Deepika Padukone Hijab Row: 'পাকিস্তানে চলে যাও...', হিজাব পরে তুমুল ট্রোলের মুখে দীপিকা...

Deepika Padukone: আবু ধাবি ট্যুরিজমের প্রচারে হিজাব পরায় বিতর্কের মুখে দীপিকা।  দীপিকাকে 'নকল নারীবাদী' বললেন সমালোচকরা, পাল্টা প্রশংসায় সমর্থকরা। কেউ কেউ আবার দীপিকাকে পাকিস্তানে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিতেও পিছপা হলেন না। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Oct 9, 2025, 07:16 PM IST
Deepika Padukone Hijab Row: 'পাকিস্তানে চলে যাও...', হিজাব পরে তুমুল ট্রোলের মুখে দীপিকা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীপিকা পাড়ুকোন (Deepika Padukone) আবারও বিতর্কের শিরোনামে। দীপিকা এবং স্বামী রণবীর সিংয়ের সাম্প্রতিক আবু ধাবি পর্যটনের প্রচারের একটি দৃশ্য ঘিরে সামাজিক মাধ্যমে চলছে তুমুল আলোচনা। ভিডিওটিতে দীপিকাকে শেখ জায়েদ গ্র্যান্ড মসজিদে হিজাব পরিহিত অবস্থায় দেখা গেছে। এই দৃশ্যটিই এখন বিতর্কের মূল কারণ। কেন হিজাব পরলেন দীপিকা? অভিনেত্রীকে ঘিরে কটাক্ষের বন্যা। 

দম্পতিকে বর্তমানে ডিপার্টমেন্ট অফ কালচার অ্যান্ড ট্যুরিজম-আবু ধাবির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে 'এক্সপেরিয়েন্স আবু ধাবি'র প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা যাচ্ছে। "মেরা সুকুন" নামের এই বিজ্ঞাপনী ভিডিওতে দীপিকা এবং রণবীরকে আবু ধাবির বিভিন্ন সাংস্কৃতিক স্থান ঘুরে দেখতে দেখা যায়। গ্র্যান্ড মসজিদে দীপিকার হিজাব পরা দৃশ্যটি সামনে আসার পরই বিতর্ক শুরু হয়।

সমালোচকদের একটি অংশ অভিনেত্রীকে "নকল নারীবাদী" হিসেবে আখ্যা দিচ্ছেন। তাঁদের অভিযোগ, দীপিকা তাঁর ২০১৪ সালের বিখ্যাত "মাই চয়েস" ভিডিওতে মহিলাদের পোশাকের স্বাধীনতার পক্ষে যে জোরালো অবস্থান নিয়েছিলেন, হিজাব পরে একটি বাণিজ্যিক প্রচারণায় অংশ নিয়ে তিনি নিজেই তার বিরোধিতা করছেন। সামাজিক মাধ্যমে একজন প্রশ্ন তোলেন, "'টিপ পরব কি পরব না, সেটা আমার পছন্দ' বলা দীপিকা পাড়ুকোন এখন হিজাব পরে আবু ধাবির পর্যটনের প্রচার করছেন।'মাই চয়েস'-এর কী হলো?"

আরেকটি মন্তব্যে বলা হয়, "হিন্দু ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে: 'আমার শরীর, আমার পছন্দ'। কিন্তু টাকার জন্য হিজাব পরতে আপত্তি নেই। তাঁরা (নকল নারীবাদীরা) নারীবাদী নন; তাঁরা কেবল 'হিন্দু-বিরোধী' পাকিস্তানে চলে যাও।" কেউ কেউ আবার অভিযোগ করেছেন, দীপিকার পছন্দ কেবল অর্থ উপার্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এবং তিনি ভারতের পবিত্র স্থানগুলির প্রচার না করে বিদেশের ধর্মীয় স্থানকে তুলে ধরছেন।

অন্যদিকে, দীপিকার সমর্থকরা তাঁর পক্ষে জোরাল সওয়াল করেছেন। তাঁদের দাবি, একটি পর্যটন প্রচারে অংশ নেওয়ার সময় স্থানীয় আরবীয় রীতিনীতিকে সম্মান জানাতেই তিনি ওই পোশাক পরেছেন। একজন সমর্থক ভারতে তাঁর মন্দির পরিদর্শনের ছবি শেয়ার করে যুক্তি দেন, "দীপিকা বরাবরই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। তাঁর এই শ্রদ্ধাপূর্ণ উপস্থাপনা গর্বের কারণ হওয়া উচিত।" আরেকজন ব্যবহারকারী বলেন, "আরবীয় ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর প্রশংসা এবং হিজাব পরিধান তাঁর প্রতি আমার মুগ্ধতা কেবল বাড়িয়ে দিয়েছে।"

প্রসঙ্গত, দীপিকা পাড়ুকোন এর আগেও একাধিকবার বিতর্কের মুখে পড়েছেন। "ছপাক" ছবির প্রচারের সময় সিএএ-বিরোধী প্রতিবাদের মধ্যে JNU-তে তাঁর অপ্রত্যাশিত উপস্থিতি বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। "পাঠান" ছবির এই গানে কমলা বিকিনি পরা নিয়ে ডানপন্থী দলগুলির রোষের মুখে পড়তে হয় তাঁকে, যেখানে হিন্দু মূল্যবোধে আঘাতের অভিযোগ আনা হয়েছিল।

এই নতুন পর্যটন প্রচারটি, যা আবু ধাবিকে "আত্ম-অনুসন্ধান এবং শান্তির" স্থান হিসাবে তুলে ধরার জন্য তৈরি করা হয়েছে, তা প্রথমবার যখন এই দম্পতি একত্রে একটি আন্তর্জাতিক পর্যটন ব্র্যান্ডের প্রচার করছেন। এই বিতর্কের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত দীপিকা পাড়ুকোন বা আবু ধাবি ডিপার্টমেন্ট অফ কালচার অ্যান্ড ট্যুরিজমের পক্ষ থেকে কোনো মন্তব্য করা হয়নি।

