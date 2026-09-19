/‘কিছু সিদ্ধান্ত ঠিকভাবে নিইনি, আক্ষেপ আছে’, বিয়ে নিয়ে মুখ খুললেন দেব

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেবের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বরাবরই দর্শকদের কৌতূহল রয়েছে। বিশেষ করে বিয়ে, সংসার এবং পরিবার নিয়ে অভিনেতাকে মাঝেমধ্যেই নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। এবার সেই প্রসঙ্গই উঠে এল ‘দাদাগিরি’র মঞ্চে। আর প্রশ্নটি করলেন অভিনেত্রী তথা প্রতিযোগী সুদীপা চট্টোপাধ্যায়। ‘দাদাগিরি’র সাম্প্রতিক পর্বে দেবের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথাবার্তার সময় বিয়ে ও পরিবার প্রসঙ্গ সামনে আসে। সেখানেই সুদীপা দেবকে তাঁর জীবনের কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন করেন। প্রশ্নের উত্তরে দেব নিজের জীবনের দিকে ফিরে তাকিয়ে জানান, সব সিদ্ধান্ত তিনি ঠিকভাবে নেননি। কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর আক্ষেপ রয়েছে বলেও স্বীকার করেন অভিনেতা।
সুদীপার প্রশ্নের উত্তরে দেব অত্যন্ত সতর্কভাবে নিজের বক্তব্য রাখেন। অভিনেতা বলেন, সুদীপা দি, আমি... আমি এমন কিছু বলতে চাই না, যে আমার পার্টনার তাকে আমি ইনসাল্ট করতে চাই না, কেন আমি বিয়ে করিনি। বাট জীবনে যদি হ্যাপি থাকা লক্ষ্য হয়, তাহলে তো আমি হ্যাপি। পৃথিবীতে তো কেউ বলেনি যে বিয়ে করলেই তুমি হ্যাপি থাকবে, বিয়ে না করলে তুমি হ্যাপি থাকবে না। তোমার নিজের সন্তান থাকলে তুমি হ্যাপি থাকবে, তোমার নিজের সন্তান না থাকলে তো হ্যাপি থাকবে না।'
তবে নিজের জীবনের কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে দেব যে একেবারে আক্ষেপহীন, তেমনটাও নয়। অভিনেতা স্বীকার করেন, 'কিছু ডিসিশন আমার ঠিক হয়নি আমার লাইফে। কিছু ডিসিশন হয়তো আরও ভালো হত, কিছু ডিসিশন হয়তো আমি অনেক আগে নিতে পারতাম, নিইনি। ডেফিনেটলি আক্ষেপ হয়। মনে হয় যে কিছু ভুল আমি হয়তো না-ই করতে পারতাম, আক্ষেপ হয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি হ্যাপি না। তার মানে এই নয় যে আমি আমার বাবা-মাকে ভালো রাখছি না বা আমার বাড়িকে ভালো রাখছি না বা আমার কাজের জায়গায় আমি কোথাও যেন আমার কাজকে ছোট করছি।' এরপর নিজের কেরিয়ার নিয়েও আত্মসমালোচনার সুর শোনা যায় দেবের গলায়। তিনি বলেন, 'অফ কোর্স দেয়ার আর ফিউ ডিসিশন, যেটা কাজের মাধ্যমে, কাজকে ভালোবাসতে ভালোবাসতে এমন একটা জায়গায় চলে গেলাম, পিছনে তাকিয়ে দেখলাম আমি অনেকটা পথ এগিয়ে চলে এলাম। অনেকটা বয়স খরচ করতে করতে এই জায়গায় পৌঁছে গেলাম। কিন্তু আমার সত্যিই কোনো রিগ্রেট নেই।'
তবে এত কিছুর পরেও নিজের জীবন নিয়ে তাঁর কোনও ‘রিগ্রেট’ নেই। প্রসঙ্গত, দেব এবং রুক্মিণী মৈত্রের সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই টলিপাড়ায় আলোচনা রয়েছে। প্রায় এক দশক ধরে তাঁদের সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে রয়েছে। তাই ‘দাদাগিরি’র মঞ্চে বিয়ে ও পরিবার নিয়ে দেবের এমন মন্তব্য স্বাভাবিকভাবেই দর্শকদের আগ্রহ বাড়িয়েছে।
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