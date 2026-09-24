/বিগ বসে অকাল বসন্ত! বাথরুমে নন্দিনীকে গাঢ় চুম্বন রাজবীরের, গাল ধরে আদর করে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিগ বস বাংলার ঘরে একদিকে চলছে ঝামেলা, অন্যদিকে তৈরি হচ্ছে নতুন সমীকরণ। রাজবীর দে ও নন্দিনী দত্তের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই আলোচনা চলছে। এবার সেই চর্চায় নতুন মাত্রা যোগ করল তাঁদের চুমুর মুহূর্ত। বাথরুমের কাছে ক্যামেরায় ধরা পড়েছে রাজবীর-নন্দিনীর ঘনিষ্ঠ দৃশ্য। বাথরুম থেকে বেরনোর পর রাজবীর ও নন্দিনীর মধ্যে খুনসুটি শুরু হয়। এরপর দু’জনকে একে অপরকে জড়িয়ে ধরতে এবং চুমু খেতে দেখা যায়। তাঁদের এই ঘনিষ্ঠতা দেখে দর্শকদের একাংশের মধ্যে ফের প্রশ্ন উঠেছে—রাজবীর-নন্দিনীর সম্পর্ক কি শুধুই বন্ধুত্ব, নাকি তার চেয়েও বেশি কিছু?
রাজবীর-নন্দিনীর রোম্যান্সের দৃশ্য ভাইরাল
এর আগেও বিগ বসের ক্যামেরায় দু’জনকে একসঙ্গে সময় কাটাতে, আলিঙ্গন করতে এবং ঘনিষ্ঠ হতে দেখা গিয়েছে। দেখা যায়, বাথরুমের একান্তে জমিয়ে প্রেম করছেন রাজবীর ও নন্দিনী। রাজবীরের পায়ের কাছেই বসে ছিলেন নন্দিনী। সেই সময়ই কথা বলতে বলতে তিনি নন্দিনীকে জড়িয়ে ধরে চুমু খান রাজবীর। নন্দিনীর কপাল, গাল ছুঁয়ে আদরের পাশাপাশি বিড়ালের মতো ‘ম্যাঁও’ ডেকে খুনসুটিতেও মেতে ওঠেন তিনি। নন্দিনীর ফেস ম্যাসাজ করেও দিতে চান তিনি। ফলে তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে দর্শকদের কৌতূহলও ক্রমশ বাড়ছে। তবে তাঁরা নিজেরা প্রকাশ্যে তাঁদের সম্পর্ককে কী নামে দেখছেন, তা নিয়ে কোনও চূড়ান্ত ঘোষণা করেননি।
এদিকে সৃজলাকে নিয়ে নন্দিনীর প্রশ্ন
রাজবীর-নন্দিনীর এই ঘনিষ্ঠতার মাঝেই ফের সামনে এসেছে সৃজলা গুহকে ঘিরে টানাপোড়েন। রাতের অন্ধকারে রাজবীরের পাশে বসে সৃজলার সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা নিয়ে আপত্তি জানান নন্দিনী। তাঁর বক্তব্য, সৃজলার সঙ্গে রাজবীরের কথাবার্তার ধরন তাঁর স্বাভাবিক মনে হয় না। নন্দিনী রাজবীরকে বলেন, সৃজলার তো ‘স্টেবল বয়ফ্রেন্ড’ রয়েছে, তাহলে রাজবীরের সঙ্গে তিনি এভাবে কেন কথা বলেন—এই প্রশ্নই তাঁর মাথায় ঘুরছে। এরপর সৃজলার মেলামেশা নিয়েও মন্তব্য করেন তিনি। নন্দিনীর দাবি, সৃজলা কখনও দুর্নিবার, কখনও জিতু, আবার কখনও রাজবীরের সঙ্গে মেশেন। তাঁর অভিযোগ, রাজবীর-নন্দিনীর ঘনিষ্ঠতা দেখে সৃজলা ইচ্ছা করেই এমন আচরণ করছেন।
রাজবীরের জবাব কী?
নন্দিনীর প্রশ্নের উত্তরে রাজবীর অবশ্য জানান, সৃজলার প্রতি তাঁর কোনও আকর্ষণ নেই। অর্থাৎ, নন্দিনীর আশঙ্কার মতো সৃজলার সঙ্গে তাঁর কোনও বিশেষ সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে না বলেই ইঙ্গিত দেন রাজবীর। তবে এরই মধ্যে সৃজলাকে ঘিরে বিগ বসের ঘরে আরও উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। ক্যাপ্টেন্সি টাস্কে নন্দিনীর সঙ্গে খেলতে গিয়ে পড়ে গিয়ে আহত হন সৃজলা। সেই ঘটনাকে ঘিরে সৃজলার টিম এবং কয়েকজন অভিনেতাও নন্দিনীর সমালোচনা করেছেন। সৃজলা বর্তমানে চিকিৎসাধীন থাকলেও দ্রুত ঘরে ফেরার কথা জানা গিয়েছে। নন্দিনীর এত কাণ্ড ঘটানোর পর সৃজলা না থাকাকালীন নায়িকার মুখে বিরূপ মন্তব্য শোনা গেল তাঁকে নিয়ে!
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