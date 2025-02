Hema Malini On Kumbh Stampede: মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু 'ছোট ঘটনা', হেমার মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্প্রতি বিজেপি (BJP) সাংসদ এবং অভিনেত্রী হেমা মালিনী (Hema Malini) মহাকুম্ভমেলায় পদপিষ্ট (Maha Kumbh Stampede) হওয়ার ঘটনাটিকে গুরুত্বহীন বলে দাবি করেন। প্রসঙ্গত, এই ঘটনায় ৩০ জন নিহত এবং ৬০ জন আহত হয়েছেন। এই দুর্ঘটনাকে "খুব বড় ঘটনা নয়" বলে অভিহিত করে তিনি বলেন যে, এই মর্মান্তিক ঘটনাটি "বাড়াবাড়ি" করে প্রচার করা হচ্ছে। গত সপ্তাহে, মালিনীও কুম্ভ পরিদর্শন করেছিলেন এবং পবিত্র সঙ্গম সঙ্গমে স্নান করেছিলেন, পুরো অভিজ্ঞতাটাকেই তিনি "খুব সুন্দর স্নান" বলে বর্ণনা করেছিলেন।

সংসদে চলছে শীতকালীন অধিবেশন। সেই অধিবেশন যোগ দিয়েছেন সাংসদ হেমা মালিনীও। সেখানেই সংবাদমাধ্যমে তিনি বলেন, 'আমরা কুম্ভে গিয়েছিলাম। খুব সুন্দর ব্যবস্থাপনায় স্নান করেছি। এটা ঠিক যে ওখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে তা বিশাল কোনও ঘটনা নয়। আমি জানি না ওটা কত বড় ঘটনা ছিল। বেশ বাড়িয়ে বলা হচ্ছে'। তিনি উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বাধীন সরকারের ব্যবস্থা এবং প্রস্তুতির প্রশংসা করে আরও বলেন, “এটি খুব সুপরিকল্পিত ছিল, এবং সবকিছু খুব সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। এত মানুষ আসছে, পরিচালনা করা খুব কঠিন কিন্তু আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।”

কংগ্রেস সাংসদ তারিক আনোয়ার বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনীর তীব্র সমালোচনা করেন, অভিযোগ করেন যে তিনি মহাকুম্ভ পরিদর্শনের সময় ভিআইপি ট্রিটমেন্ট পেয়েছিলেন। “হেমা মালিনী কখনই জানতে পারবেন না এটি আসলে কেমন ছিল। তিনি যখন পরিদর্শন করেছিলেন, তখন তাকে ভিআইপি ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়েছিল। তারা সাধারণ মানুষের ব্যবস্থা ও নিরাপত্তার কথা ভাবেনি। যদি তিনি বলেন যে এই বিষয়টি বড় নয়, তবে এটি ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি উপহাস।"

#WATCH | Delhi: BJP MP Hema Malini says "...We went to Kumbh, we had a very nice bath. It is right that an incident took place, but it was not a very big incident. I don't know how big it was. It is being exaggerated...It was very well-managed, and everything was done very… pic.twitter.com/qIuEZ045Um

— ANI (@ANI) February 4, 2025