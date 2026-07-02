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টানটান সাসপেন্সে ভরপুর ডার্ক কমেডি! ঋত্বব্রত-সত্যমদের নিয়ে ওটিটি কাঁপাতে আসছে ‘ভার্জিনপুর’

Virginpur Series: পাগলাটে চরিত্র আর কোটি টাকার অপহরণ কাণ্ড!ঋত্বব্রত-শার্লির নতুন রসায়ন, ওটিটি-তে মুক্তি পাচ্ছে ‘ভার্জিনপুর’। ক্যাপ্টেন হিসেবে শুভদীপের ডেবিউ, ক্রিয়েটর জয়দীপ!

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 02, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 12:58 PM IST
টানটান সাসপেন্সে ভরপুর ডার্ক কমেডি! ঋত্বব্রত-সত্যমদের নিয়ে ওটিটি কাঁপাতে আসছে ‘ভার্জিনপুর’
Source: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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