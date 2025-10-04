English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Durga Puja 2025: পুরোনো কণ্ঠ নতুন নাম! আরভানের সুরে এবারের পুজো...

Dev Arijit launches New Durga Puja track as Aarvan: বলিউড গায়ক দেব অরিজিত এখন নতুন পরিচয়ে - আরভান! পঞ্চমীর দিনে মুক্তি পেয়েছে তাঁর নতুন ইনডি গান ‘আজকের দিন পুজো’, যা এক অনবদ্য পুজোর মেজাজে ভরপুর।

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 4, 2025, 03:54 PM IST
Durga Puja 2025: পুরোনো কণ্ঠ নতুন নাম! আরভানের সুরে এবারের পুজো...
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউডের জনপ্রিয় গায়ক দেব অরিজিত এখন নতুন পরিচয়ে ফিরে এসেছেন— আরভান নামে। স্বাধীন শিল্পী বা ইনডি আর্টিস্ট হিসেবে নিজের নতুন যাত্রা শুরু করেছেন তিনি। পঞ্চমীর দিনে মুক্তি পেয়েছে তাঁর নতুন ইনডি গান ‘আজকের দিন পুজো’, যা পুজোর আবহে একেবারে মানানসই।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: নভেম্বরে বড়পর্দায় রাপ্পা রায়! সঙ্গী টনিকে চেনেন?

দেব অরিজিত এর আগে বলিউডে একাধিক জনপ্রিয় ছবিতে কণ্ঠ দিয়েছেন— মুক্কাবাজ (২০১৭), লাভ আজ কাল ২ (২০২০) সহ আরও বহু সিনেমায় তাঁর সুরেলা কণ্ঠ শ্রোতাদের মন কেড়েছে। সম্প্রতি তাঁর গাওয়া ‘রাজার রাজা’ গানটি (খদান ছবিতে) ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে, যা তাঁকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। নতুন নাম আরভান হিসেবে তাঁর লক্ষ্য এখন স্বাধীনভাবে নিজের সুর, কথা ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটানো। বলিউডের বাণিজ্যিক সংগীত জগৎ ছেড়ে এবার তিনি নিজের মতো করে ইনডি মিউজিকের দুনিয়ায় নতুন অধ্যায় শুরু করেছেন।

আরও পড়ুন: সপ্তমীতে সপরিবারে কোয়েল, প্রথমবার প্রকাশ্যে আনলেন মেয়ে কাব্যকে...

পঞ্চমীর সকালে প্রকাশিত তাঁর গান ‘আজকের দিন পুজো’ ইতিমধ্যেই ইউটিউব ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। পুজোর আনন্দ, শহরের কোলাহল, বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার আবেগ— সব কিছু মিশে আছে এই গানে। শ্রোতারা বলছেন, “এটাই পুজোর গান।” নতুন নামে, নতুন স্বপ্ন নিয়ে আরভানের এই যাত্রা নিঃসন্দেহে বাংলা ও ভারতীয় সংগীত জগতে এক নতুন দিশা এনে দেবে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Dev ArijitBollywood SingerBENGALI SONGfestive songPujo song 2025new Bengali musicPuja vibesKolkata music scenerajar raja songKhadaan movieArvan Aajker Din PujoArvan indie trackPujo special release
পরবর্তী
খবর

Kumar Sanu: অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর উপর অকথ্য অত্যাচার! 'সব মিথ্যে', রীতাকে আইনি নোটিস কুমার শানুর...
.

পরবর্তী খবর

Bengal Weather Update: শক্তি হারাচ্ছে নিম্নচাপ! তার আগে দক্ষিণের একাধিক জেলায় অতি ভারী বৃষ্ট...