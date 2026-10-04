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ট্রেন্ডিং ১-এ এবার বাংলা ছবি! দেশজুড়ে রেকর্ড গড়ে শীর্ষে 'বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু'-র ট্রেলার

Bohurupi The Golden Daku: 'বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু'-র ট্রেলার এখন ভারতে ১ নম্বরে ট্রেন্ডিং। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বিক্রম প্রামাণিক আবার ব্যাঙ্ক ডাকাতি শুরু করে। শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিপরীতে পুলিস অফিসারের চরিত্রে আছেন যিশু সেনগুপ্ত। ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় কৌশানী মুখোপাধ্যায় ও সোহিনী সরকার।

Written BySoumita Khan
Published: Oct 04, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 03:30 PM IST
ট্রেন্ডিং ১-এ এবার বাংলা ছবি! দেশজুড়ে রেকর্ড গড়ে শীর্ষে 'বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু'-র ট্রেলার

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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