/বিগ বসের ঘরে প্রথম ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রিতে আসছেন স্যান্ডি সাহা? জনপ্রিয়, বিতর্কিত এই তারকাকে নিয়ে জল্পনায় তোলপাড়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছোটপর্দার দর্শকের বহু প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে গত ৩০ অগাস্ট থেকে শুরু হয়েছে বহুল চর্চিত রিয়ালিটি শো ‘বিগ বস বাংলা’। ‘প্রিন্স অফ ক্যালকাটা’ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দক্ষ সঞ্চালনায় শুরু হওয়া এই শো-কে ঘিরে প্রথম দিন থেকেই উত্তেজনার পারদ চড়ছে। হিন্দি সংস্করণের ধাঁচেই ড্রামা, সম্পর্কের টানাপোড়েন ও বিতর্কের মিশেলে বন্দিদশার খেলায় মেতেছেন প্রতিযোগীরা। শো শুরু হওয়ার পর ঘরে একে অপরকে টেক্কা দিতে শুরু করেছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরিচিত ব্যক্তিত্বরা। তবে শো-এর প্রথমার্ধের রেশ কাটতে না কাটতেই এখন নেটদুনিয়ার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে ‘ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি’ (Wild Card Entry)-র নতুন সমীকরণ। সবচেয়ে জোরালো গুঞ্জন, শো-এর খেলায় নতুন মোড় আনতে ঘরে পা রাখতে পারেন জনপ্রিয় ভ্লগার ও সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার স্যান্ডি সাহা।
‘বিগ বস’-এর চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী, প্রতিযোগীদের খেলা যখন কিছুটা চেনা ছকে বাঁধা পড়ে, ঠিক তখনই নতুন মাত্রা ও রোমাঞ্চ যোগ করতে নিয়ে আসা হয় ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি। সোশ্যাল মিডিয়ায় জোর জল্পনা, চলতি সিজনে দর্শকদের চমক দিতে প্রস্তুত হচ্ছেন স্যান্ডি সাহা। এ ছাড়া গুঞ্জনে অভিনেতা জিতু কমল কিংবা শন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো পরিচিত মুখদের নামও ঘোরাফেরা করছে। তবে স্যান্ডির নামকে ঘিরে চর্চা সবচেয়ে তীব্র হওয়ার পেছনে রয়েছে একটি বিশেষ অতীত বিতর্ক।
মার্চ মাসে সোশ্যাল মিডিয়া তোলপাড় হয়েছিল অভিনেতা সায়ক চক্রবর্তী ও স্যান্ডি সাহার তীব্র কাদা ছোড়াছুড়িতে। ‘এমটিভি রোডিস’ খ্যাত স্যান্ডি প্রকাশ্যে সায়কের বিরুদ্ধে গুরুতর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ তুলে বিস্ফোরক দাবি করেছিলেন।
সেই সময় নেটপাড়ায় এই দুই প্রাক্তন বন্ধুর কেচ্ছা তুমুল চর্চায় ছিল। শো শুরু হওয়ার ঠিক আগে শোনা গিয়েছিল, প্রতিযোগী হিসেবে সায়কের কাছেও নির্মাতাদের প্রস্তাব গিয়েছে।
ফলে এবার যদি ওয়াইল্ড কার্ডের মাধ্যমে স্যান্ডি এবং সায়ক ‘বিগ বস’-এর একই ছাদের তলায় মুখোমুখি হন, তবে শোয়ের টিআরপি যে হুড়মুড়িয়ে বাড়বে, তা একপ্রকার নিশ্চিত। অতীতে ভেঙে যাওয়া বন্ধুত্ব কি বন্দিদশায় নতুন রূপ নেবে, নাকি শুরু হবে প্রকাশ্য রণক্ষেত্র-- তা দেখতে মুখিয়ে রয়েছেন দর্শকরা।
শো শুরুর আগে স্যান্ডি সাহা সংবাদমাধ্যমের কাছে জানিয়েছিলেন, নির্মাতাদের পক্ষ থেকে প্রাথমিক স্তরে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল এবং কথাবার্তাও এগিয়েছিল। যদিও তখন চূড়ান্ত সম্মতি মেলেনি, তবুও সম্ভাবনাকে পুরোপুরি উড়িয়ে না দিয়ে জিইয়ে রেখেছিলেন রহস্য।
নির্মাতাদের তরফে ওয়াইল্ড কার্ডের তালিকায় স্যান্ডি সাহা বা সায়কের থাকার খবরটি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়নি। তবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মজাদার সঞ্চালনা এবং ঘরের অন্দরের নিত্যনতুন সমীকরণের মাঝে বিতর্কিত এই ইনফ্লুয়েন্সার যদি প্রবেশ করেন, তবে ‘বিগ বস বাংলা’র ট্রফি জয়ের লড়াই যে আরও নাটকীয় হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।
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