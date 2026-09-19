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‘কিছু সিদ্ধান্ত ঠিকভাবে নিইনি, আক্ষেপ আছে’, বিয়ে নিয়ে মুখ খুললেন দেব

বিয়ে, পরিবার এবং ব্যক্তিগত জীবন—এই তিনটি বিষয় নিয়ে দেবকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন সুদীপা চট্টোপাধ্যায়। ‘দাদাগিরি’র মঞ্চে দেবের সঙ্গে কথোপকথনের সময় তাঁর পরিবারপ্রেমের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন সুদীপা। আর সেখান থেকেই উঠে আসে অভিনেতার বিয়ে ও পরিবার বাড়ানোর প্রসঙ্গ।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 19, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 06:43 PM IST
‘কিছু সিদ্ধান্ত ঠিকভাবে নিইনি, আক্ষেপ আছে’, বিয়ে নিয়ে মুখ খুললেন দেব
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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