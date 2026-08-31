/জেনে-বুঝেই যাননি! বিগ বসে যাওয়ার সুযোগ পেয়েও কেন পিছিয়ে গেলেন দেবলীনা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ‘পাবলিসিটি-টাকার থেকে মানসিক শান্তি বেশি জরুরি’, বিগ বসে কেন গেলেন না দেবলীনা? বন্ধুকে টিভির ওপার থেকে দেখবেন গায়িকা। বিগ বস বাংলার নতুন সিজন শুরু হতেই দেবলীনা নন্দীকে ঘিরে পুরনো জল্পনা ফের সামনে আসে। শোতে তাঁর অংশ নেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগীদের তালিকায় দেখা যায়নি গায়িকাকে। এবার নিজেই কারণ জানালেন দেবলীনা। ফেসবুক পোস্টে তিনি স্পষ্ট করে লিখেছেন, পাবলিসিটি এবং টাকা-পয়সার চেয়ে তাঁর কাছে মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই জেনে-বুঝেই তিনি বিগ বসের ঘরে যাননি। দেবলীনার কথায়, যাঁরা বিগ বসে গিয়েছেন তাঁরা মানসিকভাবে অনেক শক্ত। কিন্তু তিনি নিজে সেই পরিস্থিতির জন্য তৈরি ছিলেন না। তাই প্রস্তাব বা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রিয়্যালিটি শোয়ের অংশ না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।
‘জেনে-বুঝেই যাইনি’
বিগ বসে কেন গেলেন না—এই প্রশ্ন বারবারই শুনতে হচ্ছিল দেবলীনা নন্দীকে। তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের মাধ্যমে সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন তিনি। দেবলীনা জানান, ‘পাবলিসিটি আর টাকা-পয়সার থেকে মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা বেশি জরুরি’ বলেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অর্থাৎ, বিগ বসের মতো জনপ্রিয় একটি প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার সুযোগ থাকলেও শুধু প্রচার বা পারিশ্রমিকের কথা ভেবে তিনি সিদ্ধান্ত নেননি। বরং নিজের মানসিক প্রস্তুতি এবং শারীরিক সুস্থতাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।
‘যারা গেছে তারা মেন্টালি অনেক শক্ত’
বিগ বসের ঘরে যাঁরা প্রবেশ করেছেন, তাঁদের প্রতিও যথেষ্ট সম্মান জানিয়েছেন দেবলীনা। তিনি লিখেছেন, যাঁরা গিয়েছেন তাঁরা মানসিকভাবে অনেক শক্ত। কিন্তু তাঁর নিজের ক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা আলাদা। এই মুহূর্তে ওই ধরনের একটি রিয়্যালিটি শোয়ের পরিবেশ সামলানোর জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তাই নিজের সীমাবদ্ধতাটা বুঝেই পিছিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গায়িকা।
বন্ধু গেলেন, দেবলীনা থাকবেন টিভির এপারে
এবারের বিগ বস বাংলায় দেবলীনার এক বন্ধু অংশ নিয়েছেন। ফলে পুরোপুরি শো থেকে দূরে থাকছেন না তিনি। বরং বন্ধুর খেলা এবার টিভির এপার থেকে বসেই দেখবেন* বলে জানিয়েছেন দেবলীনা। অর্থাৎ, নিজে বিগ বসের ঘরে না গেলেও কাছের একজনের যাত্রা দর্শক হিসেবে উপভোগ করবেন তিনি।
আগে থেকেই ছিল জল্পনা
বিগ বস বাংলা শুরু হওয়ার আগে দেবলীনা নন্দীর নাম নিয়ে জোর জল্পনা তৈরি হয়েছিল। তাঁকে শোয়ে দেখা যেতে পারে—এমন আলোচনা চলছিল বিনোদন মহলে। এমনকি জুলাই মাসে তাঁকে বিগ বস বাংলায় যোগ দেওয়ার ডাক দেওয়া হয়েছে বলেও রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সেই জল্পনার অবসান হয়েছে। ৩০ অগাস্ট শুরু হয়েছে বিগ বস বাংলা ৩, আর এবারের সঞ্চালকের ভূমিকায় রয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। শোয়ে মোট ১৫ জন প্রতিযোগীকে নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছে। এদিন সামনে এল শোয়ের প্রতিযোগীদের সম্পূর্ণ তালিকা- ভরত কল, দুর্নিবার সাহা,সোহিনী পাল, নিরঞ্জন মণ্ডল, সৃজলা গুহ,শন বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দিনী দত্ত, সায়ক চক্রবর্তী, ডিজাইনার তনুশ্রী রায় দাস, অনিন্দ্য সেনগুপ্ত, দীপেন্দু বিশ্বাস, সোনামণি সাহা, আলেকজান্দ্রা টেলর, ঝিলম গুপ্ত এবং জয়িতা চক্রবর্তী।
নিজের সিদ্ধান্তেই অনড় দেবলীনা
বিগ বসের মতো বড় প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কিন্তু দেবলীনার বক্তব্যে স্পষ্ট, এই সিদ্ধান্ত তিনি কোনও চাপের কারণে নেননি। বরং নিজের মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার কথা মাথায় রেখেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর কাছে এই মুহূর্তে পাবলিসিটি বা অর্থের চেয়ে নিজের ভালো থাকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
কেমন বিগ বসের বাড়ি?
এবারের ‘বিগ বস বাংলা’র বাড়ির নকশা তৈরি করেছেন খ্যাতনামা ডিজাইনার শ্যাম ভাটিয়া। প্রায় ৭ হাজার বর্গফুট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই সেটে নিরাপত্তা ও নজরদারির জন্য রয়েছে ৫৫টিরও বেশি ক্যামেরা। শোয়ের হেড অফ প্রজেক্ট অভিষেক মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, মাত্র আড়াই মাসের রেকর্ড সময়ে সম্পূর্ণ হয়েছে এই সেট নির্মাণের কাজ। বাংলার সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেই গতানুগতিক ছক ভেঙে সেটটিকে আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন করে তোলার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে