/জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে বড় সাফল্য বাংলার! সেরা বাংলা ছবি ‘চালচিত্র এখন’, একাধিক বিভাগে বাজিমাত বাঙালিদের

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে এ বছর বাংলা সিনেমার ঝুলিতে এল একাধিক সম্মান। সেরা বাংলা ছবির স্বীকৃতি পেল ‘চালচিত্র এখন’। শুধু তাই নয়,অভিনয় ও শিশু শিল্পীর বিভাগেও নজর কাড়লেন বাংলার শিল্পীরা। সব মিলিয়ে এ বছরের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে বাংলা সিনেমা ও বাংলার শিল্পীদের উপস্থিতি ছিল যথেষ্ট উজ্জ্বল।
সবচেয়ে বড় সম্মান এসেছে ‘চালচিত্র এখন’-এর হাত ধরে। ছবিটি জিতেছে সেরা বাংলা চলচ্চিত্রের পুরস্কার। দীর্ঘদিন ধরেই ছবিটি দর্শক ও সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এবার সেই সাফল্যে সরকারি স্বীকৃতিও যোগ হল।
শুধু সেরা বাংলা ছবিই নয়, শিশু শিল্পীর বিভাগেও বাংলার দাপট দেখা গেল। ‘অঙ্ক কি কঠিন’ ছবির জন্য ঋদ্ধিমান ব্যানার্জী, তপময় দেব ও গীতশ্রী চক্রবর্তী যৌথভাবে সেরা শিশু শিল্পী নির্বাচিত হয়েছেন। নতুন প্রজন্মের এই শিল্পীদের জাতীয় স্তরের স্বীকৃতি বাংলা চলচ্চিত্রের জন্য নিঃসন্দেহে বড় প্রাপ্তি।
এ বছরের পুরস্কারে বাংলা চলচ্চিত্র জগতের আরও একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে কোরিওগ্রাফির বিভাগে। ‘স্ত্রী ২’ ছবির জন্য বিজয় গাঙ্গুলী পেয়েছেন সেরা কোরিওগ্রাফার-এর জাতীয় পুরস্কার। দীর্ঘদিন ধরে বলিউডে নিজের কাজের মাধ্যমে তিনি আলাদা পরিচিতি তৈরি করেছেন। সেই ধারাবাহিকতায় এবার এল দেশের অন্যতম সেরা সম্মান।
অন্যদিকে, সামগ্রিকভাবে এ বছরের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সেরা চলচ্চিত্রের সম্মান জিতেছে ‘আর্টিকেল ৩৭০’। এই ছবির জন্যই ইয়ামি গৌতম পেয়েছেন সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার। রাজকুমার পেরিয়াসামি ‘অমরন’-এর জন্য নির্বাচিত হয়েছেন সেরা পরিচালক। কার্তিক আরিয়ান (‘চন্দু চ্যাম্পিয়ন’) এবং মামুট্টি (‘ভ্রমযুগম’) যুগ্মভাবে পেয়েছেন সেরা অভিনেতার সম্মান।
আঞ্চলিক চলচ্চিত্র বিভাগে বাংলা ছাড়াও হিন্দিতে ‘শ্রীকান্ত’, তামিলে ‘রায়ান’, তেলুগুতে ‘কমিটি কুরোল্লু’, মালয়ালমে ‘ফেমিনিচি ফাতিমা’, কন্নড়ে ‘মিথ্যা’, মারাঠিতে ‘মুক্কাম পোস্ট বোম্বিলওয়াড়ি’, ওড়িয়ায় ‘লহরী’, অসমীয়ায় ‘জুইফুল’, গুজরাটিতে ‘মারণ’, মণিপুরীতে ‘সুনিতা’, তুলুতে ‘ইম্বু’, গাড়োয়ালীতে ‘ঢোলি’ এবং কোঙ্কনিতে ‘মোগ আসুম’ সেরা আঞ্চলিক ছবির পুরস্কার জিতেছে।
সঙ্গীত বিভাগে যৌথভাবে সেরা সঙ্গীত পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন জি ভি প্রকাশ কুমার (‘অমরন’) এবং শাশ্বত সচদেব (‘আর্টিকেল ৩৭০’)। কারিগরি বিভাগেও ‘অমরন’, ‘পুষ্পা ২’, ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’, ‘মহারাজা’ ও ‘ভ্রমযুগম’-এর মতো ছবি একাধিক বিভাগে পুরস্কার জিতে নিজেদের সাফল্যের ছাপ রেখেছে।
বাংলা সিনেমার জন্য এ বছরের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার নিঃসন্দেহে এক গর্বের মুহূর্ত। ‘চালচিত্র এখন’-এর সেরা বাংলা ছবির সম্মান, ‘অঙ্ক কি কঠিন’-এর শিশু শিল্পীদের জাতীয় স্বীকৃতি এবং বিজয় গাঙ্গুলীর সেরা কোরিওগ্রাফির পুরস্কার—সব মিলিয়ে জাতীয় মঞ্চে আবারও উজ্জ্বল হল বাংলার মুখ।
জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২৬: পূর্ণাঙ্গ বিজয়ী তালিকা
প্রধান পুরস্কার
- সেরা চলচ্চিত্র: আর্টিকেল ৩৭০ (Article 370)
- সেরা জনপ্রিয় চলচ্চিত্র: কল্কি ২৮৯৮ এডি (Kalki 2898 AD)
- সেরা পরিচালক: রাজকুমার পেরিয়াসামি (অমরন / Amaran)
- সেরা অভিনেতা (প্রধান চরিত্র): কার্তিক আরিয়ান (চন্দু চ্যাম্পিয়ন) এবং মামুট্টি (ভ্রমযুগম / Bramayugam)
- সেরা অভিনেত্রী (প্রধান চরিত্র): ইয়ামি গৌতম (আর্টিকেল ৩৭০)
- সেরা নবাগত পরিচালকের ছবি: স্বাতন্ত্র্য বীর সাভারকর (Swatantrya Veer Savarkar)
- জাতীয়, সামাজিক ও পরিবেশগত মূল্যবোধ প্রচারকারী সেরা চলচ্চিত্র: ক্যাপ্টেন মিলার (Captain Miller)
- সেরা শিশু চলচ্চিত্র: ৩৫ – চিন্না কথা কাডু (35 – Chinna Katha Kaadu)
অভিনয় বিভাগ (Performance Awards)
সেরা সহ-অভিনেতা/অভিনেত্রী
- রূপশ্রী বারকাদি (মিথ্যা)
- সচনা নামিদাস (মহারাজা)
- সঞ্জয় মিশ্র (ভক্ষক / Bhakshak)
সেরা শিশু শিল্পী
- ঋদ্ধিমান ব্যানার্জী, তপময় দেব ও গীতশ্রী চক্রবর্তী (অঙ্ক কি কঠিন)
- অরুণদেব পোথুলা (৩৫ – চিন্না কথা কাডু)
- অতীশ এস শেট্টি (মিথ্যা)
বিশেষ উল্লেখ (Special Mention)
- সুরেন জি (আই মেইয়াঝাগান / II Meiyazhagan)
- ধনুশ (ক্যাপ্টেন মিলার)
সঙ্গীত বিভাগ (Music Awards)
- সেরা সঙ্গীত পরিচালনা: জি ভি প্রকাশ কুমার (অমরন) এবং শাশ্বত সচদেব (আর্টিকেল ৩৭০)
- সেরা নেপথ্য গায়িকা: বৈকম বিজয়লক্ষ্মী (এআরএম – ‘আঙ্গু ভানা কোনিলু’)
- সেরা নেপথ্য গায়ক: অভয় যোধপুরকর (ঘরাঁত গণপতি – ‘নভসাছি গৌরী মাঝি’)
- সেরা গীতিকার: মনোজ মুন্তাশির (ময়দান – ‘জানে দো’)
কারিগরি বিভাগ (Technical Awards)
- সেরা চিত্রনাট্য: যোগেশ দেশপাণ্ডে (স্বর্গন্ধর্ব সুধীর ফাড়কে) এবং বন্দিরেড্ডি সুকুমার (পুষ্পা ২)
- সেরা সংলাপ: ভেঙ্কি আতলুরি (লাকি ভাস্কর / Lucky Baskhar)
- সেরা সিনেমাটোগ্রাফি: শেহনাদ জালাল (ভ্রমযুগম)
- সেরা অ্যাকশন পরিচালনা: অনি আরাসু (মহারাজা)
- সেরা কোরিওগ্রাফি: বিজয় গাঙ্গুলী (স্ত্রী ২ / Stree 2)
- সেরা প্রোডাকশন ডিজাইন: নিতিন জিহান চৌধুরী (কল্কি ২৮৯৮ এডি)
- সেরা কস্টিউম ডিজাইন: দিপালী নূর এবং শীতল শর্মা (পুষ্পা ২)
- সেরা মেকআপ: পি রবি কুমার (কমিটি কুরোল্লু)
- সেরা এডিটিং: আর কালাইভানন (অমরন)
- সেরা সাউন্ড ডিজাইন: মানস চৌধুরী (ভুল ভুলাইয়া ৩)
আঞ্চলিক ভাষার সেরা চলচ্চিত্র (Best Feature Film in Regional Languages)
- বাংলা: চালচিত্র এখন (Chalchithra Ekhon)
- হিন্দি: শ্রীকান্ত (Srikanth)
- তামিল: রায়ান (Raayan)
- তেলুগু: কমিটি কুরোল্লু (Committee Kurrollu)
- মালয়ালম: ফেমিনিচি ফাতিমা (Feminichi Fathima)
- কন্নড়: মিথ্যা (Mithya)
- মারাঠি: মুক্কাম পোস্ট বোম্বিলওয়াড়ি (Mukkham Post Bombilwadi)
- ওড়িয়া: লহরী (Lahari)
- অসমীয়া: জুইফুল (Juiphool)
- গুজরাটি: মারণ (Maaran)
- মণিপুরী: সুনিতা (Sunita)
- তুলু: ইম্বু (IMBU)
- গাড়োয়ালী: ঢোলি (Dholi)
- কোঙ্কনি: মোগ আসুম (Mog Asum)
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