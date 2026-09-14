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দিশা সালিয়ানের রহস্যমৃত্যুতে CBI তদন্তের গতি: FIR-এ আদিত্য ঠাকরে, ডিনো মোরিয়া-সহ বেশ কয়েকজন হাই-প্রোফাইল নাম

দিশা সালিয়ান রহস্যমৃত্যু মামলায় সিবিআইয়ের বিরাট পদক্ষেপ!বম্বে হাইকোর্টের নির্দেশের পর সিবিআইয়ের নতুন FIR-এ নাম উঠল উদ্ধবসেনা নেতা আদিত্য ঠাকরে, অভিনেতা ডিনো মোরিয়া, সুরজ পাঞ্চোলি ও রিয়া চক্রবর্তীর। ৬ বছর পর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার এই পদক্ষেপে নতুন করে তোলপাড় মায়ানগরী ও রাজনৈতিক মহল।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Sep 14, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 08:16 PM IST
দিশা সালিয়ানের রহস্যমৃত্যুতে CBI তদন্তের গতি: FIR-এ আদিত্য ঠাকরে, ডিনো মোরিয়া-সহ বেশ কয়েকজন হাই-প্রোফাইল নাম

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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