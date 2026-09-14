/দিশা সালিয়ানের রহস্যমৃত্যুতে CBI তদন্তের গতি: FIR-এ আদিত্য ঠাকরে, ডিনো মোরিয়া-সহ বেশ কয়েকজন হাই-প্রোফাইল নাম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রয়াত বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিংহ রাজপুতের প্রাক্তন আপ্তসহায়ক দিশা সালিয়ানের রহস্যমৃত্যুর তদন্তে এক অভূতপূর্ব ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মোড় এসেছে। সোমবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (CBI) এই ঘটনার প্রেক্ষিতে নতুন করে এফআইআর (FIR) দায়ের করেছে। সিবিআই সূত্রের খবর অনুযায়ী, নিবন্ধিত ওই এফআইআরে শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা তথা মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী আদিত্য ঠাকরে, অভিনেতা ডিনো মোরিয়া, সুরজ পাঞ্চোলি এবং অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তী-সহ একাধিক পরিচিত ব্যক্তিত্বের নাম উঠে এসেছে। তদন্তের প্রয়োজনে আগামী দিনে এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট বেশ কয়েকজনের ভূমিকা বিশদে খতিয়ে দেখা হবে বলে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা জানিয়েছে।
প্রায় দু’সপ্তাহ আগে, অর্থাৎ গত ২ সেপ্টেম্বর, বম্বে হাই কোর্ট এই স্পর্শকাতর মামলার তদন্তভার মুম্বই পুলিশের থেকে সরিয়ে সরাসরি সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। সেই নির্দেশিকাকে ভিত্তি করেই জোরকদমে তদন্ত শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। জানা গেছে, সিবিআইয়ের তরফে হত্যা, গণধর্ষণ, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, প্রমাণ নষ্ট করা, সরকারি নথি বিকৃত করা এবং তদন্তকারীদের মিথ্যা তথ্য প্রদান করার মতো অত্যন্ত গুরুতর ও জামিনঅযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।
সিবিআইয়ের তরফে দায়ের করা নতুন এফআইআরে অভিযোগ করা হয়েছে যে, ২০২০ সালের জুন মাসে দিশার মৃত্যুর সময় রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা তৎকালীন শিবসেনা নেতৃত্বাধীন সরকার, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধভ ঠাকরে, তাঁর পুত্র আদিত্য ঠাকরে এবং আরও কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি এই ষড়যন্ত্র এবং পরবর্তীতে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। পাশাপাশি তৎকালীন তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক এবং সরকারি কর্মচারীদের ভূমিকাও সিবিআইয়ের আতশিকাঁচের তলায় রয়েছে। কেস ডায়েরি, আদালতের নথি ও পোস্টমর্টেম রিপোর্ট গোপন রাখা, মিথ্যা রেকর্ড তৈরি করা এবং অপরাধীদের আড়াল করার উদ্দেশ্যে সরকারি পদের অপব্যবহার করা হয়েছিল কি না, তা গভীরভাবে পরীক্ষা করা হবে।
ইতোমধ্যেই এই নতুন তদন্ত প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পূর্বে মুম্বই পুলিশের কাছে থাকা দিশার মৃত্যুর যাবতীয় নথি ও ফাইল হস্তান্তরের জন্য চিঠি পাঠিয়েছে সিবিআই।
উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ৮ জুন গভীর রাতে মুম্বইয়ের মালাড এলাকার একটি অভিজাত আবাসন থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় ২৮ বছর বয়সী তরুণী দিশা সালিয়ানের। সেই ঘটনার মাত্র ছয় দিন পর, ১৪ জুন বান্দ্রার নিজের ফ্ল্যাট থেকে অভিনেতা সুশান্ত সিংহ রাজপুতের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। প্রাথমিক অবস্থায় মুম্বই পুলিশ ঘটনাটিকে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু বা ‘এক্সিডেন্টাল ডেথ রিপোর্ট’ (ADR) হিসেবে নথিভুক্ত করেছিল এবং প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষে দিশার মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলেই দাবি করেছিল।
তবে পুলিশের সেই দাবি মানতে নারাজ ছিলেন দিশার পরিবার। গত সপ্তাহে দিশার বাবা সতীশ সালিয়ান সিবিআইয়ের কাছে হাজির হয়ে নিজের বিস্তারিত বয়ান রেকর্ড করান। সেখানে তিনি স্পষ্ট অভিযোগ তোলেন যে, মহারাষ্ট্রের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধভ ঠাকরে, তাঁর পুত্র আদিত্য ঠাকরে এবং অন্যান্য কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি তাঁর মেয়ের মৃত্যুর সঠিক সত্য গোপন করতে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। সতীশ সালিয়ানের করা রিট পিটিশনের ভিত্তিতেই বম্বে হাই কোর্ট মুম্বই পুলিশের তদন্ত পদ্ধতি নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করে। আদালত মন্তব্য করে, "দীর্ঘ ৬ বছর ধরে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত অপূর্ণ রাখা এবং কোনো এফআইআর দায়ের না করা বিচারের নীতিকে প্রশ্নের মুখে ফেলে।" হাই কোর্ট পুলিশি তদন্তে একাধিক 'স্পষ্ট অসঙ্গতি' নির্দেশ করে অবিলম্বে সিবিআইকে একটি স্বতন্ত্র এফআইআর রুজু করার আদেশ দেয়।
হাই কোর্টের এই কঠোর অবস্থানের পর সিবিআইয়ের দায়ের করা এফআইআর নিয়ে বর্তমানে তোলপাড় শুরু হয়েছে সর্বভারতীয় ও রাজ্য রাজনৈতিক অঙ্গনে। সিবিআই তদন্তের অগ্রগতিতে আগামী দিনে কারা জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হন, সেদিকেই নজর দেশবাসীর।
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