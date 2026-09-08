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‘রাতে গোরুর মাংস খেতে যাব’, বাংলাদেশ শ্যুটিংয়ে গিয়ে বিশ্বজিতের মন্তব্যে বিতর্ক! ডিম ছোড়ার হুমকি

Biswajit Chakraborty: শ্যুটিংয়ের কাজে বর্তমানে বাংলাদেশে রয়েছেন অভিনেতা বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী। সেখানকার মানুষের আতিথেয়তা ও খাবারের প্রশংসা করতে গিয়ে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, বাংলাদেশের গোরুর মাংস ও ইলিশ তাঁর পছন্দের খাবারের মধ্যে রয়েছে। এমনকী, রাতে গোরুর মাংস খেতে যাওয়ার কথাও বলেন অভিনেতা।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 08, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 02:59 PM IST
‘রাতে গোরুর মাংস খেতে যাব’, বাংলাদেশ শ্যুটিংয়ে গিয়ে বিশ্বজিতের মন্তব্যে বিতর্ক! ডিম ছোড়ার হুমকি
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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