English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • বিনোদন
  • Popular Content Creator Arun Tupe Death: আমি শুধু তোমাদের হাসাতে চাই, রিল পোস্টের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রহস্যজনক মৃত্যু জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটরের

Popular Content Creator Arun Tupe Death: 'আমি শুধু তোমাদের হাসাতে চাই', রিল পোস্টের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রহস্যজনক মৃত্যু জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটরের

Arun Tupe Cause of Death: "আমি শুধু তোমাদের হাসাতে চাই..." — এই কথাটিই ছিল যাঁর জীবনের মন্ত্র, সেই হাসিমুখের মানুষটি বিদায় নিলেন রহস্যজনকভাবে। ছত্রপতি সম্ভাজিনগরের জনপ্রিয় রিল স্টার অরুণ তুপে আর নেই। ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উদ্ধার হল তাঁর দেহ। অরুণের অকালপ্রয়াণে শোকস্তব্ধ নেটপাড়া।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 10, 2026, 09:19 PM IST
Popular Content Creator Arun Tupe Death: 'আমি শুধু তোমাদের হাসাতে চাই', রিল পোস্টের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রহস্যজনক মৃত্যু জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটরের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল মানুষকে হাসানো, আজ তাঁর মৃত্যুতে চোখে জল নেটিজেনদের। ছত্রপতি সম্ভাজিনগরের জনপ্রিয় কন্টেন্ট ক্রিয়েটর অরুণ তুপে আর নেই। মঙ্গলবার (১০ মার্চ) বালাজি নগর এলাকায় নিজের বাসভবন থেকে তাঁর নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই নিজের শেষ রিলটি পোস্ট করেছিলেন তিনি, কিন্তু কে জানত সেটিই হবে তাঁর শেষ স্মৃতি।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Ankush meets DBD Fame Roddur: মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা ‘ডান্স বাংলা ডান্স’-এর রোদ্দুরের: 'শুনে থাকতে পারিনি', খবর পেয়েই হাসপাতালে ছুটলেন অঙ্কুশ

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, অরুণকে তাঁর বাড়িতে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে দেহটি সরকারি হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছিল। তবে প্রাথমিক রিপোর্টে চিকিৎসকরা মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাননি। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অরুণের মৃগীরোগ সংক্রান্ত কিছু সমস্যা ছিল।

ইন্সটাগ্রামে ‘কোণ অরুণ তুপে’ নামে অত্যন্ত পরিচিত ছিলেন তিনি। তাঁর ফলোয়ার সংখ্যা ছিল প্রায় ১ লক্ষ ৭৯ হাজার। মারাঠি ও হিন্দি ভাষায় তাঁর মজাদার ও তথ্যমূলক রিলগুলি নেটিজনের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। তাঁর প্রোফাইলের বায়োতে লেখা ছিল— “আমি শুধু তোমাদের হাসাতে চাই, আর কিছু নয়।” অরুণের শেষ রিলটি ছিল একজন 'রিল শ্যুটার' হিসেবে তাঁর কাজ নিয়ে, যা এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Arun Tupe (@kon_aruntupe)

আরও পড়ুন- Srijato Car Accident: শো সেরে ফেরার পথে রহস্যজনক দুর্ঘটনা: দুমড়েমুচড়ে গেল শ্রীজাতর গাড়ি, জানতে পেরেই মমতার কড়া নির্দেশ

চলতি বছরের জানুয়ারিতেই মাত্র ২৬ বছর বয়সে প্রাণ হারিয়েছিলেন আর এক জনপ্রিয় মারাঠি সোশ্যাল মিডিয়া স্টার প্রথমেশ কদম। সেই শোক কাটতে না কাটতেই অরুণের এই মৃত্যু বিনোদন জগতের জন্য এক বড় ধাক্কা। অনুরাগীরা তাঁর শেষ পোস্টে শোকবার্তায় ভরিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর হাসিমুখের রিলগুলো এখন ভক্তদের কাছে একরাশ বিষণ্ণতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Arun Tupe deathKon Arun Tupe InstagramContent Creator
পরবর্তী
খবর

Randeep Hooda and Lin Laishram: রণদীপের পরিবারে খুশির খবর, ৫০-এ গর্বিত বাবা রণদীপ, লিনের কোল আলো করে এল
.

পরবর্তী খবর

Viral IITian Chaiguy: "CEO হতে পারিনি, Chaiguy হয়েছি," চাকরি হারিয়ে মার্কিন মুলুকে...