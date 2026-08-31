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‘বাবার ভুল ছিল, প্রায়শ্চিত্তও করেছেন…’, বিগ বস বাংলার মঞ্চে আবেগপ্রবণ তাপস-কন্যা সোহিনী

“বাবা ভুল করেছিলেন, প্রায়শ্চিত্তও করেছেন…” সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঞ্চালনায় জমকালো সূচনা ‘বিগ বস বাংলা’র! প্রথম দিনেই প্রয়াত বাবা তাপস পালের কথা স্মরণ করে আবেগে ভাসলেন কন্যা সোহিনী পাল। তবে বিতর্ক নয়, নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করতেই এই কঠিন লড়াইয়ের ময়দানে তিনি।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 31, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 08:58 PM IST
‘বাবার ভুল ছিল, প্রায়শ্চিত্তও করেছেন…’, বিগ বস বাংলার মঞ্চে আবেগপ্রবণ তাপস-কন্যা সোহিনী

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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