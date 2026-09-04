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বিগ বসের ঘরে প্রথম ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রিতে আসছেন স্যান্ডি সাহা? জনপ্রিয়, বিতর্কিত এই তারকাকে নিয়ে জল্পনায় তোলপাড়

Big Boss Bangla 2026: ‘বিগ বস’-এর চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী, প্রতিযোগীদের খেলা যখন কিছুটা চেনা ছকে বাঁধা পড়ে, ঠিক তখনই নতুন মাত্রা ও রোমাঞ্চ যোগ করতে নিয়ে আসা হয় ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি। সোশ্যাল মিডিয়ায় জোর জল্পনা, চলতি সিজনে দর্শকদের চমক দিতে প্রস্তুত হচ্ছেন স্যান্ডি সাহা।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 04, 2026, 09:41 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 09:41 PM IST
বিগ বসের ঘরে প্রথম ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রিতে আসছেন স্যান্ডি সাহা? জনপ্রিয়, বিতর্কিত এই তারকাকে নিয়ে জল্পনায় তোলপাড়

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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