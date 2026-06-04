/Swarup Biswas: কাজ পাইয়ে দিতে টাকা দাবি, সরাসরি যৌন প্রস্তাব, স্বরূপের বিরুদ্ধে ঠিক কী কী অভিযোগ?

পিয়ালি মিত্র: টালিগঞ্জের টলিউড স্টুডিওপাড়ার প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এক মেকআপ আর্টিস্ট মারাত্মক সব অভিযোগ এনেছেন। টালিগঞ্জের বিখ্যাত টেকনিশিয়ান স্টুডিয়োর সঙ্গে যুক্ত সাধারণ কর্মীদের একাংশের কাছ থেকে দীর্ঘদিন ধরে তোলাবাজি চালানোর অভিযোগ উঠছিল স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। অভিযোগকারিণীর দাবি এবং পুলিসের দায়ের করা মামলার ভিত্তিতে স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ঠিক কী কী অভিযোগ রয়েছে?
কাজ দেওয়ার নামে তোলাবাজি
অভিযোগকারিণী দাবি করেছেন, গত দু’বছর ধরে স্টুডিওপাড়ায় তিনি কোনও কাজ পাচ্ছিলেন না। ২০২৫ সালের ২০ আগস্ট কাজের খোঁজে নিউ আলিপুরের সুরুচি সংঘে স্বরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে গেলে, স্বরূপ ও তাঁর সহযোগীরা কাজ পাইয়ে দেওয়ার নামে তাঁর কাছে বড় অঙ্কের টাকা দাবি করেন। টাকা না দিলে ভবিষ্যতে আর কোনও কাজ দেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট হুমকি দেওয়া হয়।
যৌন হেনস্থা ও অনৈতিক প্রস্তাব
অভিযোগ অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ৪ এপ্রিল ওই মেকআপ আর্টিস্ট কাজের জন্য ফের যোগাযোগ করলে স্বরূপ বিশ্বাস ও তাঁর সহযোগীরা তাঁকে সরাসরি যৌন সম্পর্কের প্রস্তাব দেন। অভিযোগকারিণী সেই কুপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে তাঁকে টলিউড থেকে সম্পূর্ণ কাজ বঞ্চিত করার হুমকি দেওয়া হয়।
বাড়িতে চড়াও হয়ে খুনের চেষ্টা ও আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন
ঘটনার জল আরও গড়ায় ২০২৬ সালের ১০ এপ্রিল। অভিযোগকারিণীর দাবি, ওই দিন তাঁর বাড়িতে কয়েকজন দুষ্কৃতী চড়াও হয় এবং বন্দুক দেখিয়ে তাঁকে সরাসরি খুনের চেষ্টা করা হয়।
অন্যান্য কর্মীদের থেকেও লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ
কেবল ওই মহিলাই নন, স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আরও একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগকারিণীর দাবি, তাঁর এক সহকর্মী কার্তিক ভট্টাচার্যকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার নামে ২০২৫ সালের ২৬ ডিসেম্বর ৪৫ হাজার টাকা দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে কাজ ও কল্যাণমূলক পরিষেবা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বরূপ বিশ্বাস ২২ লক্ষ টাকারও বেশি অর্থ সংগ্রহ বা আত্মসাৎ করেছেন।
জড়িত আইনি ধারা
এই সমস্ত মারাত্মক অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতার নিউ আলিপুর থানায় স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থা, চাঁদাবাজি বা তোলাবাজি, গুরুতর চাঁদাবাজি, খুনের চেষ্টা, অপরাধমূলক ভয় দেখানো, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং অস্ত্র আইনের একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং সেই সূত্রেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
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