Fact Check Srijato Arrest Warrant: কমিশনের কোপে এবার কবি: ৯ বছর আগের লেখা কবিতার জন্য শ্রীজাতকে গ্রেফতারের নির্দেশ?

West Bengal Assembly Election 2026: গ্রেফতার করতে হবে কবি শ্রীজাতকে, সকাল থেকে এমনটাই খবর ছড়িয়ে পড়েছে। অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত সাফ জানিয়েছেন আসল সত্যি।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 22, 2026, 12:51 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোট। সেই নিয়ে এমনিতে গোটা বাংলার হাওয়া গরম। নজিরবিহীন কড়াকড়ি নির্বাচন কমিশনের। এই আবহেই ছড়িয়ে পড়ে খবর যে, গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি কবি, গীতিকার তথা পরিচালক শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। শোনা গিয়েছে, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে এই পরোয়ানা জারি করেছে আদালত। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যেই শ্রীজাতকে গ্রেফতার করতে হবে। হিন্দুত্ব নিয়ে একটি পুরনো কবিতা লেখাকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও হিন্দু পরিষদের দায়ের করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই এই কড়া নির্দেশ বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু কী বলছেন নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত?

নির্বাচনের প্রাক্কালে একজন বিশিষ্ট কবির বিরুদ্ধে এই আইনি তৎপরতা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে বিতর্ক ও নিন্দার ঝড় উঠেছে। শোনা গিয়েছে, শ্রীজাতর একটি বিতর্কিত কবিতার প্রেক্ষিতে বেশ কয়েক বছর আগে মামলা দায়ের হয়েছিল। বর্তমানে নির্বাচন কমিশনের (ECI) গাইডলাইন অনুযায়ী, যাঁদের বিরুদ্ধে পুরনো মামলা বা পরোয়ানা রয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া বাধ্যতামূলক। সেই সূত্র ধরেই এই গ্রেফতারি নির্দেশ। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, নির্বাচনের আগে এই পদক্ষেপ ‘সময়ের অপেক্ষা’ মাত্র। অন্যদিকে, সুব্রত গুপ্ত জি ২৪ ঘণ্টাকে জানান, 'শ্রীজাতর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।'

শ্রীজাতর বিরুদ্ধে এমন নির্দেশের খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্তম্ভিত বাংলার সংস্কৃতি জগৎ। বর্ষীয়ান সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, 'অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। একজন কবিকে এভাবে গ্রেফতার করে ঠিক কী বার্তা দেওয়া হচ্ছে, তা বুঝতে পারছি না। এটা অত্যন্ত অন্যায়।' একই সুরে প্রতিবাদ জানিয়েছেন লেখক বিনোদ ঘোষাল। তিনি বলেন, 'শ্রীজাত এমন কিছু করেননি যার জন্য তাঁকে জেলে যেতে হবে। সাধারণ মানুষের কাছে এটা খুব খারাপ বার্তা যাচ্ছে। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই।'

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। তবে নির্বাচনের আগে এই 'কবি-নিগ্রহ' ইস্যু যে রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণকে আরও তপ্ত করে তুলবে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

