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জেনে-বুঝেই যাননি! বিগ বসে যাওয়ার সুযোগ পেয়েও কেন পিছিয়ে গেলেন দেবলীনা?

Bigg Boss Bangla 3: বিগ বস বাংলার ঘরে দেবলীনা নন্দীকে দেখা যাবে—এমন জল্পনা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই জল্পনা সত্যি হয়নি। শো শুরু হতেই ফেসবুকে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন গায়িকা। দেবলীনা জানালেন, প্রচার বা টাকা-পয়সার চেয়ে তাঁর কাছে মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই জেনে-বুঝেই বিগ বসে যাননি তিনি। 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 31, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 12:53 PM IST
জেনে-বুঝেই যাননি! বিগ বসে যাওয়ার সুযোগ পেয়েও কেন পিছিয়ে গেলেন দেবলীনা?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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