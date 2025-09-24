Zubeen Garg Death: জ়ুবিনের মৃত্যুতে ষড়যন্ত্রের আভাস! তদন্তে SIT গঠন, অসমে নিষিদ্ধ উদ্যোক্তা শ্যামকানু মহন্ত...
SIT to probe demise of Zubeen Garg: সিঙ্গাপুরে একটি জলে ডোবার ঘটনায় ১৯শে সেপ্টেম্বর জুবিন গর্গের মৃত্যু হয়। রবিবার সকালে তাঁর মরদেহ দিল্লিতে আনা হয় এবং সেখান থেকে একটি বাণিজ্যিক বিমানে করে গুয়াহাটিতে নিয়ে আসা হয়। ১৫ লক্ষ মানুষ চোখের জলে প্রিয় গায়ককে বিদায় জানান অসমবাসী। ইতোমধ্য়েই দায়ের হয়েছে ৫৫টি FIR, কাঠগড়ায় ৪ ব্যক্তি। এবার গঠন করা হল SIT
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জ়ুবিনের মৃত্যু ঘিরে বাড়ছে ষড়যন্ত্রের আভাস। ইতোমধ্য়েই দায়ের হয়েছে ৫৫টি FIR, কাঠগড়ায় ৪ ব্যক্তি। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বুধবার জানিয়েছেন যে, তিনি রাজ্যের ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিসকে (DGP) নির্দেশ দিয়েছেন যাতে গায়ক এবং অসমের সাংস্কৃতিক আইকন জুবিন গর্গের অকাল প্রয়াণের তদন্তের জন্য একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠন করা হয়।
অভিযোগ, সিঙ্গাপুরে একটি জলে ডোবার ঘটনায় ১৯শে সেপ্টেম্বর জুবিন গর্গের মৃত্যু হয়। রবিবার সকালে তাঁর মরদেহ দিল্লিতে আনা হয় এবং সেখান থেকে একটি বাণিজ্যিক বিমানে করে গুয়াহাটিতে নিয়ে আসা হয়। নর্থইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যালে যোগ দিতে সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন জ়ুবিন।
অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "আমাদের প্রিয় জুবিন গর্গের অকাল প্রয়াণের বিষয়ে আমরা কাউকে রেয়াত করব না। আজ আমি অসমের ডিজিপি এবং এডিজিপি, সিআইডি-র সাথে মুখ্য সচিব-সহ অন্যান্য প্রবীণ কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি বৈঠক করেছি। আমি ডিজিপি-কে নির্দেশ দিয়েছি যে অসম পুলিসের সেরা কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠন করা হোক।"
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "বিস্তারিত পরীক্ষার জন্য ভিসেরা-র নমুনা দিল্লির সেন্ট্রাল ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে (CFL) পাঠানো হবে। SIT সম্পূর্ণ পেশাদার সততার সঙ্গে তদন্ত করার পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে"। মঙ্গলবার গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে (GMCH) কিংবদন্তি গায়ক জুবিন গর্গের দ্বিতীয় ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট (SDM) দিব্যা পাটে নিশ্চিত করেছেন যে, এই ময়নাতদন্ত এইমসের (AIIMS) ডাক্তারদের উপস্থিতিতে করা হয়েছিল। এরপর গায়কের মরদেহ অন্তিম সংস্কারের জন্য নিয়ে যাওয়ার আগে অর্জুন ভোগেশ্বর বড়ুয়া স্পোর্টস কমপ্লেক্সে নিয়ে আসা হয়।
এর আগে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছিলেন যে, রাজ্য সরকার সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যালের প্রধান আয়োজক শ্যামকানু মহন্তকে অসমের মধ্যে কোনো অনুষ্ঠান বা উৎসব আয়োজন করা থেকে নিষিদ্ধ করেছে। তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে তিনি জানিয়েছেন, "রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে শ্রী শ্যামকানু মহন্ত এবং তার সাথে যুক্ত কোনো সংস্থাকে আসাম রাজ্যের মধ্যে কোনো অনুষ্ঠান বা উৎসব আয়োজন করা থেকে নিষিদ্ধ করা হবে।"
তিনি আরও বলেন, শ্যামকানু মহন্তের সাথে যুক্ত কোনো অনুষ্ঠানে সরকার কোনো ধরনের আর্থিক সহায়তা দেবে না। পোস্টে তিনি বলেন, "এছাড়াও, রাজ্য সরকার কোনো আর্থিক অনুদান, বিজ্ঞাপন বা পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করবে না এমন কোনো অনুষ্ঠানে, যার সাথে তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত। রাজ্য সরকার ভারত সরকারকে অনুরোধ করবে যাতে তাকে কোনো ধরনের আর্থিক সহায়তা বা পৃষ্ঠপোষকতা না দেওয়া হয়।"
প্রসঙ্গত, শ্যামকানু মহন্ত ছিলেন সিঙ্গাপুরে নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যালের প্রধান আয়োজক, যেখানে জুবিন গর্গকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। মহন্তই জুবিন গর্গকে এই অনুষ্ঠানের জন্য সিঙ্গাপুরে নিয়ে গিয়েছিলেন, যেখানে ৫২ বছর বয়সী এই শিল্পী ১৯শে সেপ্টেম্বর জলে ডুবে মারা যান। জুবিন গার্গের ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা এবং শ্যামকানু মহন্তের বিরুদ্ধে রাজ্যের বিভিন্ন থানায় একাধিক FIR দায়ের করা হয়েছে এবং আসাম সরকার সিআইডি-কে সব FIR-এর তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।
মঙ্গলবার গুয়াহাটির উপকণ্ঠে কামারকুচিতে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় জুবিন গার্গের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তাঁর শেষকৃত্যে লাখখানেক ভক্ত এবং গুণমুগ্ধ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রিয়জনদের কাছে 'গোল্ডি' নামে পরিচিত এই শিল্পীকে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর সময় অনেকেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তাঁর শেষকৃত্যের কার্য সম্পন্ন করেন গার্গের বোন পালমে বড়ঠাকুর। এই সময় তাঁর স্ত্রী গরিমা সাইকিয়াকে অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় জানাতে দেখা যায়। রাষ্ট্রীয় সম্মানের অংশ হিসেবে এই প্রয়াত শিল্পীকে বন্দুকের স্যালুট জানানো হয়।
