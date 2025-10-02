English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Classical Singer Death: প্রয়াত বর্ষীয়ান শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী পণ্ডিত ছন্নুলাল মিশ্র প্রয়াত। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯। নিজের মেয়ের বাড়িতেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 2, 2025, 12:36 PM IST
Pandit Channulal Mishra Death: নক্ষত্রপতন! দশমীর সকালেই দুঃসংবাদ, প্রয়াত বর্ষীয়ান সংগীতশিল্পী...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দশমীর সকালেই দুঃসংবাদ। সংগীত জগতে নক্ষত্রপতন। প্রয়াত শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রখ্যাত শিল্পী পণ্ডিত ছন্নুলাল মিশ্র। জানা গিয়েছে, বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে তিনি মারা গিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোরে ছন্নুলাল উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরে নিজের মেয়ের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯।

সংগীতশিল্পীর মেয়ে নম্রতা মিশ্র জানিয়েছেন, গত ১৭-১৮ দিন ধরে তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। আজ সকালে প্রায় ৪টের সময় তিনি বাড়িতেই মারা যান। পণ্ডিত মিশ্রের শেষকৃত্য বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টায় বারাণসীতে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে তিনি লেখেন, 'শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রীয় গায়ক পণ্ডিত ছন্নুলাল মিশ্রজির মৃত্যুতে অত্যন্ত দুঃখিত। তিনি আজীবন ভারতীয় কলা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। শাস্ত্রীয় সংগীতকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি ভারতীয় ঐতিহ্যকে বিশ্বমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর অমূল্য অবদান রয়েছে। সৌভাগ্যবশত, আমি সর্বদা তাঁর স্নেহ ও আশীর্বাদ পেয়ে এসেছি। ২০১৪ সালে তিনি বারাণসী লোকসভা কেন্দ্র থেকে আমার প্রস্তাবকও ছিলেন। এই শোকের সময়ে আমি তাঁর পরিবার ও ভক্তদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। ওম শান্তি!'

পণ্ডিত ছন্নুলাল মিশ্র ২০১০ সালে পদ্মভূষণ এবং ২০২০ সালে পদ্মবিভূষণ লাভ করেন। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত জগতে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি খেয়াল, ঠুমরি, দাদরা, চৈতি, কাজরি এবং ভজনের মতো ধারার সংগীততে অসামান্য ছাপ ফেলে রেখে গিয়েছেন।

ছন্নুলাল মিশ্র তাঁর বাবা প্রসাদ মিশ্র, কিরানা ঘরানার ওস্তাদ আব্দুল গনি খান এবং ঠাকুর জয়দেব সিংহের কাছ থেকে সংগীতের শিক্ষা নেন। এছাড়াও তিনি বেনারস ঘরানা এবং ঠুমরির পূরব অঙ্গ ঐতিহ্যের একজন প্রবক্তা ছিলেন।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
pandit chhannulal mishrapt chhannulal mishrapandit chhannulal mishra passes awaypandit chhannulal mishra deathpandit chhannulal Mishra death causepandit chhannulal mishra age
