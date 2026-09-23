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‘মেকআপ রুমে তোমার নোংরা দিক দেখেছি’, সৃজলা আহত হতেই নন্দিনীকে নিয়ে বিস্ফোরক সংঘশ্রী!

Bigg Boss Bangla: ‘বিগ বস বাংলা’র ক্যাপ্টেন্সি টাস্কে নন্দিনীর হাতে সৃজলা গুহ আহত হওয়ার ঘটনায় সরব অভিনেত্রী সংঘশ্রী সিংহ মিত্র। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে নন্দিনীকে নিয়ে নিজের পুরনো অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন তিনি। অন্যদিকে, টাস্কে নন্দিনীর আক্রমণে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে চোট পান সৃজলা। ঘটনার পর নন্দিনীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও উঠেছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 23, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 12:14 PM IST
‘মেকআপ রুমে তোমার নোংরা দিক দেখেছি’, সৃজলা আহত হতেই নন্দিনীকে নিয়ে বিস্ফোরক সংঘশ্রী!
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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‘মেকআপ রুমে তোমার নোংরা দিক দেখেছি’, সৃজলা আহত হতেই নন্দিনীকে নিয়ে বিস্ফোরক সংঘশ্রী!
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