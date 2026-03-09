Dance Bangla Dance Fame Roddur Hospitalised: মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে ‘ডান্স বাংলা ডান্স’-এর রোদ্দুর, চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন ১৫ লাখ
Dance Bangla Dance Fame Roddur: ‘ডান্স বাংলা ডান্স’-এর মঞ্চে যার দুষ্টুমি আর হাসিতে মেতে থাকত দর্শক, সেই খুদে শিল্পী রোদ্দুর আজ জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। তাকে সুস্থ করে তুলতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। আবেদন নেটপাড়ায়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডান্স বাংলা ডান্সের মঞ্চে হল্লাপার্টির উপস্থিতি মানেই ছিল অনাবিল আনন্দ। মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তীর আদরের ‘হল্লা পার্টি’-র সেই প্রাণবন্ত সদস্য রোদ্দুর আজ হাসপাতালের বিছানায় জীবন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। গুরুতর অসুস্থ হয়ে বাইপাস সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এই খুদে শিল্পী। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, রোদ্দুরের ফুসফুসের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। তাকে সুস্থ করে তুলতে প্রয়োজন প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা।
আরও পড়ুন- Sohini Ganguly Controversy: ‘পবিত্র গর্ভ’ মন্তব্যে তোলপাড় নেটপাড়া, বিতর্ক থামাতে ভিডিয়ো বার্তায় সাফাই সোহিনীর
সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে রোদ্দুরের অসুস্থতার খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। যে খুদেকে দর্শক নাচের মঞ্চে দাপিয়ে বেড়াতে দেখে অভ্যস্ত, তাকে হাসপাতালের বিছানায় অক্সিজেন মাস্ক পরে শুয়ে থাকতে দেখে চোখে জল নেটিজেনদের। চিকিৎসকদের মতে, ফুসফুসের সংক্রমণ ও জটিলতার কারণে পরিস্থিতি বেশ সঙ্কটজনক। দ্রুত সঠিক চিকিৎসার প্রয়োজন, যার ব্যয়ভার বহন করা তার পরিবারের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।
রোদ্দুরের এই কঠিন সময়ে তার পরিবারের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে এসেছেন টলিউডের অনেক শিল্পী। ‘মীরাক্কেল’ খ্যাত কমেডিয়ান শুভদীপ ঘোষ প্রথম সোশ্যাল মিডিয়ায় এই বিষয়ে একটি আবেগঘন পোস্ট করেন। পরে সেই বার্তা শেয়ার করে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন জনপ্রিয় পরিচালক ও নাট্যব্যক্তিত্ব সৌরভ পালোধি। তাঁদের কথায়, “মঞ্চে দর্শকদের অনেক আনন্দ দিয়েছে রোদ্দুর, আজ ওর কঠিন সময়ে আমাদের সবার এগিয়ে আসা উচিত।”
শুভদীপ ও সৌরভ দুজনেই ব্যক্তিগতভাবে সাহায্যের হাত বাড়ালেও চিকিৎসার বিপুল খরচের কথা ভেবে সাধারণ মানুষের কাছেও আর্থিক সহায়তার অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁদের বিশ্বাস, সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় ছোট্ট রোদ্দুর আবার আগের মতো হাসিমুখে মঞ্চে ফিরবে।
আরও পড়ুন- Actor Tamal Raychaudhuri Passes Away: ঘুমের মধ্যেই চিরবিদায়, প্রয়াত অভিনেতা-নাট্য ব্যক্তিত্ব তমাল রায়চৌধুরী; শোকস্তব্ধ বিনোদন জগত
উল্লেখ্য, ‘ডান্স বাংলা ডান্স’-এর গত সিজনে ‘হল্লা পার্টি’-র খুদেদের দস্যিপনা ছিল অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে তাদের খুনসুটি দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছিল। সেই দলেরই অন্যতম প্রতিভাবান সদস্য রোদ্দুরের এই অসুস্থতায় শোকস্তব্ধ ডান্স রিয়্যালিটি শোর কলাকুশলীরাও। বর্তমানে নেটপাড়া জুড়ে চলছে তার দ্রুত আরোগ্য কামনায় প্রার্থনা।
রোদ্দুরকে সাহায্য করুন এই নম্বরে-
-
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)