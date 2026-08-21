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সম্পর্কের টানাপোড়েনে প্রসেনজিতের 'ডাক্তারকাকু', বিবেকর ক্যানভাসে মানবিকতার নতুন সমীকরণ

‘ডাক্তারকাকু’ আদর্শবাদী চিকিৎসক ডাঃ দিলীপ সাহার জীবনের টানাপোড়েনের গল্প। নিজের ছেলে পুষ্কিন ও অনাথ পচাকে তিনি ডাক্তার হিসেবে গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে পুষ্কিনের জীবনে কর্পোরেট হাসপাতালের মালিকের মেয়ে শীতলের আগমন ঘটে। এর ফলে সাফল্য, ভালোবাসা, পারিবারিক মূল্যবোধ ও বিবেকের দ্বন্দ্বে এক কঠিন সিদ্ধান্তের মুখে পড়ে সবাই।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 21, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 03:28 PM IST
সম্পর্কের টানাপোড়েনে প্রসেনজিতের 'ডাক্তারকাকু', বিবেকর ক্যানভাসে মানবিকতার নতুন সমীকরণ
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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