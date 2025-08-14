English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Arijit Singh: যত কাণ্ড শান্তিনিকেতনে! অরিজিতের নামে থানায় দায়ের অভিযোগ, যুক্ত দেহরক্ষীও...

Arijit's Shooting in Shantiniketan: ১৩ অগাস্ট শান্তিনিকেতন থানার অন্তর্গত তালতোর এলাকায় শ্যুটিং চলছিল অরিজিৎ সিংয়ের। সেখানেই হেনস্থার শিকার হন এক ব্যক্তি, বলে দাবি। দেহরক্ষীরা তাঁকে চ্যাং দোলা করে সরিয়ে দেয় এবং পুলিশের গাড়িতে তুলতে চেষ্টা করে বলে অভিযোগ ওই ব্য়ক্তির। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Aug 14, 2025, 09:29 PM IST
Arijit Singh: যত কাণ্ড শান্তিনিকেতনে! অরিজিতের নামে থানায় দায়ের অভিযোগ, যুক্ত দেহরক্ষীও...

প্রসেনজিত্‍ মালাকার: প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী অরিজিৎ সিং (Arijit Singh) ও তাঁর দেহরক্ষীর বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগে লিখিত অভিযোগ দায়ের হল শান্তিনিকেতন থানায়। অভিযোগ করেছেন স্থানীয় সুভাষপল্লীর বাসিন্দা ও সঙ্গীত যন্ত্রাংশ নির্মাতা কমলাকান্ত লাহা।

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৩ অগাস্ট শান্তিনিকেতন থানার অন্তর্গত তালতোর এলাকায় শ্যুটিং চলছিল অরিজিৎ সিংয়ের। সেই সময় কোপাইয়ের দিকে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন কমলাকান্ত লাহা। অভিযোগ, শ্যুটিংয়ের জন্য অরিজিৎ সিংয়ের নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে প্রথমে ৫ মিনিট অপেক্ষা করতে বলেন। কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়েও পথ না ছাড়ায় তিনি পুনরায় অনুরোধ জানান। তখন তাঁকে আরও ৩০ মিনিট অপেক্ষার কথা বলা হয়।

অভিযোগ, ওই নির্দেশ না মেনে এগোতে গেলে দেহরক্ষীরা তাঁকে চ্যাং দোলা করে সরিয়ে দেয় এবং পুলিশের গাড়িতে তুলতে চেষ্টা করে। ধস্তাধস্তির মধ্যে তাঁর হাতের একটি সোনার আংটি খোয়া যায়।ঘটনার পর তিনি শান্তিনিকেতন থানায় গিয়ে প্রথমে মৌখিক, পরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বীরভূম জেলা পুলিস সুপার জানিয়েছেন, "অভিযোগের বিষয়টি সব দিক থেকে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"কমলাকান্ত লাহার বক্তব্য, "আমি নিজেও একজন শিল্পী। অথচ আরেকজন শিল্পীর টিম আমার সঙ্গে এই আচরণ করল। আমি ন্যায়বিচার চাই।"

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
arijit singhShanti NiketanBirbhumArijit Singh Shooting
