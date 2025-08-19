English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
The Bengal Files Row: 'বেঙ্গল ফাইলস নিয়ে কেন এত বিতর্ক? অভিনেতাকে কেন জবাবদিহি করতে হবে?'

Darshana on Saurav Das:  'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে। একদিকে বিবেক অগ্নিহোত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছেন গোপাল মুখার্জির নাতি তো অন্যদিকে সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' বিতর্ক থেকে কার্যত নিজেকে সরিয়ে রাখারই আভাস দিয়েছেন। এই ছবিতে অভিনয় করেছেন সৌরভ দাসও। এবার সেই নিয়ে মুখ খুললেন সৌরভের স্ত্রী দর্শনা বণিক। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Aug 19, 2025, 08:34 PM IST
The Bengal Files Row: 'বেঙ্গল ফাইলস নিয়ে কেন এত বিতর্ক? অভিনেতাকে কেন জবাবদিহি করতে হবে?'

প্রসেনজিত্‍ মালাকার: ট্রেলার লঞ্চ থেকেই বিবেক অগ্নিহোত্রীর (Vivek Agnihotri) ছবি, দ্য বেঙ্গল ফাইলস (The Bengal Files) নিয়ে তরজা তুঙ্গে। এই ছবিতে গোপাল মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌরভ দাস। ট্রেলার প্রকাশ্যে আসতেই এই ছবিতে সৌরভের অভিনয় প্রসঙ্গে তৈরি হয়েছে তর্ক বিতর্ক। এবার এই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন অভিনেতার স্ত্রী দর্শনা বণিক (Darshana Banik)। 'বেঙ্গল ফাইল নিয়ে বিতর্ক কেন হবে বুঝতেই পারছি না? এক্ষেত্রে অভিনেতা অভিনেত্রীদের দোষ কোথায়?' প্রশ্ন তুললেন অভিনেত্রী। 

বেঙ্গল ফাইলস নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্ক প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে অভিনেত্রী বলেন, "আমি বুঝতে পারছি না কেন বিতর্ক হচ্ছে? অভিনেতাদের কেন অভিনয় করেছে বলে জাস্টিফিকেশান দিতে হবে? ১৯৪৬ সালের একটা ঘটনাকে নিয়ে সিনেমা যা ট্রেলার দেখে বুঝলাম। অভিনেতারা পার্ট পেয়েছে করেছে।" সৌরভ দাসের ওই সিনেমায় অভিনয় প্রসঙ্গে বলেন, "খুবই পজিটিভলি দেখছি। এটা ওর প্রথম হিন্দি ছবিতে ব্রেক থ্রু। যতটা সম্ভব চরিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে।" 

সম্প্রতি এই ছবিতে অভিনয় করার জন্য তোপের মুখে পড়েছেন সৌরভ দাস ও শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা বলেন, "আমি শুধু একজন অভিনেতা। আমার একটি চরিত্র ভালো লেগেছে এবং আমি সেটি অভিনয় করেছি। কী ঘটছে বা ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে ভাবার জন্য আমি কোনো ঐতিহাসিক নই। এটা আমার কাজ নয়। যাদের এটি দেখার কাজ, যদি তারা মনে করেন যে বাংলাকে ছোট করা হচ্ছে, তাহলে তারা তথ্য-প্রমাণ নিয়ে আদালতে যেতে পারেন। শুধু শোরগোল করে কোনো লাভ নেই।"

ছবিতে খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করা এই অভিনেতা জানান, "আজকাল এটা একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে পুরো গল্প কাউকে জানানো হয় না। আপনাকে কেবল আপনার চরিত্রটি সম্পর্কে জানানো হয়। যখন আমাকে 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'-এর চরিত্রটি সম্পর্কে বলা হয়েছিল, তখন আমার এটি দুর্দান্ত মনে হয়েছিল। এটি একটি খলনায়কের চরিত্র, এবং এমন চরিত্র খুব কম অভিনেতাই পান। শুটিং চলার সময় ছবির নাম ছিল 'দ্য দিল্লি ফাইলস'। শুটিং শেষ হওয়ার পর জানতে পারলাম যে এর নাম পরিবর্তন করে 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' করা হয়েছে। এটা আমার হাতে ছিল না।"

সম্প্রতি কলকাতায় বাতিল করা হয়েছে এই ছবির ট্রেলার। কেন বন্ধ করা হল ট্রেলার লঞ্চ? সেই প্রশ্ন তুলে পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের তীব্র সমালোচনা করে তাঁদের "ফ্যাসিস্ট" বলে অভিহিত করেন। 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'-এর বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে একাধিক এফআইআর-ও দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ, ছবিতে সাম্প্রদায়িকতায় প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে। 

 

