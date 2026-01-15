Dev Casts Anirban Bhattacharya: দেব-শুভশ্রীর ছবিতে ভিলেন 'নিষিদ্ধ' অনির্বাণ! ফেডারেশনের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে মেগাস্টার?
Dev vs Federation: এবার কি সরাসরি সংঘাতে দেব ও ফেডারেশন? বেশ কয়েকদিন ধরেই তাঁদের মতের মিল হচ্ছিল না। তবে এবার যে অভিনেতাকে ব্যান করে রেখেছে ফেডারেশন, সেই অভিনেতাকেই পরের ছবিতে কাস্ট করছেন দেব, এমনটাই খবর। যদিও আগেও অনির্বাণকে কাস্ট করার ইচ্ছে জানিয়েছিলেন দেব।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টলিউড (Tollywood) ইন্ডাস্ট্রি কি এবার এক বড়সড় বিদ্রোহের সাক্ষী হতে চলেছে? মেগাস্টার দেব (Dev) বনাম ফেডারেশনের (Federation) লড়াই যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, তাতে এই প্রশ্নই এখন ঘোরাফেরা করছে স্টুডিও পাড়ার অন্দরে। ২০২৬ সালের পুজোয় শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের (Subhashree Ganguly) সঙ্গে তাঁর জুটির ঘোষণা আগেই করেছিলেন দেব। কিন্তু এবার যে চমকটি তিনি দিলেন, তা কার্যত ফেডারেশনের বিরুদ্ধাচরণ।
আরও পড়ুন- Dev Mother's 60th Birthday: মায়ের ৬০তম জন্মদিন! স্মৃতির ঝাঁপি খুলে একগুচ্ছ আদুরে ছবি পোস্ট দেবের...
সূত্রের খবর, দেবের এই নতুন ছবিতে খলনায়কের ভূমিকায় দেখা যাবে অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে। উল্লেখ্য, ফেডারেশনের বিরোধিতা করার কারণে অনির্বাণ এই মুহূর্তে টলিউডে একপ্রকার ‘নিষিদ্ধ’। ফেডারেশনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে কোনো প্রযোজক বা পরিচালক তাঁকে কাজ দেওয়ার সাহস দেখাচ্ছেন না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে খোদ শাসক দলের সাংসদ-অভিনেতা দেব সমস্ত নিয়ম ভেঙে অনির্বাণকে কাস্ট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
এর আগেও দেব বারবার নিজের স্বতন্ত্র সত্তার পরিচয় দিয়েছেন। মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে ‘প্রজাপতি’ ছবিতে অভিনয় করে দলের একাংশের রোষানলে পড়েছিলেন। এরপর স্ক্রিনিং কমিটির বৈধতা নিয়ে ভোটাভুটিতে ‘নোটা’ দিয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে তিনি কোনো অন্যায্য খবরদারিতে বিশ্বাসী নন। এবার ফেডারেশন দ্বারা ব্রাত্য করে রাখা অনির্বাণকে নিজের ছবিতে জায়গা দিয়ে দেব বুঝিয়ে দিলেন, মেধার বিচার তাঁর কাছে ব্যক্তিগত বা দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে।
আরও পড়ুন- Harsha Richhariya Quits Sanatan Dharma: 'আমি সীতা নই যে বারবার অগ্নিপরীক্ষা দেব'! 'ধর্মগুরু'দের বিরুদ্ধে তোপ দেগে সন্ন্যাস ছাড়লেন মডেল হর্ষা...
ফেডারেশনের ‘স্ক্রিনিং কমিটি’র বিরোধিতা করে দেব যেভাবে নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকছেন, তাকে কুর্নিশ জানাচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির একাংশ। তবে প্রশ্ন উঠছে, দেবের এই দুঃসাহসিক পদক্ষেপের পর ফেডারেশন কি পিছু হটবে? নাকি দেব বনাম ফেডারেশনের এই দ্বৈরথ আরও তিক্ত রূপ নেবে? উত্তরের অপেক্ষায় টলিউড।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)