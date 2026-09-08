/‘রাতে গোরুর মাংস খেতে যাব’, বাংলাদেশ শ্যুটিংয়ে গিয়ে বিশ্বজিতের মন্তব্যে বিতর্ক! ডিম ছোড়ার হুমকি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলাদেশে গিয়ে গোরুর মাংসের প্রশংসা বিশ্বজিৎ চক্রবর্তীর, ভাইরাল মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক। শ্যুটিংয়ের কাজে আপাতত বাংলাদেশে রয়েছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী। সেখানে গিয়ে বাংলাদেশের মানুষ, আতিথেয়তা এবং খাবারের প্রশংসা করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। কিন্তু খাবার নিয়ে তাঁর একটি মন্তব্যই এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনার কেন্দ্রে। বাংলাদেশের কোন জিনিসটি তাঁর সবচেয়ে ভালো লাগে, এমন প্রশ্নের উত্তরে অভিনেতা সেখানকার মানুষ, পরিবেশ, আতিথেয়তা এবং খাবারের কথা বলেন। এরপর বাংলাদেশের পছন্দের খাবার সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তাঁর মুখে উঠে আসে গোরুর মাংস এবং ইলিশের কথা। সেই সাক্ষাৎকারের ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয়েছে নানা আলোচনা।
কী বলেছিলেন বিশ্বজিৎ?
ভাইরাল হওয়া ভিডিয়ো অনুযায়ী, বাংলাদেশের খাবারের প্রসঙ্গ উঠতেই বিশ্বজিৎ জানান, সেখানকার গোরুর মাংস এবং ইলিশ মাছ তাঁর পছন্দের খাবারের মধ্যে রয়েছে। শুধু পছন্দের কথা বলেই থামেননি অভিনেতা। বাংলাদেশে সদ্য পৌঁছেছেন জানিয়ে তিনি বলেন, দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করেছেন এবং রাতে গোরুর মাংস খেতে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। ইলিশ নিয়েও নিজের পছন্দের কথা জানান তিনি। গরম ভাতের সঙ্গে ইলিশের তেল দিয়ে মাছ খাওয়া এবং ইলিশ ভাজা তাঁর বিশেষ পছন্দের বলে জানান অভিনেতা।
বক্তব্য ভাইরাল হতেই শুরু বিতর্ক
বিশ্বজিৎ চক্রবর্তীর এই মন্তব্যের ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই নেটিজেনদের একাংশ তাঁর সমালোচনা শুরু করেন। বিশেষ করে তাঁর গরুর মাংস খাওয়ার মন্তব্য নিয়েই আপত্তি জানান অনেকে। কেউ মন্তব্য করেন, একজন হিন্দু অভিনেতা প্রকাশ্যে গোরুর মাংস খাওয়ার কথা কীভাবে বলতে পারেন। আবার কেউ তাঁকে কটাক্ষ করে বলেন, কলকাতায় ফিরলে তাঁকে ‘ডিম’ খাওয়ানো হবে। অন্য একজন আবার তাঁকে বাংলাদেশেই থেকে যাওয়ার পরামর্শ দেন। অর্থাৎ, মন্তব্যকে কেন্দ্র করে সোশ্যাল মিডিয়ায় তৈরি হয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া।
আবার কেউ পাশে দাঁড়ালেন অভিনেতার
তবে বিশ্বজিৎ চক্রবর্তীর মন্তব্যের সমালোচনাই শুধু হয়নি। নেটিজেনদের অন্য একটি অংশ অভিনেতার পক্ষেও কথা বলেছেন। তাঁদের যুক্তি, কে কী খাবেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়। খাবারের পছন্দকে কেন্দ্র করে কাউকে আক্রমণ করা উচিত নয় বলেও মত দিয়েছেন অনেকে। ফলে একই বক্তব্যকে ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় তৈরি হয়েছে সম্পূর্ণ দুই ধরনের প্রতিক্রিয়া—একদল সমালোচনা করছেন, অন্যদল ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রশ্ন তুলছেন।
বাংলাদেশে গিয়ে শুধু খাবারের প্রশংসা নয়
বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী বাংলাদেশে গিয়ে সেখানকার মানুষের আতিথেয়তারও প্রশংসা করেছেন। সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, বাংলাদেশের বিমানবন্দরে যে সম্মান ও আতিথেয়তা তিনি পেয়েছেন, তা তাঁর কাছে বিশেষ অভিজ্ঞতা। ভারত ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের কথাও তুলে ধরেছেন অভিনেতা। দুই দেশের মানুষের মধ্যে টান এবং সংস্কৃতিগত মিল রয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।
আগে এমন বিতর্কে জড়িয়েছেন অন্য তারকারাও
গোরুর মাংস নিয়ে কোনও অভিনেতা বা পরিচিত মুখের মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক অবশ্য নতুন নয়। এর আগেও বাংলাদেশের রান্না নিয়ে একটি ইউটিউব সিরিজে গোরুর মাংস রান্না দেখিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন অভিনেত্রী সুদীপা চট্টোপাধ্যায়। সেই ঘটনাটি ২০২৪ সালে আলোচনায় এসেছিল। এবার বিশ্বজিৎ চক্রবর্তীর মন্তব্য সেই পুরনো বিতর্কের কথাও নতুন করে মনে করিয়ে দিয়েছে।
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