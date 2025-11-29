English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Anisha Padukone Marriage: দীপিকার বোনের বিয়ে বাঙালিবাড়িতে, আরও গাঢ় কলকাতা কানেকশন! পরম আত্মীয় সানি দেওল-ও...

Deepika Padukone's sister's wedding: দীপিকা পাড়ুকোন-এর বোন অনিশা পাড়ুকোন শিঘ্রই দীর্ঘদিনের সঙ্গী রোহন আচার্যকে বিয়ে করতে চলেছেন, যিনি কিংবদন্তি পরিচালক বিমল রায়ের প্রপৌত্র, এবং সানি দেওলের পুত্রবধু, দিশা আচার্য-এর ভাই। এই বিয়ের মাধ্যমে পাড়ুকোন ও দেওল পরিবারের মধ্যে নতুন এক প্রসারিত পারিবারিক সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে।  

রজত মণ্ডল | Updated By: Nov 29, 2025, 06:58 PM IST
Anisha Padukone Marriage: দীপিকার বোনের বিয়ে বাঙালিবাড়িতে, আরও গাঢ় কলকাতা কানেকশন! পরম আত্মীয় সানি দেওল-ও...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউড তারকা দীপিকা পাড়ুকোনের ছোট বোন অনিশা পাড়ুকোন এবার জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছেন। রিপোর্ট অনুযায়ী, অনিশা তাঁর দীর্ঘদিনের সঙ্গী রোহন আচার্যের সঙ্গে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছেন। রোহন আচার্য হলেন কিংবদন্তি পরিচালক বিমল রায়ের নাতি এবং দিশা আচার্যের ভাই। দিশা হলেন সানি দেওলের ছেলে, করণ দেওলের স্ত্রী। ফলে এই বিয়ের মাধ্যমে পাড়ুকোন ও দেওল দুই পরিবারের মধ্যে তৈরি হচ্ছে প্রসারিত পারিবারিক সম্পর্ক।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: দুই বছরের দাম্পত্যের যাত্রায় নতুন বাঁক... রণদীপ-লিনের ঘরে আসছে ‘ওয়াইল্ড ওয়ান’

বেঙ্গালুরুতে বাবা-মা, প্রাক্তন ব্যাডমিন্টন কিংবদন্তি প্রকাশ পাড়ুকোন ও উজ্জালা পাড়ুকোনের সঙ্গে থাকেন অনিশা। ৩৪ বছর বয়সী এই পেশাদার গল্ফার বর্তমানে ‘লিভ লভ লাফ’ সংস্থার সিইও-দীপিকার প্রতিষ্ঠিত মানসিক স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন। তাঁর লিঙ্কডইন প্রোফাইল অনুযায়ী, তিনি সংস্থার প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট, নীতি প্রণয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন এবং ভারতে মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে কাজ করছেন।

মনোবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করা অনিশা স্ট্র্যাটেজিক নন-প্রফিট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল ও অশোকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা সম্পন্ন করেছেন। তিনি বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের গ্লোবাল ফিউচার কাউন্সিল ফর মেন্টাল হেলথের সদস্য ছিলেন এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতের হয়ে গল্ফ খেলেছেন।

আরও পড়ুন: 'জানি না কী করে স্টার হয়ে গেলাম...' এবার নিজের সাফল্য নিয়ে মুখ খুললেন বলিউডের পারফেকশনিস্ট

এদিকে, রোহন আচার্য দুবাই-ভিত্তিক উদ্যোক্তা, যিনি বাবার সঙ্গে পারিবারিক ট্রাভেল ব্যবসায় কাজ করেন। তাঁর মা চিমু আচার্য চলচ্চিত্রকার বাসু ভট্টাচার্য এবং রিঙ্কি রায় ভট্টাচার্যের কন্যা-যিনি আবার বিমল রায়ের কন্যা। রোহনের বোন দিশা আচার্য বিবাহিত সানি দেওলের বড় ছেলে করণ দেওলের সঙ্গে।

এই নতুন সম্পর্কের মাধ্যমে দুই প্রজন্মের দুই প্রতিষ্ঠিত চলচ্চিত্র পরিবার আরও কাছাকাছি আসছে-যা নিয়ে ইতিমধ্যেই উচ্ছ্বসিত নেটপাড়া।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Deepika PadukoneAnisha PadukoneRohan AcharyaDrisha AcharyaSunny DeolKaran DeolDirector Bimal Roy
পরবর্তী
খবর

29 February Bengali Movie: তীক্ষ্ন প্রশ্নের মুখে সমসাময়িক 'খবর কালচার'! সাংবাদিকের সংকট নিয়ে সরব '২৯ ফেব্রুয়ারি'...
.

পরবর্তী খবর

29 February Bengali Movie: তীক্ষ্ন প্রশ্নের মুখে সমসাময়িক 'খবর কালচার'! সাংবাদিকের...