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জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে বড় সাফল্য বাংলার! সেরা বাংলা ছবি ‘চালচিত্র এখন’, একাধিক বিভাগে বাজিমাত বাঙালিদের

72 National Film Awards 2026: ‘স্ত্রী ২’ ছবির জন্য বিজয় গাঙ্গুলী পেয়েছেন সেরা কোরিওগ্রাফার-এর জাতীয় পুরস্কার

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 18, 2026, 08:10 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:17 PM IST
জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে বড় সাফল্য বাংলার! সেরা বাংলা ছবি ‘চালচিত্র এখন’, একাধিক বিভাগে বাজিমাত বাঙালিদের
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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