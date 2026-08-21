সম্পর্কের টানাপোড়েনে প্রসেনজিতের 'ডাক্তারকাকু', বিবেকর ক্যানভাসে মানবিকতার নতুন সমীকরণ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এ এক কর্তব্য, ভালোবাসা ও বিবেকের লড়াইয়ের গল্প। মানুষের জীবন বাঁচানোর দায়িত্ব যাঁদের হাতে, তাঁদের নিজেদের জীবনের সিদ্ধান্তগুলো কিন্তু মোটেই সহজ হয় না। ঠিক এই মানবিক টানাপোড়েন নিয়েই তৈরি ছবি 'ডাক্তারকাকু'। প্রায় চার বছর আগে পরিচালক পাভেল শুরু করেছিলেন ‘ডাক্তার কাকু’ ছবির কাজ। শুটিং শেষ হলেও নানা জটিলতায় দীর্ঘদিন আটকে ছিল ছবির মুক্তি। অবশেষে অপেক্ষার অবসান।
গল্পের মূল কেন্দ্রে রয়েছেন ডাঃ দিলীপ সাহা, একজন সৎ ও আদর্শবাদী চিকিৎসক। তাঁর কাছে ডাক্তারি শুধু রোজগারের উপায় নয়, বরং মানুষের সেবা করার এক আজীবনের ব্রত। রোগীর প্রতি দায়বদ্ধতা, পরিবারের প্রতি টান এবং নিজের নীতি—এই তিনকে আঁকড়ে ধরেই তাঁর জীবন। এই চরিত্রেই দেখা যাবে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে।
গল্পের মূল মোড় ও চরিত্রসমূহ
দুই ভাইয়ের মতো গড়ে ওঠা সম্পর্ক: ডাঃ দিলীপ সাহার ছেলে পুষ্কিন (ঋদ্ধি সেন)। তবে পুষ্কিনের পাশাপাশি তিনি পচা নামের এক অনাথ ছেলেকেও পরম স্নেহে বড় করে তোলেন। একই ছাদের তলায় দুই সন্তানের মতো বেড়ে ওঠে পুষ্কিন ও পচা। দু'জনেরই এক স্বপ্ন—বড় হয়ে 'ডাক্তারকাকু'র মতো মানুষের পাশে দাঁড়ানো। চিকিৎসকের পেশায় পা রাখার পর পুষ্কিন ও পচা বুঝতে পারে, ভালো ডাক্তার হতে গেলে শুধু পড়াশোনা জানলেই চলে না। প্রতিটি সিদ্ধান্তের সঙ্গে মানুষের বেঁচে থাকা এবং গভীর নীতিবোধ জড়িয়ে থাকে।
পুষ্কিনের জীবনে আসে এক নামজাদা বেসরকারি হাসপাতাল মালিকের মেয়ে শীতল, যে চরিত্রে দেখা যাবে এনা সাহা। শীতলের সঙ্গে প্রেম পুষ্কিনের জন্য সাফল্যের নতুন দুয়ার খুলে দেয়। কিন্তু সেই নতুন জীবনের ঝলমলে পরিবেশের আড়ালে লুকিয়ে থাকে স্বার্থ, অর্থ ও পেশাগত সুযোগ সন্ধানের খেলা।
বিবেক ও মূল্যবোধের লড়াই
ধীরে ধীরে এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়ায় সবাই। একদিকে ডাঃ দিলীপ সাহার আজীবনের আদর্শ, অন্যদিকে পুষ্কিন-পচার ভবিষ্যৎ, বন্ধুত্ব এবং শীতলের প্রতি ভালোবাসা। সম্পর্কের এই টানাপোড়েনে দাঁড়িয়ে প্রত্যেককে এমন কিছু পথ বেছে নিতে হয়, যা তাঁদের জীবন বদলে দেয়। 'ডাক্তারকাকু' কেবল একটি চিকিৎসার গল্প নয়—এটি বাবা ও ছেলের বাঁধন, আত্মিক বন্ধুত্ব, ভালোবাসা এবং নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকার এক সততার গল্প। কারণ জীবনে সাফল্য পাওয়ার চেয়েও সঠিক পথটি বেছে নেওয়ার সাহস দেখানো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
প্রসঙ্গত, ‘ডাক্তার কাকু’ শুধু চিকিৎসকদের নিয়ে তৈরি ছবি নয়। বাবা-ছেলের সম্পর্ক, বন্ধুত্ব, ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা এবং নিজের বিবেকের কাছে সৎ থাকার গল্প। ছবির গল্প, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেছেন পাভেল। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন রণজয় ভট্টাচার্য, অর্ণব দত্ত ও সৌপ্তিক মজুমদার।
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