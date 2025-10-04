Durga Puja 2025: পুরোনো কণ্ঠ নতুন নাম! আরভানের সুরে এবারের পুজো...
Dev Arijit launches New Durga Puja track as Aarvan: বলিউড গায়ক দেব অরিজিত এখন নতুন পরিচয়ে - আরভান! পঞ্চমীর দিনে মুক্তি পেয়েছে তাঁর নতুন ইনডি গান ‘আজকের দিন পুজো’, যা এক অনবদ্য পুজোর মেজাজে ভরপুর।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউডের জনপ্রিয় গায়ক দেব অরিজিত এখন নতুন পরিচয়ে ফিরে এসেছেন— আরভান নামে। স্বাধীন শিল্পী বা ইনডি আর্টিস্ট হিসেবে নিজের নতুন যাত্রা শুরু করেছেন তিনি। পঞ্চমীর দিনে মুক্তি পেয়েছে তাঁর নতুন ইনডি গান ‘আজকের দিন পুজো’, যা পুজোর আবহে একেবারে মানানসই।
দেব অরিজিত এর আগে বলিউডে একাধিক জনপ্রিয় ছবিতে কণ্ঠ দিয়েছেন— মুক্কাবাজ (২০১৭), লাভ আজ কাল ২ (২০২০) সহ আরও বহু সিনেমায় তাঁর সুরেলা কণ্ঠ শ্রোতাদের মন কেড়েছে। সম্প্রতি তাঁর গাওয়া ‘রাজার রাজা’ গানটি (খদান ছবিতে) ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে, যা তাঁকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। নতুন নাম আরভান হিসেবে তাঁর লক্ষ্য এখন স্বাধীনভাবে নিজের সুর, কথা ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটানো। বলিউডের বাণিজ্যিক সংগীত জগৎ ছেড়ে এবার তিনি নিজের মতো করে ইনডি মিউজিকের দুনিয়ায় নতুন অধ্যায় শুরু করেছেন।
পঞ্চমীর সকালে প্রকাশিত তাঁর গান ‘আজকের দিন পুজো’ ইতিমধ্যেই ইউটিউব ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। পুজোর আনন্দ, শহরের কোলাহল, বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার আবেগ— সব কিছু মিশে আছে এই গানে। শ্রোতারা বলছেন, “এটাই পুজোর গান।” নতুন নামে, নতুন স্বপ্ন নিয়ে আরভানের এই যাত্রা নিঃসন্দেহে বাংলা ও ভারতীয় সংগীত জগতে এক নতুন দিশা এনে দেবে।
