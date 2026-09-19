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‘মন্টু পাইলট’ এবার বিগ বসের ঘরে? রাজবীর-জীতুর পর সৌরভ দাসের ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রির জোর জল্পনা

Bigg Boss Bangla: ‘বিগ বস বাংলা’য় তৃতীয় ওয়াইল্ড কার্ড প্রতিযোগী হিসেবে অভিনেতা সৌরভ দাসের প্রবেশের জল্পনা তৈরি হয়েছে। ‘মন্টু পাইলট’ নামে পরিচিত সৌরভ নিজে বিষয়টি নিশ্চিত করেননি। এর মধ্যেই শনি ও রবিবার মিলিয়ে দু’জন প্রতিযোগীর ডবল এলিমিনেশনের খবর সামনে এসেছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 19, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 06:08 PM IST
‘মন্টু পাইলট’ এবার বিগ বসের ঘরে? রাজবীর-জীতুর পর সৌরভ দাসের ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রির জোর জল্পনা

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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