Tom Cruise Break Up: বেশি বয়সের প্রেম টিকল না! ৬০-এ ফের সিঙ্গল টম ক্রুজ...

Tom Cruise-Ana De Armas Separation: ভার্মন্টে ছুটি কাটানোর সময় হাত ধরাধরি অবস্থায় পাপারাজ্জিদের ক্যামেরায় ধরা পড়ার পরই টম ক্রুজ এবং আনা দে আরমাস তাঁদের সম্পর্ক প্রকাশ্যে এনেছিলেন। ৯ মাস কাটতে না কাটতেই বিচ্ছেদের ঘোষণা টমের। কিন্তু কেন এই সিদ্ধান্ত? 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Oct 17, 2025, 04:36 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্পর্কে ইতি টানলেন হলিউডের তারকা জুটি টম ক্রুজ (Tom Cruise) এবং আনা দে আরমাস (Ana De Armas)। ৯ মাসের মধ্যেই সম্পর্কে বিচ্ছেদ টানলেন তাঁরা । একসঙ্গে একটি ছবিতে কাজ করার পরিকল্পনা এবং তাঁদের 'স্পেস ওয়েডিং'-এর গুজব চলাকালীনই এই বিচ্ছেদের খবর সামনে এল। কী কারণে এই জুটি শুধুমাত্র বন্ধু থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

কেন এই বিচ্ছেদ?
জুটির ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র 'দ্য সান'-কে জানায়, "টম এবং আনা একসঙ্গে ভালো সময় কাটিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের জুটি হিসেবে পথ চলা শেষ। তাঁরা ভালো বন্ধু থাকবেন, কিন্তু আর ডেট করছেন না। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে তাঁরা বেশিদিন একসঙ্গে থাকতে পারবেন না এবং বন্ধু হিসেবেই তাঁরা ভালো থাকবেন। তাঁদের মধ্যেকার 'স্পার্ক' আর ছিল না, কিন্তু তাঁরা এখনও একে অপরের সঙ্গ পছন্দ করেন এবং দু'জনেই বিষয়টি নিয়ে খুবই পরিণত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।"

টম ক্রুজ এবং আনা দে আরমাসের একটি সুপারন্যাচারাল থ্রিলার ছবি 'ডিপার'-এ একসঙ্গে কাজ করার কথা ছিল। কিছু রিপোর্টে দাবি করা হচ্ছিল যে, ব্যক্তিগত সম্পর্কের সমীকরণের পরিবর্তনের কারণে ছবিটি 'স্থগিত' করা হয়েছে। তবে এই গুজব উড়িয়ে দিয়ে ঘনিষ্ঠসূত্রের দাবি, "আনাকে তাঁর পরের ছবিতে কাস্ট করা হয়েছে, তাই তাঁরা একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যাবেন।"

ভার্মন্টে ছুটি কাটানোর সময় হাত ধরাধরি অবস্থায় পাপারাজ্জিদের ক্যামেরায় ধরা পড়ার পরই ক্রুজ এবং দে আরমাস তাঁদের সম্পর্ক প্রকাশ্যে এনেছিলেন। মাদ্রিদ এবং লন্ডনেও তাঁদের একসঙ্গে রোমান্টিক ছুটি কাটাতে দেখা গিয়েছিল। টম ক্রুজের হেলিকপ্টার রাইডের কারণে তাঁদের প্রেম উঠে এসেছিল শিরোনামে।

এছাড়াও, টম ও আনা ডেভিড বেকহ্যামের ৫০তম জন্মদিনের উদযাপনে এবং ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে একটি ওয়েসিস কনসার্টেও একসঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। আনা দে আরমাস, যিনি 'নাইভস আউট', 'নো টাইম টু ডাই' এবং অ্যাকশন ছবি 'ব্যালেরিনা'-র মতো ছবিতে তাঁর ভূমিকার জন্য পরিচিত, এর আগে অভিনেতা বেন অ্যাফ্লেকের সঙ্গে প্রায় দশ মাস ডেটিং করার পর বিচ্ছেদ করেছিলেন। অন্যদিকে, টম ক্রুজ-এর ক্ষেত্রে কেটি হোমসের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর আনা দে আরমাসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে জড়ান তিনি। এর আগে এই অভিনেতা মিমি রজার্স এবং নিকোল কিডম্যানের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।

