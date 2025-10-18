Dangal star announces her wedding: গ্ল্যামার ছেড়ে বেছে ছিলেন আধ্যাত্মিক পথ, দঙ্গল-কন্যা জ়ায়রা সাড়লেন বিয়ে...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Dangal star announces her wedding: গ্ল্যামার ছেড়ে বেছে ছিলেন আধ্যাত্মিক পথ, দঙ্গল-কন্যা জ়ায়রা সাড়লেন বিয়ে...

Dangal actress zaira wasim: শুক্রবার জ়ায়রা ওয়াসিম, যিনি বিশেষভাবে 'দঙ্গল'-এ তরুণী গীতা ফোগাট চরিত্রে অভিনয় করার জন্য পরিচিত, ইনস্টাগ্রামে তিনি তাঁর বিয়ের ছবি পোস্ট করেন।  

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 18, 2025, 02:49 PM IST
Dangal star announces her wedding: গ্ল্যামার ছেড়ে বেছে ছিলেন আধ্যাত্মিক পথ, দঙ্গল-কন্যা জ়ায়রা সাড়লেন বিয়ে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:প্রাক্তন বলিউড অভিনেত্রী জ়ায়রা ওয়াসিম, যাকে আমির খানের দঙ্গল সিনেমায় তরুণী গীতা চরিত্রে দেখা যায়, শুক্রবার ইনস্টাগ্রামে, পোস্টের মাধ্যমে তিনি তাঁর বিয়ের ঘোষণা করেন।

বলিউড ও সোশ্যাল মিডিয়া ছেড়ে দেওয়ার পর শুক্রবার আবার ইনস্টাগ্রামে ফিরে আসে এই অভিনেত্রী। তিনি বিয়ের কাগজপত্রে স্বাক্ষর করার ছবি পোস্ট করেন। তাছাড়াও তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে একটি ছবিও পোস্ট করেন। তবে জ়ায়রা তাঁর স্বামীর মুখ ভক্তদের সামনে আনেননি, বরং পিঠ দেখিয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকা একটি ছবি দর্শকদের সঙ্গে শেয়ার করেন। তিনি পোস্টের ক্যাপসানে লেখেন 'কবুল হ্যায়'।

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zaira Wasim (@zairawasim_)

জ়ায়রা তাঁর স্বামীর নামও প্রকাশ করেননি। ছবিতে জ়ায়রাকে উজ্জ্বল লাল রঙে সোণালি কাজ করা একটি পোশাকে দেখা গিয়েছে। তাঁর স্বামীকে দেখা গিয়েছে একটি সাদা রঙের পোশাকে। খুব শীঘ্রই, কমেন্ট সেকশনে, ভক্তরা তাদের ভালোবাসা প্রাক্তন অভিনেত্রীর প্রতি প্রকাশ করেন।

জ়ায়রা ওয়াসিম সিনেমা জগতে পা রাখেন, ২০১৬ সালে আমির খানের 'দঙ্গল' সিনেমার সাথে। তরুণী গীতা চরিত্রে অভিনয় করার জন্য তিনি 'বেস্ট সাপোর্টিং অ্যাকট্রেস'হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও লাভ করেছেন। 'দঙ্গল' ভারতের সবচেয়ে বেশি আয় করা সিনেমা হয়েও ওঠে। এরপর ২০১৭ সালে, তাকে আমির খানের সঙ্গে 'সিক্রেট সুপারস্টার' সিনেমায় দেখা যায়।

তাঁর শেষ সিনেমা ছিল 'দ্য স্কাই ইজ পিঙ্ক', যেখানে তিনি প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও ফারহান আখতারের সঙ্গে কাজ করেছেন। সিনেমার পরিচালক ছিলেন সোনালী বোস। ছবিটি মুক্তি পায় ২০১৯-এর অক্টোবার মাসে।

২০১৯ সালে সোশ্যাল মিডিয়াতে, পোস্টের মাধ্যমে তিনি তাঁর সিনেমা জগত থেকে বিদায়ের কথা শেয়ার করেন। পোস্টের ক্যাপসানে, ধর্মের উপর মনোযোগ দিতে চান বলে নিজের মনোভাব প্রকাশ করেন। পোস্টে লেখা, 'আমি স্বীকার করতে চাই, আমি আমার পরিচয় অর্থাত্‍ আমার কাজের ধারা নিয়ে সত্যি খুশি নেই। অনেকদিন ধরেই মনে হচ্ছে আমি অন্য কেউ হওয়ার জন্য সংগ্রাম করছি'।

পোস্টটিতে আরও লেখা, 'আমি কৃতজ্ঞ যে মানুষ আমাকে অনেক বেশি ভালোবাসে, কিন্তু আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, আমার প্রতি যে প্রশংসা আসে, তা মোটেও সন্তোষজনক নয়। বরং এটি আমার জন্য একটি বড়ো পরীক্ষা এবং আমার ঈমানের জন্য বিপজ্জনক'।

 

