/টানটান সাসপেন্সে ভরপুর ডার্ক কমেডি! ঋত্বব্রত-সত্যমদের নিয়ে ওটিটি কাঁপাতে আসছে ‘ভার্জিনপুর’

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিনোদনের দুনিয়ায় নতুন ধামাকা নিয়ে আসছে জনপ্রিয় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ক্লিক। জুলাই ২০২৬-এ মুক্তি পেতে চলেছে তাদের নতুন ডার্ক কমেডি-থ্রিলার সিরিজ ‘ভার্জিনপুর’। 'ফিল্মস অ্যান্ড ফ্রেমস'-এর প্রযোজনায় এবং শান্তনু চট্টোপাধ্যায়ের প্রযোজিত এই সিরিজের ক্রিয়েটর জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এর মাধ্যমেই পরিচালক হিসেবে ডেবিউ করছেন শুভদীপ মুখার্জী।
কেমন এই ‘ভার্জিনপুর’-এর গল্প?
‘ভার্জিনপুর’ আসলে এক কাল্পনিক জনপদ, যা ভরপুর অদ্ভুত ও খামখেয়ালি চরিত্রে। গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে জিতু (ঋত্বব্রত মুখোপাধ্যায়), এক সরল-নিষ্পাপ গ্রামের ছেলে যে শহরে আসে শান্তিতে পড়াশোনা করতে। কিন্তু তার জীবন ওলটপালট হয়ে যায় যখন সে প্রেমে পড়ে ‘ম্যাডাম নিবাস’ বোর্ডিং হাউসের তুখোড় ও বুদ্ধিমতী মেয়ে রাই-এর (শার্লি মোদক)। এরপর কলেজের স্বঘোষিত সিনিয়র দেবা (সত্যম ভট্টাচার্য) এবং স্থানীয় বাহুবলী নেতা ‘বোম বাবু’র (বিশ্বজিৎ দাস) সংঘাতের জেরে জিতু ও রাই জড়িয়ে পড়ে বহু কোটি টাকার এক দুঃসাহসিক অপহরণ কাণ্ডে! বোম বাবুর ‘যুব নেতা’ পুত্র অ্যাটম-কে অপহরণের পর পরিস্থিতি সামলাতে আসরে নামেন গরমেন্ট সরকার নামের এক খ্যাপাটে পুলিশ অফিসার। এই জগাখিচুড়ি পরিস্থিতিতেই এন্ট্রি নেয় ঝিন্টি (নিশান্তিকা দাস) নামের এক অদ্ভুত ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী মালিশওয়ালী।
চরিত্র ও অভিনয় নিয়ে কী বললেন কলাকুশলীরা?
সিরিজের প্রতিটি চরিত্রই যেন একেকটি চমক। অভিনয় ও শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে মুখ খুলেছেন তারকারা। সত্যম ভট্টাচার্য জানান, দেবার সংলাপগুলোর মধ্যে এক অদ্ভুত মজার স্বাদ রয়েছে। চরিত্রটির হাঁটার ধরণ ও আত্মবিশ্বাসী ‘সোয়্যাগ’ ফুটিয়ে তুলতে তিনি নিজের চেনা পাড়ার ছেলেদের আচরণ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছেন। ঋত্বব্রত মুখোপাধ্যায়ের মতে, চিত্রনাট্যটি এত সুন্দর যে প্রথম পড়েই চরিত্রটি তাঁর চেনা লেগেছিল। ঋত্বব্রতের কথায়, "শুটিংয়ের সময় সংলাপের পাঞ্চলাইন শুনে আমরা নিজেরাই হেসে ফেলতাম, যার জন্য বহুবার শট কাট করতে হয়েছে!"
শার্লি মোদকব বলেন, রাই এক স্বাধীনচেতা মধ্যবিত্ত মেয়ে। শার্লি জানান, অল্প সময়েই পুরো টিমের সাথে তাঁর চমৎকার পারিবারিক বন্ধন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। নিশান্তিকা দাস জানান, নিজের ভেতরের ‘ঝিন্টি’কে খুঁজে পাওয়া সহজ ছিল না। তবে চরিত্রটি ভীষণ মানবিক। শুটিং সেটের প্রচণ্ড গরমে ব্যবহৃত কুলিং পাইপ ‘অ্যানাকোন্ডা’ নিয়ে এক মজার স্মৃতির কথাও তিনি শেয়ার করেন। বিশ্বজিৎ দাস বলেন, খতরনাক চরিত্রের আড়ালে থাকা এক খামখেয়ালি রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। শুটিংয়ের এক বিরতিতে নিজের বাড়ি থেকে স্ত্রীর ফোন এবং মাছ চুরি যাওয়ার গল্প শুনিয়ে গ্রিন রুমে হাসির রোল তোলার মজাদার স্মৃতি ভাগ করেছেন তিনি।
তীক্ষ্ণ কমেডি, অপ্রত্যাশিত মোড় আর ভরপুর সাসপেন্সে ঠাসা এই ‘রিব-টিকলার’ থ্রিলারটি দেখতে হলে আর মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা। ক্লিক ওটিটি-র পর্দায় চোখ রাখুন এই জুলাইতেই!
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)