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বাবার খোঁজে শহরে এসে অচেনা প্রতারকের সঙ্গ! প্রকাশ্যে 'কেয়ার অফ জার্নি'র নতুন গল্প

গ্রামের এক ছেলে নিখোঁজ বাবার সন্ধানে কলকাতায় এসে এক একাকী প্রতারকের মুখোমুখি হয়, যা তাঁদের মধ্যে এক অপ্রত্যাশিত ও আবেগঘন সম্পর্কের জন্ম দেয়। প্রতীক সরকার পরিচালিত ‘কেয়ার অফ জার্নি’ ছবিতে অভিনয়ে রয়েছেন বনি সেনগুপ্ত, দর্শনা বণিক ও ত্রিশাঞ্জিত চৌধুরী।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 20, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 04:13 PM IST
বাবার খোঁজে শহরে এসে অচেনা প্রতারকের সঙ্গ! প্রকাশ্যে 'কেয়ার অফ জার্নি'র নতুন গল্প
Image Credit: নিজস্ব প্রতিনিধি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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