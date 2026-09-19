/‘মন্টু পাইলট’ এবার বিগ বসের ঘরে? রাজবীর-জীতুর পর সৌরভ দাসের ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রির জোর জল্পনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ‘বিগ বস বাংলা’র ঘরে এবার নতুন চমক। তৃতীয় ওয়াইল্ড কার্ড প্রতিযোগী হিসেবে অভিনেতা সৌরভ দাসের প্রবেশের জল্পনা তৈরি হয়েছে। ‘মন্টু পাইলট’ নামে পরিচিত এই অভিনেতাকে নিয়ে আগে থেকেই আলোচনা চলছিল। তবে শোয়ের প্রিমিয়ারে তাঁকে দেখা যায়নি। এবার টলিপাড়ার সূত্রের খবর, মাঝপথে ওয়াইল্ড কার্ড হিসেবে সৌরভ দাসকে ঘরে আনা হতে পারে। সৌরভ নিজে অবশ্য এখনও বিষয়টি প্রকাশ্যে নিশ্চিত করেননি।
সৌরভ দাসের এন্ট্রি হলে তিনি হবেন চলতি সিজনের তৃতীয় ওয়াইল্ড কার্ড প্রতিযোগী। এর আগে রাজবীর দে এবং জীতু কমল ওয়াইল্ড কার্ড হিসেবে বিগ বসের ঘরে প্রবেশ করেছেন। রাজবীরের পর জীতুর প্রবেশের পর ঘরের সমীকরণেও পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে রাজবীর ও জীতুকে ঘিরে একাধিক ঘটনা ও বিতর্কের জেরে তাঁদের নিয়ে আলোচনা রয়েছে।
সৌরভ দাস শুধু অভিনেতাই নন, প্রযোজক হিসেবেও কাজ করছেন। ‘অভিমান’-এর মাধ্যমে প্রযোজনায় আত্মপ্রকাশের পর গত বছর যিশুর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ‘হোয়াই সো সিরিয়াস’ নামে একটি প্রযোজনা সংস্থা শুরু করেন তিনি। তাঁর আগামী কাজের তালিকায় রয়েছে জি ফাইভের সিরিজ ‘আলুর দোষ’। বর্তমানে রাজ চক্রবর্তীর একটি নন-ফিকশন শোয়ের শ্যুটিং নিয়েও ব্যস্ত রয়েছেন সৌরভ। সম্প্রতি মঞ্চে গায়ক হিসেবেও ফিরেছেন তিনি। তবে সৌরভের সম্ভাব্য এন্ট্রির পাশাপাশি ‘বিগ বস বাংলা’য় আরও বড় চমক অপেক্ষা করছে। চলতি সপ্তাহে এক জন নয়, দু’জন প্রতিযোগীকে ঘর ছাড়তে হতে পারে। শনি ও রবিবার মিলিয়ে হতে পারে ডবল এলিমিনেশন।
কাদের ঘর ছাড়তে হতে পারে, তা নিয়েও জল্পনা রয়েছে। দর্শকদের একাংশের অনুমান অ্যালেক্সজান্দ্রা টেলর ওরফে অ্যালেক্স এবং সায়ক চক্রবর্তী বেরিয়ে যেতে পারেন। তবে তা এখনও জল্পনা, তাঁদের এলিমিনেশন আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত হয়নি। শেষ মুহূর্তে বিগ বসের সিদ্ধান্তে পরিবর্তনও হতে পারে। অন্যদিকে, এর আগের সপ্তাহে দর্শকদের ভোটে জয়িতা চট্টোপাধ্যায় বিগ বসের ঘর থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর পরেই জীতু কমলের ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি হয়েছিল। ফলে এবার সৌরভ দাস সত্যিই ঘরে ঢোকেন কি না এবং একইসঙ্গে কারা ডবল এলিমিনেশনের মুখে পড়েন, তা নিয়ে দর্শকদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়েছে।
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