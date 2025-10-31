English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Dev vs Kunal Ghosh: 'আর কতদিন পিছনে লাগবে, সরাসরি বলো...', ফেডারেশনের বিজয়ায় কুণাল ঘোষকে প্রশ্ন দেবের...

Dev | Kunal Ghosh: পুজোয় ছবি মুক্তি ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রায়ই দেবকে কটাক্ষ করতে শোনা যায় কুণাল ঘোষকে। তবে এবার ফের হাসিমুখে একমঞ্চে ধরা দিলেন তাঁরা। ফেডারেশনের বিজয়া সম্মিলনীতে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সবাইকে অবাক করে দিয়ে অনুরোধ করেন, "আমি অনুরোধ করছি দেব যেন ইন্ডাস্ট্রির তরফ থেকে কুণাল ঘোষকে সম্বর্ধনা দেয়।" এরপর মঞ্চেই শুরু দেব ও কুণাল ঘোষের কথোপকথন। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Oct 31, 2025, 10:30 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রথমবারের মতো বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করেছিল সিনে ফেডারেশন (Cine Federation), যা শুক্রবার রাতে অনুষ্ঠিত হয়েছে টেকনিশিয়ান স্টুডিয়োতে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টলিউডের তারকারা এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা। ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস (Swarup Biswas) এবং রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস (Aroop Biswas)-এর উপস্থিতিতে যেন স্টুডিওতে চাঁদের হাট বসেছিল। সেখানেই মুখোমুখি কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh) ও দেব (Dev)। 

পুজোয় ছবি মুক্তি ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রায়ই দেবকে কটাক্ষ করতে শোনা যায় কুণাল ঘোষকে। বারংবার দেবকে নানা অভিযোগে কাঠগড়ায় দাঁড় করান কুণাল ঘোষ। যদি পরবর্তীতে জি ২৪ ঘণ্টাকে দেব নিজেই জানান যে মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে ফোন করেছিলেন কিন্তু দেব নিজেই মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করে বলেন যে তিনি নিজেই সামলে নেবেন। এই ঘটনার পর এই প্রথম মুখোমুখি দেখা দেব ও কুণাল ঘোষের। 

এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন অভিনেতা জিৎ (Jeet), আবির চট্টোপাধ্যায় (Abir Chatterjee), শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (Shiboprasad Mukhopadhyay)-এর মতো সিনে দুনিয়ার তাবড় তারকারা। রাত বাড়তেই আসেন অভিনেতা-সাংসদ দেব। প্রায় একই সময়ে উপস্থিত হন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। এদিন ভরা মঞ্চে তাদের এই মুখোমুখি হওয়া ঘিরে চাপা উত্তেজনা ছিল অনেকের মধ্যেই। তবে দুজনেই কাছে টেনে নেন একে অপরকে।

মঞ্চে জিৎ থেকে দেব, প্রায় সকলকেই সম্বর্ধনা দিচ্ছিলেন ফেডারেশন সভাপতি। যখন কুণাল ঘোষের নাম ঘোষণা হলো, তখনই মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সবাইকে অবাক করে দিয়ে অনুরোধ করেন, "আমি অনুরোধ করছি দেব যেন ইন্ডাস্ট্রির তরফ থেকে কুণাল ঘোষকে সম্বর্ধনা দেয়।" চাপা উত্তেজনা, কোলাহল এবং হাসি-ঠাট্টার মাঝেই দেব এগিয়ে এলেন, এবং কুণাল ঘোষকে সম্বর্ধনা দিলেন। আর ঠিক এর পরই ঘটল আসল চমক।

মাইকে সরাসরি প্রশ্ন-উত্তরের পর্ব। সম্বর্ধনা দেওয়ার পরই মাইক হাতে নিয়ে দেব সরাসরি কুণাল ঘোষকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "ও কুণালদা, আর কতদিন পিছনে লাগবে, আগে আমাকে ক্লিয়ার করো।" মাইক হাতে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস মুখপাত্র পাল্টা বলেন, "আমার উত্তরটা স্পষ্ট ছিল, পিছনে লাগতে গেলেও ভাল পিছন দরকার।" যদিও পরমুহূর্তেই তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে সুর নরম করেন এবং বলেন, "দেবের জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা, আমি দেবকে খুব ভালবাসি, এর জন্য কাউকে কৈফিয়ত দেওয়ার দরকার নেই। কোন কোন কারণে একটু টুকটাক লেগে যায়, সেটা দেবও জানে। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে দেব দেবই, এ নিয়ে তো অস্বীকার করার জায়গা নেই। আমাদের দাদা ভাইয়ের সম্পর্ক ছিল, আছি, থাকবে।"এরপর দেব কুণালের কাঁধে হাত রেখে মাইক টেনে নিয়ে বলেন, "কুণালদা আমার কাছের মানুষ। তিনি ছবিও করছেন, আমার শুভেচ্ছা। আমাদের সবাইকে একজোট হয়ে থাকতে হবে। সাপোর্ট দরকার, নেতিবাচকতার কোনো জায়গা নেই। এটাই শুধু বলতে চাই।"

কথায় বলে, 'সব ভাল যার শেষ ভাল'। বিজয়া সম্মিলনীর এই মিলন উৎসব দেব এবং কুণাল ঘোষের মধ্যেকার পূর্বের তিক্ততার অবসান এবং ভবিষ্যতের ইতিবাচকতার ইঙ্গিত কি না, তা সময়ই বলবে।

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

Tags:
Dev vs Kunal GhoshDevKunal ghoshAroop BiswasSwarup Biswas
