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'নিজের দলেই গুরুত্ব নেই কঙ্গনার!', ‘অকেজো’ খোঁচার জবাবে সৌরভ মুখ খুলতেই শোরগোল

CJP's Saurav Das Mocks Kangana Ranaut: সিজিপি মুখপাত্র সৌরভ দাসকে "অকেজো ও বেকার" বলে সরাসরি আক্রমণ করেছিলেন সাংসদ-অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত। সেই খোঁচা হজম না করে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাল্টা তোপ দাগলেন সৌরভ! কঙ্গনার নিজস্ব দলের অন্দরে অবস্থান এবং সাংসদ হিসেবে তাঁর দায়িত্ববোধ নিয়ে এমন কিছু চাঞ্চল্যকর দাবি সামনে আনলেন, যা রাজনৈতিক পাড়ায় নতুন এক ঝড়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে...

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 29, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:28 PM IST
'নিজের দলেই গুরুত্ব নেই কঙ্গনার!', ‘অকেজো’ খোঁচার জবাবে সৌরভ মুখ খুলতেই শোরগোল
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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