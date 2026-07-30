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রাজেশ খান্নার 'আশীর্বাদ' কি সত্যিই ভূতুড়ে? সত্য সামনে এনে বম্বে হাইকোর্টের ঐতিহাসিক নির্দেশ!

Rajesh Khanna aashirwad: বলিউডের প্রথম সুপারস্টার রাজেশ খান্নার আইকনিক বাংলো ‘আশীর্বাদ’ কি সত্যিই কোনও রহস্যময় অভিশাপ বহন করছে? বছরের পর বছর ধরে ‘ভূতুড়ে’ ও ‘অশুভ’ তকমা সেঁটে চলা এই সম্পত্তি নিয়ে এবার গর্জে উঠল বম্বে হাইকোর্ট। আদালতের কোন কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি হল? কিসের জেরে ফাঁস হল আসল সত্য?

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 30, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:30 PM IST
রাজেশ খান্নার 'আশীর্বাদ' কি সত্যিই ভূতুড়ে? সত্য সামনে এনে বম্বে হাইকোর্টের ঐতিহাসিক নির্দেশ!

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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রাজেশ খান্নার 'আশীর্বাদ' কি সত্যিই ভূতুড়ে? বম্বে হাইকোর্টের ঐতিহাসিক নির্দেশ!
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