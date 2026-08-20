বাবার খোঁজে শহরে এসে অচেনা প্রতারকের সঙ্গ! প্রকাশ্যে 'কেয়ার অফ জার্নি'র নতুন গল্প

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পরিচালক প্রতীক সরকারের নতুন বাংলা ছবি 'কেয়ার অফ জার্নি'-তে এবার এক ভিন্নমাত্রার মানবিক সম্পর্কের গল্প দেখতে পাবেন দর্শকরা। 'মহাদিগন্ত কমিউনিকেশন অ্যান্ড নেটওয়ার্ক'-এর ব্যানারে নির্মিত এই ছবিটিতে মূল চরিত্রে অভিনয় করছেন বনি সেনগুপ্ত, দর্শনা বণিক এবং ত্রিশাঞ্জিত চৌধুরী।
গল্পের মূল বার্তা ও আবহ
গ্রামের এক কিশোর তার নিখোঁজ বা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া বাবার সন্ধানে কলকাতা শহরে আসে। কিন্তু শহরের চেনা অচেনা অলিতে-গলিতে ঘুরতে ঘুরতে তার পরিচয় হয় এক একাকী প্রতারক বা কনম্যানের সঙ্গে। সেখান থেকেই বাঁক নেয় গল্পের মূল ধারা। ছবির গল্প তৈরি হয়েছে গ্রামীন বাংলা এবং তিলোত্তমা কলকাতার বিপরীতমুখী আবহকে কেন্দ্র করে। শহরের ভালো-মন্দ এবং কিছুটা ডার্ক শেড বা ধূসর দিকও উঠে আসবে এই সিনেমায়। বাবার সন্ধান দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত একা দুজন মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠা আত্মিক টান এবং 'বাড়ি' বা আশ্রয়ের এক নতুন সংজ্ঞা উঠে আসবে এই জার্নিতে।
অভিনয় ও অন্যান্য কলাকুশলী
বনি, দর্শনা ও ত্রিশাঞ্জিত ছাড়াও এই ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে চন্দন সেন, শিলাজিৎ মজুমদার এবং সুদীপ মুখোপাধ্যায়ের মতো অভিজ্ঞ অভিনেতাদের। ছবিটির গল্প লিখেছেন প্রতীক সরকার ও সপ্তর্ষি ঘটক। চিত্রনাট্য, সংলাপ ও স্ক্রিপ্ট তৈরি করেছেন সপ্তর্ষি ঘটক এবং শিঞ্জন বসু। পোস্টার মুক্তির পর থেকেই ছবিটির গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে আগ্রহ, খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হতে চলেছে ছবির টিজার ও ট্রেলার।
বনি সেনগুপ্ত বলে, 'কেয়ার অফ জার্নি'-র, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি বেসড অন শহর কলকাতা। যে শহর কলকাতার ভালো সাইড, খারাপ সাইড সবকিছু মিলিয়ে, সেখানে একটুখানি ডার্ক শেডও রাখা আছে। সো, দুটো সাইডই আছে সেটাকে দেখানো এবং একটি বাচ্চা ছেলে যে নিজের বাবাকে খুঁজতে এই কলকাতা শহরে আসে, সো সেইটা নিয়ে সেটার ওপর... সো, ওইজন্যে অ্যান্ড দর্শনা কীভাবে সেই জার্নিতে আমাদের সাথে জয়েন হয় সেটা নিয়ে সিনেমাটা। ইত ইজ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং পোস্টার আই ফেল্ট। সো, হোপিং যে সবার খুব ভালো লাগবে, সবাই ইনট্রিগড হবে এবং আগামী দিনে টিজার আসছে, ট্রেলার আসছে, সেগুলোও আশা করছি যে দর্শকদের খুব ভালো লাগবে।"
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