্দিনীকে গাঢ় চুম্বন রাজবীরের, গাল ধরে আদর করে...

রাজবীর দে ও নন্দিনী দত্তের সম্পর্ক ফের চর্চায়। বাথরুমের কাছে একান্ত মুহূর্তে দু’জনকে জড়িয়ে ধরা ও চুমু খেতে দেখা গিয়েছে। এর মধ্যেই রাজবীরের সঙ্গে সৃজলা গুহর কথাবার্তা নিয়ে আপত্তি জানিয়ে নন্দিনী প্রশ্ন তোলেন, সৃজলার অন্য পুরুষ প্রতিযোগীদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। রাজবীর অবশ্য স্পষ্ট করেন, সৃজলার প্রতি তাঁর কোনও আকর্ষণ নেই। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 24, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 04:16 PM IST
বিগ বসে অকাল বসন্ত! বাথরুমে নন্দিনীকে গাঢ় চুম্বন রাজবীরের, গাল ধরে আদর করে...
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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