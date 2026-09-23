/‘মেকআপ রুমে তোমার নোংরা দিক দেখেছি’, সৃজলা আহত হতেই নন্দিনীকে নিয়ে বিস্ফোরক সংঘশ্রী!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ‘বিগ বস বাংলা’র ঘরে ক্যাপ্টেন্সি টাস্ক ঘিরে উত্তেজনা এবার পৌঁছে গেল বিতর্কের কেন্দ্রে। নতুন ক্যাপ্টেন হওয়ার টাস্ক করতে গিয়ে গুরুতর আহত হলেন সৃজলা গুহ। সহ-প্রতিযোগী নন্দিনীর জন্য সৃজলাকে চোট পেতে হল। মুখে, মাথায়, ঘাড়ে এবং হাতে মারাত্মক চোট পেয়েছেন সৃজলা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে কোলে করে নিয়ে রাজবীর স্টোররুমে নিয়ে যান। টাস্ক চলাকালীন সৃজলা গুহ আহত হওয়ার পর নন্দিনী দত্তকে নিয়ে সরব হয়েছেন অভিনেত্রী সংঘশ্রী সিংহ মিত্র। শুধু দর্শক নয়, টলিপাড়ার কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রীও ঘটনাটি নিয়ে প্রকাশ্যে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।
সৃজলা-নন্দিনীর মধ্যে কী হয়েছিল?
ক্যাপ্টেন্সি টাস্কে প্রতিযোগীদের কাঠের ঘোড়ার উপর বসে থাকতে হচ্ছিল। প্রতিপক্ষকে ঘোড়া থেকে নামানোর সুযোগ থাকলেও বিগ বসের নির্দেশ ছিল, কাউকে ধাক্কা দিয়ে বা টেনে-হিঁচড়ে নামানো যাবে না। টাস্ক চলাকালীন প্রথমে রাজবীরকে ঘোড়া থেকে নামান নন্দিনী। এরপর তাঁর নজর যায় সৃজলার দিকে। নন্দিনী প্রথম বার এগিয়ে গেলে দুর্নিবার এসে সৃজলাকে সামলে দেন। কিন্তু দ্বিতীয় বার নন্দিনী সৃজলার ঘোড়া উল্টে দেন বলে প্রতিবেদনগুলিতে দাবি করা হয়েছে। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়েন সৃজলা। পড়ে গিয়ে ব্যথায় কাঁদতে শুরু করেন সৃজলা। তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন অন্য প্রতিযোগীরা। পরে বিগ বসের নির্দেশে তাঁকে বিশ্রাম ও চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকও তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি পরীক্ষা করেন। সৃজলার টিমের তরফে পরে জানানো হয়েছে, তাঁকে মেডিক্যাল টিম পর্যবেক্ষণে রেখেছে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ বড় চোটের খবর না থাকায় আপাতত কিছুটা স্বস্তি মিলেছে।
নন্দিনীকে নিয়ে কী বললেন সংঘশ্রী?
এই ঘটনার পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের বক্তব্য জানান অভিনেত্রী সংঘশ্রী সিংহ মিত্র। নন্দিনীর সঙ্গে অতীতে কাজ করার প্রসঙ্গ তুলে তিনি লেখেন, ‘মেকআপ রুমে আমি তোমার জঘন্য দিকটা দেখেছি।’ সংঘশ্রী আরও দাবি করেন, আগে তিনি নন্দিনীর আচরণকে তাঁর নিরাপত্তাহীনতা হিসেবে দেখতেন। কিন্তু সৃজলার সঙ্গে ঘটনার পর তাঁর ধারণা বদলেছে। নন্দিনীর আচরণ নিয়ে বিগ বস কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ করা উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তবে সংঘশ্রীর এই মন্তব্য তাঁর ব্যক্তিগত বক্তব্য এবং তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার দাবি। নন্দিনীর বিরুদ্ধে তাঁর করা ব্যক্তিগত অভিযোগগুলির স্বাধীন সত্যতা প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।
সোশ্যাল মিডিয়ায়ও উঠছে শাস্তির দাবি
সৃজলা আহত হওয়ার দৃশ্য প্রকাশ্যে আসার পর নেটপাড়ায় নন্দিনীকে নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে। একাংশ দর্শক নন্দিনীকে শো থেকে বাদ দেওয়ার দাবিও তুলেছেন। অন্যদিকে, ঘটনার পর নন্দিনী কেঁদে ফেলেন এবং তিনি ইচ্ছা করে এমনটা করেননি বলে জানিয়েছেন। ফলে এখন প্রশ্ন উঠছে, টাস্কের এই ঘটনায় বিগ বস কর্তৃপক্ষ নন্দিনীর বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করবে কি না। একই সঙ্গে সৃজলা কবে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ফের খেলায় ফিরতে পারবেন, সেদিকেও নজর দর্শকদের।
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