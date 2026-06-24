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'আপাতত কোনও কড়া পদক্ষেপ নয়', মিমি চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে FIR-এ স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের

শুরুতে ধাক্কা খেতে হয়েছিল। তবে শেষপর্যন্ত আদালতে স্বস্তি পেলেন অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী।  তাঁর বিরুদ্ধে যে FIR দায়ের করেছিলেন তনয় শাস্ত্রী, সেই FIR-র উপর এবার স্থগিতাদেশ জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি কৌশক চন্দের সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ, 'আপাতত কোনও কড়া পদক্ষেপ নয়'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 24, 2026, 10:08 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:10 PM IST
'আপাতত কোনও কড়া পদক্ষেপ নয়', মিমি চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে FIR-এ স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের
Image Credit: হাইকোর্টে স্বস্তি মিমিরSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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