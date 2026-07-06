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তৃতীয় বিয়ে নিয়ে ট্রোলড আমির, ব্যক্তিগত জীবনের কারণে ফিকে পর্দার সাফল্য? সোশ্যাল মিডিয়ার জমানায় ঠিক কোন নিরিখে বিচার করা হয় একজন তারকাকে?

তারকাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে চর্চা থাকবেই, কিন্তু দিনশেষে দর্শক তাঁদের বিচার করে কী দিয়ে— কাজ নাকি ব্যক্তিগত সম্পর্ক? আমির খান ও গৌরী স্প্র্যাটের বিয়ের গুঞ্জনের মাঝেই সামনে এল এক নতুন সমীক্ষা। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে কীভাবে বদলে যাচ্ছে ফ্যান ও সেলিব্রিটিদের সম্পর্কের সমীকরণ?

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 06, 2026, 09:35 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 09:35 PM IST
তৃতীয় বিয়ে নিয়ে ট্রোলড আমির, ব্যক্তিগত জীবনের কারণে ফিকে পর্দার সাফল্য? সোশ্যাল মিডিয়ার জমানায় ঠিক কোন নিরিখে বিচার করা হয় একজন তারকাকে?
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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