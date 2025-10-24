English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bill Gates Greets Smriti Irani: স্মৃতি ইরানির 'কিঁউকি কি...' তে এবার বিল গেটস! অভিনয় করছেন?

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: ‘কিঁউকি সাস ভি কভি বহু থি’তে দেখা যাবে মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা ধনকুবের বিল গেটসকে। টিনসেল টাউনের গুঞ্জন ইঙ্গিত দিচ্ছে সেদিকেই। এমনকী স্মৃতি ইরানি অভিনীত এই ধারাবাহিকে নাকি...

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Oct 24, 2025, 05:21 PM IST
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় টেলিভিশনে প্রথমবার কোনও ধারাবাহিকে দেখা যেতে চলেছে বিল গেটসকে। ভিরানি পরিবারের দরজায় কড়া নাড়তে চলেছেন বিল গেটস। কারণ কিঁউকি সাস ভি কভি বহু থি ২-তে ((Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) এসেছেন স্বয়ং বিল গেটস। ঠিকই ধরেছেন মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা।

১৭ বছর পর কিঁউকি ধারাবাহিক নিয়ে ফের অভিনয়ে ফিরেছেন স্মৃতি ইরানি।  গত পাঁচ বছরের সমস্ত রেকর্ড গুঁড়িয়ে হিন্দি টেলিদুনিয়ায় নয়া নজির গড়েছে এই শো। তারমধ্যেই এই খবর। একতা কাপুর আরও একবার প্রমাণ করেছেন তিনি হিন্দি ধারাবাহিকের কুইন। 

নির্মাতাদের তরফে পাওয়া খবর অনুযায়ী, বিল গেটসের সঙ্গে একটি বিশেষ পর্বের শ্যুটিং ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। এই খবর প্রায় নিশ্চিত। জানা যায়, ধারাবাহিকের গল্পে বিল গেটস এবং স্মৃতি ইরানি তথা তুলসীর মধ্যে একটি দীর্ঘ ভিডিয়ো কল দেখানো হবে।

এ খবর প্রকাশ্যে আসতে না আসতেই সামনে এসেছে কিঁউকি...-র নয়া প্রোমো। কিন্তু ভারতীয় ধারাবাহিকে আচমকা বিল গেটসের মতো ব্যক্তিত্ব কেন? জানা গেল, এই বিশেষ পর্বের নেপথ্যে রয়েছে একটি মহৎ উদ্দেশ্য। 'বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন' বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে, বিশেষত অন্তঃসত্ত্বা মহিলা এবং নবজাতকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে সচেতনতা প্রসারে কাজ করে। তার প্রচারের সূত্রেই এই 'কোল্যাব'। 

ঝলকে দেখা যাচ্ছে, ল্যাপটপে ভিডিয়ো কল করছেন এবং বলছেন, 'জয় শ্রীকৃষ্ণ। খুব ভাল লাগছে জেনে, আপনি আমেরিকা থেকে সরাসরি আমার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছি।'

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

...Read More

Tags:
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu ThiKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2Bill Gates
