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Swarup Biswas: কাজ পাইয়ে দিতে টাকা দাবি, সরাসরি যৌন প্রস্তাব, স্বরূপের বিরুদ্ধে ঠিক কী কী অভিযোগ?

Swarup Biswas Arrested: স্টুডিয়োর স্পট বয়, লাইটম্যান থেকে শুরু করে বিভিন্ন সাধারণ টেকনিশিয়ানদের কাজের সুযোগ করে দেওয়ার নাম করে বা প্রভাব খাটিয়ে নিয়মিত টাকা তোলা হতো বলে অভিযোগ। অভিযোগকারিণীর দাবি এবং পুলিসের দায়ের করা মামলার ভিত্তিতে স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ঠিক কী কী অভিযোগ রয়েছেয? 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 04, 2026, 11:42 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 11:43 PM IST
Swarup Biswas: কাজ পাইয়ে দিতে টাকা দাবি, সরাসরি যৌন প্রস্তাব, স্বরূপের বিরুদ্ধে ঠিক কী কী অভিযোগ?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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কাজ পাইয়ে দিতে টাকা দাবি, সরাসরি যৌন প্রস্তাব, স্বরূপের বিরুদ্ধে ঠিক কী কী অভিযোগ?
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