রাজেশ খান্নার 'আশীর্বাদ' কি সত্যিই ভূতুড়ে? সত্য সামনে এনে বম্বে হাইকোর্টের ঐতিহাসিক নির্দেশ!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউডের প্রথম সুপারস্টার রাজেশ খান্নার ঐতিহাসিক বাংলো 'আশীর্বাদ'-কে আর ‘ভূতুড়ে’, ‘অভিশপ্ত’ বা ‘অশুভ’ বলে প্রচার করা যাবে না। সংবাদমাধ্যম ও সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের ওপর এই মর্মে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে বম্বে হাইকোর্ট। বাংলোটির বর্তমান মালিকের শান্তিতে বসবাস করার ও সম্মানের সঙ্গে বাঁচার মৌলিক অধিকারকে প্রাধান্য দিয়েই আদালত এই নির্দেশ দিয়েছে।
কেন আদালতের দ্বারস্থ হলেন বর্তমান মালিক?
২০১২ সালে রাজেশ খান্নার মৃত্যুর পর প্রায় ৯০ কোটি টাকায় বাংলোটি কিনে নেন ব্যবসায়ী শশী শেট্টি। ২০১৬ সালে তিনি পুরনো বাড়িটি ভেঙে নিজের পরিবারের জন্য চার তলার একটি নতুন বাসভবন তৈরি করেন, তবে নাম পরিবর্তন না করে 'আশীর্বাদ'-ই রেখে দেন। সম্প্রতি কিছু সংবাদমাধ্যম, ডিজিটাল পোর্টাল ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘ভারতের সবচেয়ে বিপজ্জনক ভূতুরে বাড়ি’-র তালিকা তৈরি করে 'আশীর্বাদ'-কে অশুভ ও প্রেতাত্মার বাসস্থান বলে দাবি করা হচ্ছিল। এতেই ক্ষুব্ধ হয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন শশী শেট্টি। তাঁর আইনজীবী আদালতে জানান, এই ধরনের চটকদার খবরের কারণে তাঁর মক্কেল ও তাঁর পরিবারের শান্তিতে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে উঠছে।
আদালতের কড়া পর্যবেক্ষণ
মামলার শুনানিতে বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি আরিফ এস ডক্টর জানান, কোনA রকম প্রমাণ ছাড়া এমন খবর প্রকাশ করা স্পষ্টতই মানহানিকর। আদালতের মতে, সস্তা জনপ্রিয়তা বা চাঞ্চল্য তৈরির জন্য এমন খবর ছড়ানো অনুচিত, যা একজন নাগরিকের স্বাধীন ও সম্মানজনক জীবনের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে। কোনও সংবাদমাধ্যম এই দাবির সপক্ষে আদালতে দাঁড়াতে না পারায় আগামী ২১ আগস্ট পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখার অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দিয়েছে আদালত।
'আশীর্বাদ'-এর ঐতিহাসিক স্মৃতি
বলিউডের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে এই 'আশীর্বাদ' বাংলো। ১৯৫০-এর দশকের শেষের দিকে মাত্র ৬৫ হাজার টাকায় এই সম্পত্তিটি কিনেছিলেন অভিনেতা রাজেন্দ্র কুমার। এই বাড়িতে আসার পর তাঁর একের পর এক ছবি ব্লকবাস্টার হতে শুরু করে এবং তিনি 'জুবিলি কুমার' উপাধি পান। পরবর্তীতে রাজেন্দ্র কুমারের কাছ থেকে ৩.৫ লাখ টাকায় এটি কিনে নেন রাজেশ খান্না। এই বাংলোয় পা রাখার পরই শুরু হয় হিন্দি সিনেমার প্রথম সুপারস্টারের রাজত্ব ও অভূতপূর্ব 'কাকাক্রেজ'। বর্তমানে সেই ইতিহাস বদলে আধুনিক বাসভবন গড়ে উঠলেও পুরনো গুঞ্জন থামেনি। তবে বম্বে হাইকোর্টের এই রায়ের ফলে অবশেষে সেই চর্চায় দাড়ি পড়ল।
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