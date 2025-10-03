Rappa Roy Comics in Cinema: নভেম্বরে বড়পর্দায় রাপ্পা রায়! সঙ্গী টনিকে চেনেন?

Rappa Roy Comics in Cinema: নভেম্বরে বড়পর্দায় রাপ্পা রায়! সঙ্গী টনিকে চেনেন?
Debashish Roy as Tony Ghoshal: রাপ্পা রায় ফুটস্টপ ডট কম শুধুমাত্র একটি সিনেমা নয়, এক বিশেষ আবেগ যেখানে মিলেমিশে রয়েছে শৈশবের কমিক্স-নস্টালজিয়া, বন্ধুত্বের গল্প আর এক ভিন্ন ধরনের রহস্য-রোমাঞ্চ। নভেম্বরে মুক্তির পর ছবিটি দর্শকদের হৃদয়ে কতটা জায়গা করে নিতে পারে, তা জানার অপেক্ষায় গোটা টিম।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রথমবারের মতো এক জনপ্রিয় বাংলা কমিক্সের চরিত্র আসতে চলেছে বড়পর্দায়। আগামী নভেম্বরে মুক্তি পেতে চলেছে ‘রাপ্পা রায় ফুটস্টপ ডট কম’ কমিক্সপ্রেমীদের বহুদিনের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে।
রাপ্পা রায় একজন নামী ক্রাইম জার্নালিস্ট। কিন্তু গল্প জমে ওঠে টনি ঘোষালের উপস্থিতিতে। যেমন ফেলুদার পাশে তোপসে, ব্যোমকেশের পাশে অজিত, তেমনই রাপ্পার ছায়াসঙ্গী টনি। টনি রাপ্পার বন্ধু এবং তাঁর স্বপ্ন পরিচালক হওয়া। তিনি বিশ্বাস করে, ভারতীয় চলচ্চিত্র জগৎকে একমাত্র তিনিই বদলে দিতে পারেন। তাঁর ভাবনায় সিনেমায় এক নতুন নবজাগরণ আসতে পারে। এই আত্মবিশ্বাস থেকেই নানা ঘটনার সূত্রপাত।
ছবিতে টনির চরিত্রে অভিনয় করছেন দেবাশিষ রায়। তিনি জানিয়েছেন, "এই চরিত্রটি যেমন শুরুতে কমিক রঙে ভরা, তেমনই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গভীর ও আবেগঘন হয়ে ওঠে। রাপ্পাকে সে নিজের ভাইয়ের মতোই ভাবে। চরিত্রটি করার প্রস্তাব প্রথমে আমাকে দিয়েছিলেন ফিরদৌস উল হাসান।"
প্রথমে প্রযোজনার দায়িত্বে ছিলেন ফিরদৌস উল হাসান। তবে কিছু সমস্যার কারণে তিনি সরে দাঁড়ান। ৪৮ দিন ধরে এই ছবির শুটিং হয়েছে। যেখানে বর্তমানে বাংলা ছবির শুটিং খুবই কম সময়ে শেষ হয়ে যায়। তিনি বলেন,"অনেকবার আমাকে পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু, হাসানদা সবসময় আমার পাশে ছিলেন।"
রাপ্পা রায়ের চরিত্রে অভিনয় করছেন অর্পন ঘোষাল, আরেক মুখ্য চরিত্র ডলফিন হতে চলেছেন অলিভিয়া সরকার। ছবির আরও প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন সৌরভ দাস, রাহুল অরুনোদয় ব্যানার্জি, দেবাশীষ মন্ডল,দেবাশীষ রায়, রজতাভ দত্ত, প্রান্তিক ব্যানার্জি, সুজন মুখার্জি, চান্দ্রেয়ী ঘোষ, লিজা গোস্বামী, পুষান দাস, সব্যসাচী চৌধুরী ও অন্যান্যরা। মিউজিকের দায়িত্বে আছেন সমিধ মুখার্জি।
নভেম্বরে মাসে মুক্তি পেতে চলেছে ধীমান বর্মনের পরিচালনায় রাপ্পা রায় ফুটস্টপ ডট কম। ছবির প্রি-টিজার মুক্তির পর বহু মানুষ ভালবাসা দেখিয়েছেন। এখন শুধু ছবি মুক্তির অপেক্ষা।
