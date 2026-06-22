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তালিকা মেনেই হবে শুনানি, তাড়াহুড়োর প্রয়োজন নেই! মিমি চক্রবর্তীর আর্জি ফেরাল কলকাতা হাইকোর্ট

চলতি বছরে জানুয়ারি মাসে বনগাঁয় অনুষ্ঠান করতে গিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয় মিমি চক্রবর্তীকে ঘিরে। প্রথমে তনয় শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে মিমি চক্রবর্তীর অভিযোগ দায়ের, তনয়ের জেল হওয়া এবং তারপর মিমির বিরুদ্ধে তনয়ের আইনি পদক্ষেপ, এই সবকিছুই চলছে বিগত কয়েক মাস ধরে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 22, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:23 PM IST
তালিকা মেনেই হবে শুনানি, তাড়াহুড়োর প্রয়োজন নেই! মিমি চক্রবর্তীর আর্জি ফেরাল কলকাতা হাইকোর্ট

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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