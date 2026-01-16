Dev on Anirban: অনির্বাণের হয়ে ফেডারেশনের কাছে ক্ষমা চাইলেন দেব! ‘ব্যান’ তুলতে মুখ্যমন্ত্রীকে আর্জি মেগাস্টারের...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Dev Apologizes to Federation for Anirban Bhattacharya: সম্প্রতি রটে গিয়েছিল দেবের নতুন ছবি ‘দেশু ৭’-এ দেখা যাবে অনির্বাণকে। তবে শুক্রবার দেব জানালেন, খবরটি সত্যি নয়। দেব এদিন ফেডারেশনের বিরুদ্ধে না গিয়ে বরং তাদের কাছে অনির্বাণের জন্য অনুরোধ জানান। শুধু তাই নয়, বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্বরূপ ও অরূপ বিশ্বাসের কাছেও অনুরোধ জানিয়েছেন মেগাস্টার। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Jan 16, 2026, 06:58 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টলিউডে কি তবে বরফ গলতে চলেছে? অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যের ওপর ফেডারেশনের অঘোষিত ‘ব্যান’ বা নিষেধাজ্ঞা নিয়ে যখন টালিপাড়া উত্তাল, ঠিক তখনই ত্রাতা হয়ে এগিয়ে এলেন সুপারস্টার দেব। দেব ও শুভশ্রীর আগামী ছবিতে অনির্বাণ থাকছেন কি না, সেই জল্পনা উস্কে দিয়ে এদিন দেব যা করলেন, তা টলিউডের ইতিহাসে বিরল।

সম্প্রতি রটে গিয়েছিল দেবের নতুন ছবি ‘দেশু ৭’-এ দেখা যাবে অনির্বাণকে। তবে শুক্রবার ইম্পার (EIMPA) মিটিংয়ে এসে দেব স্পষ্ট জানান, খবরটি সম্পূর্ণ ভুয়ো। তিনি বরং প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের (বুম্বাদা) সঙ্গে কথা বলছেন। কিন্তু অনির্বাণের প্রসঙ্গে দেব এদিন অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, “অনির্বাণ অত্যন্ত ভালো অভিনেতা, ইন্ডাস্ট্রিতে ওর প্রয়োজন আছে। বাংলার জন্য ওর অনেক অবদান বাকি। অনির্বাণ অত্যন্ত মাপের একজন অভিনেতা। কোনো কারণে ফেডারেশনের সঙ্গে তাঁর একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে। আমার ছবিতে তিনি কাজ করবেন কি করবেন না, সেটা পরের কথা; কিন্তু একজন দক্ষ শিল্পী হিসেবে তাঁর কাজ করার অধিকার থাকা উচিত। আমি নিজেও একজন টেকনিশিয়ানের ছেলে, আমার বাবা মুম্বইয়ে ক্যাটারিংয়ের কাজ করতেন—তাই ফেডারেশনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অগাধ। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে কাউকে 'ব্যান' বা নিষিদ্ধ করার সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করি না।”

দেব এদিন ফেডারেশনের বিরুদ্ধে না গিয়ে বরং তাদের কাছে অনির্বাণের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, " ফেডারেশনের বিরুদ্ধে গিয়ে নয়, বরং তাদের অংশ হয়েই আমি অনুরোধ করছি। যদি অনির্বাণের পক্ষ থেকে ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন পড়ে, তবে আমি নিজে ওর হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। একজন প্রতিভাবান অভিনেতাকে বাংলার দরকার, তাই তাঁকে কাজ করতে দেওয়া হোক।"

শুধু তাই নয়, বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্বরূপ ও অরূপ বিশ্বাসের কাছেও অনুরোধ জানিয়েছেন মেগাস্টার। দেব বলেন, "রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে বাংলাকে আগলে রেখেছেন, তাঁদের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ—আপনারা একটু এই বিষয়টি দেখুন। আমি অরূপ বিশ্বাস এবং স্বরূপ বিশ্বাসকেও বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য বলব। 'দেশু ৭' ছবিতে অনির্বাণকে জায়গা দেওয়া যাবে কি না জানি না, কারণ তাঁর মতো বড় মাপের অভিনেতাকে চিত্রনাট্যে উপযুক্ত জায়গা না দিলে তাঁকে অপমান করা হবে। তবে আমি চাই অনির্বাণ কাজে ফিরুক। গত ৬ মাস ধরে একজন অভিনেতা ব্রাত্য হয়ে আছেন, এটা মেনে নেওয়া কঠিন। একজন সাংসদ এবং এই ইন্ডাস্ট্রির একজন বড় ভাই হিসেবে আমি ফেডারেশনের কাছে করজোড়ে ক্ষমা চাইছি, ছেলেটাকে কাজের সুযোগ করে দিন।"

দেব স্পষ্ট করেছেন যে, অনির্বাণকে ‘মিসইউজ’ করতে তিনি চান না, তাই চিত্রনাট্যে সুযোগ না থাকলে জোর করে তাঁকে নেবেন না। তবে একজন সহকর্মী হিসেবে অনির্বাণের কাজের অধিকার ফেরাতে তিনি যে লড়াই শুরু করলেন, তা টলিউডে তাঁর ‘মেগাস্টার’ ইমেজে নতুন মাত্রা যোগ করল। এখন দেখার, দেবের এই উদ্যোগের পর ফেডারেশন তাঁদের কড়া অবস্থান থেকে সরে আসে কি না।

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

DevAnirban Bhattacharyatollywood newsCine Federation
