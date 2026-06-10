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  • /Swarup Biswas: টেকনিশিয়ান স্টুডিয়োতে ধুন্ধুমার! স্বরূপ বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে ফেডারেশনের অফিসে ম্যারাথন তল্লাশি পুলিসের

Swarup Biswas: টেকনিশিয়ান স্টুডিয়োতে ধুন্ধুমার! স্বরূপ বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে ফেডারেশনের অফিসে ম্যারাথন তল্লাশি পুলিসের

পুলিস সূত্রে খবর, স্বরূপের বিরুদ্ধে ওঠা হুমকি, শ্লীলতাহানি ও তোলাবাজির মতো মারাত্মক অভিযোগগুলোর স্বপক্ষে কোনো ডকিউমেন্ট বা ডিজিটাল প্রমাণ ফেডারেশনের অফিসে লুকিয়ে রাখা আছে কি না, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতেই এই আচমকা হানা।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 10, 2026, 11:04 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:04 PM IST
Swarup Biswas: টেকনিশিয়ান স্টুডিয়োতে ধুন্ধুমার! স্বরূপ বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে ফেডারেশনের অফিসে ম্যারাথন তল্লাশি পুলিসের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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টেকনিশিয়ান স্টুডিয়োতে ধুন্ধুমার! স্বরূপকে সঙ্গে নিয়ে ফেডারেশনের অফিসে তল্লাশি পুলিসে
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