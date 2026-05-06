Dev on BJP win Bengal: বিজেপিকে শুভেচ্ছা জানিয়েই টলিউডের ব্যান কালচার নিয়ে সরব দেব, বদলাচ্ছে সমীকরণ?

Dev on BJP win Bengal: বিজেপিকে শুভেচ্ছা জানিয়েই টলিউডের ব্যান কালচার নিয়ে সরব দেব, বদলাচ্ছে সমীকরণ?
Dev on Ghatal Master Plan: ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় বিজেপির অভাবনীয় উত্থান এবং রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে অবশেষে মুখ খুললেন তৃণমূল কংগ্রেসের তারকা সাংসদ তথা টলিউড সুপারস্টার দেব। গত দুদিনের নীরবতা ভেঙে দেবের এই সুচিন্তিত এবং গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া বর্তমানে রাজনৈতিক ও বিনোদন জগতে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলার রাজনীতির অন্দরে এখন বইছে পরিবর্তনের হাওয়া। গেরুয়া শিবিরের অভাবনীয় ফলের পর রাজ্য রাজনীতির সমীকরণ যখন দ্রুত বদলে যাচ্ছে, ঠিক তখনই এক ব্যতিক্রমী এবং সৌজন্যমূলক বার্তা নিয়ে হাজির হলেন ঘাটালের সাংসদ তথা মেগাস্টার দেব। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার দুদিন পর নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে এক দীর্ঘ বার্তায় দেব যেমন জয়ী পক্ষকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, তেমনই রাজ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে নিজের প্রত্যাশার কথাও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।
বরাবরই সৌজন্য রাজনীতির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ছিলেন তিনি। এবারও তার অন্যথা হল না। গণতান্ত্রিক রায়কে সম্মান জানিয়ে তিনি লিখেছেন, "বাংলায় নতুন সরকার গঠনের জনমত লাভ করার জন্য বিজেপি-কে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।" তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, নতুন সরকার কেবল শাসনের খাতিরে নয়, বরং বাংলার শান্তি, অগ্রগতি এবং সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বরকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করবে।
একজন অভিনেতা এবং প্রযোজক হিসেবে দেবের কাছে সিনেমা কেবল পেশা নয়, নেশাও বটে। বিগত কয়েক বছরে টলিউডের অন্দরে রাজনৈতিক বিভাজন এবং ‘ব্যান কালচার’ নিয়ে বারবার বিতর্ক দানা বেঁধেছে। সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে দেবের অনুরোধ, "শৈল্পিক স্বাধীনতার চেতনাকে যেন বাধা না দেওয়া হয়। বিভাজনের রাজনীতি যেন অতীত হয়ে যায়।" তাঁর মতে, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সহাবস্থানই পারে বাংলা চলচ্চিত্রকে তার হারানো গৌরব ফিরিয়ে দিতে।
সাংসদ হিসেবে দেবের দীর্ঘদিনের লড়াই ‘ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান’ নিয়ে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হলেও নিজের এলাকার মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে সরেননি তিনি। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে ঘাটালের মানুষের প্রাণের দাবি পূরণ করাই তাঁর লক্ষ্য। নতুন সরকারের কাছে এই মেগা প্রকল্প দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য পূর্ণ সহযোগিতা ও সমর্থন চেয়েছেন তিনি।
ব্যান কালচার নিয়ে বরাবরই সরব দেব। তাঁর ও স্বরূপ বিশ্বাসের ঠাণ্ডা লড়াইয়ের কথা সবারই জানা। এবার রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তনে সেই সমীকরণ কোনদিকে মোড় নেই, তা দেখার অপেক্ষায় টলিউড। ইতোমধ্যেই দেবকে ঘিরে ঘুরছে নানা জল্পনা। তাহলে কি তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেবেন মেগাস্টার। সেকথা অবশ্য একেবারেই অস্বীকার করেছেন অভিনেতা সাংসদ। তাঁর কথায় স্পষ্ট যে আপাতত অভিনয়েই মন দিতে চান তিনি। উল্লেখ্য, যখন চারিদিকে কাদা ছোড়াছুড়ি এবং দলবদলের জল্পনা তুঙ্গে, তখন একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে দেবের এই শান্ত অথচ দৃঢ় অবস্থান বাংলার সুস্থ রাজনীতির পক্ষেই সওয়াল করছে।
