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'জমিয়ে দিচ্ছে, এই গুণটা জানা ছিল না', রচনাকে নিয়ে মজার সুরে খোলামেলা চিরঞ্জিত

Chiranjit on Rachna: অভিনেতা অকপটে স্বীকার করেন, "আমরা ভীষণ ভালো একজন মুখপাত্র পেয়েছি। অনেক কিছু বলছে। দমিয়ে দিচ্ছে সবাইকে। মানে সোশ্যাল মিডিয়া কাঁপিয়ে দিচ্ছে একাই। আমরা খুব ভালো বক্তা পেয়েছি বলতেই হয়। রচনার এই গুনটা কিন্তু আমার জানা ছিল না। নতুন একটা গুণ বোধহয় হয়েছে ওর।" 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 03, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:33 AM IST
'জমিয়ে দিচ্ছে, এই গুণটা জানা ছিল না', রচনাকে নিয়ে মজার সুরে খোলামেলা চিরঞ্জিত
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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